Lobby des verklärten Gestern

Paul Mason

Die neue „nationalkonservative Bewegung“ in Großbritannien steht für den internationalen Expansionsdrang des Trump’schen Rechtspopulismus. Eine Analyse von Paul Mason.

Nun ist es also wirklich passiert. Den britischen Konservativen ist es gelungen, etwas noch Schlimmeres hervorzubringen als Boris Johnson. Auf einer Konferenz hat sie in London eine neue „nationalkonservative“ Bewegung ins Leben gerufen. Organisiert von der in den USA ansässigen Edmund-Burke-Stiftung, bot sie nicht nur Abgeordneten der konservativen Hinterbänkler:innen eine Plattform, sondern auch der Innenministerin Suella Braverman, flankiert von offenen Rassisten und Klimaleugnern.

„Konservatismus ist Ordnung oder er ist nichts“, sagte Braverman den Anwesenden. Früher war „Recht und Ordnung“ der Slogan der Konservativen. Unangenehm ist nur, dass die Partei in den vergangenen 13 Jahren ihrer Regierungszeit dafür gesorgt hat, dass sich die Zahl der Verbrechen pro Kopf im Vereinigten Königreich verdoppelt hat. Braverman deutet Ordnung also um in ein hartes Durchgreifen gegen die Zuwanderung und einen Krieg gegen die „Wokeness“.

Hinterbänkler-Tory Danny Kruger wetterte gegen „Intellektuelle und die globale Elite“. Er wurde am Eton College ausgebildet, wo ein einziges Schuljahr 46 000 Pfund kostet. Er ermahnte alle, dass die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau die „einzige Grundlage für eine sichere und erfolgreiche Gesellschaft“ sei. Seine Kollegin Miriam Cates fügte hinzu, dass die niedrige Geburtenrate die „einzige übergreifende Bedrohung“ für „die gesamte westliche Gesellschaft“ sei. Und Historiker David Starkey behauptete vom Podium aus, dass antirassistische Aktivisten die „symbolische Zerstörung der weißen Kultur“ anstrebten.

Kurzum, die Konferenz markierte die Inauguration eines wahrhaft rechten Flügels der konservativen Partei im Stile Donald Trumps. Boris Johnsons glühendste Anhänger:innen waren nicht eingeladen und hielten sogar ihre eigene, konkurrierende Konferenz ab. Johnson glaubte im Grunde genommen an nichts – Braverman und ihre Verbündeten sind im Gegensatz dazu auf einer kulturellen Mission.

Die NatCs, wie die neue Bewegung benannt wurde, wollen eine Rückkehr zu einem strikten Sozialkonservatismus plus eine geringe Zuwanderung. Entgegen aller Beweise glauben sie, dass die Löhne und das Qualifikationsniveau steigen werden, wenn nur die Migration gestoppt wird.

Auf einer tieferen Ebene geht es den Nationalkonservativen jedoch um die Umkehrung der Modernität. Sie wissen, dass es für viele ältere Britinnen und Briten attraktiv ist, „so zu bleiben wie es war“. Viele von ihnen repräsentieren die sogenannte Rote Wand – de-industrialisierte Städte im Norden Englands, die 2019 zum ersten Mal für die Konservativen gestimmt haben –, wo der Zusammenhalt der Gemeinschaft und gut bezahlte Arbeitsplätze nur noch eine blasse Erinnerung sind. Doch es gibt keinen Weg zurück in die Vergangenheit. Die rechtskonservative Vision davon heute ist immer nur ein Zerrbild eines verklärten Gestern.

Warum fürchte ich das Aufkommen der NatCs? Erstens: wegen der Art, wie sie in der konservativen Partei geduldet werden. Braverman mag wegen Inkompetenz und Regelverstößen entlassen werden, aber nicht, weil sie eine Konferenz von Rassisten und Klimaleugner:innen geleitet hat.

Zweitens, weil hinter diesem Projekt amerikanische Gelder und intellektuelle Impulse stehen. Es ist Teil einer internationalen Anstrengung, den Konservatismus nach jenen Werten zu formen, die Trump hervorgebracht haben. Die Edmund-Burke-Stiftung, die die Konferenz gesponsert hat, ist gegen jede Form multilateraler Institutionen in der Geopolitik: In ihrem System wird von jedem Land verlangt, nationalistisch zu sein.

Drittens, weil der liberale Konservatismus in Großbritannien nahezu tot ist. Seine intellektuellen Traditionen wurden durch den Brexit und die Johnson-Erfahrung zerbrochen. Diese neue Mischung aus weißer Opferhaltung, Anti-Wokeness, Klimaleugnung und dem Zelebrieren heterosexueller Familienwerte hat gute Chancen, als „Konservatismus“ zu gelten, sobald die derzeitige Regierung abgelöst ist.

Großbritannien, ja der gesamte Westen, braucht einen verantwortungsvollen Mainstream-Konservatismus. Doch der Konservatismus selbst ist in einer tiefen Krise.

Paul Mason ist britischer Autor und Journalist.