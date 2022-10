„Nächste Woche weg“: Konservative planen Entmachtung von Truss

Von: Stefan Krieger

Großbritanniens Regierungschefin Liz Truss kämpft um ihre Autorität und geht trotz heftiger Kritik davon aus, dass sie die Tories in die nächsten Parlamentswahlen führen wird.

Großbritannien steckt mitten in einer heftigen Regierungskrise.

Liz Truss muss sich auch gegen Kritik aus den eigenen Reihen zur Wehr setzen.

Noch gibt sich die Regierungschefin kämpferisch.

London – Die Regierungszeit der britischen Premierministerin Liz Truss steht bislang unter keinem guten Stern. Truss ist erst seit sechs Wochen im Amt und steht bereits massiv unter Druck – auch wegen Angriffen aus den eigenen Reihen. Trotz ihrer Kehrtwende bei den Steuerplänen muss sie weiter um ihr politisches Überleben kämpfen. Ganz ausgeschlossen ist es mittlerweile nicht mehr, dass ihre Amtszeit schon bald vorbei sein könnte.

Am Dienstag (18. Oktober) wollte Truss sich mit ihrem Kabinett treffen und um Unterstützung unter den konservativen Parlamentsabgeordneten werben. Zuvor hatte die Parteichefin der Konservativen sich für „Fehler“ im Zusammenhang mit ihren Finanzplänen entschuldigt, einem Rücktritt aber eine Absage erteilt. Für Mittwoch ist eine Fragestunde mit der Regierungschefin im Parlament vorgesehen.

Liz Truss: „Zu schnell, zu weit gegangen“

„Ich möchte meine Verantwortung akzeptieren und mich für die Fehler, die gemacht wurden, entschuldigen“, sagte Truss in einem Interview mit der BBC. Die Regierung sei bei den geplanten Reformen „zu schnell, zu weit gegangen“. Von einem Rücktritt will die Premierministerin aber weiterhin nichts wissen. „Ich werde auf meinem Posten bleiben, um meine Verpflichtungen im nationalen Interesse zu erfüllen“, sagte sie.

Widerstand aus den eigenen Reihen: Großbritanniens Regierungschefin Liz Truss. © Daniel Leal/afp

Sie fügte hinzu, dass sie sich nach wie vor für eine „Wirtschaft mit niedrigen Steuern und hohem Wachstum“ einsetze, aber die Wahrung der wirtschaftlichen Stabilität habe jetzt „Priorität“. Und weiter: „Ich denke, es ist das Zeichen eines ehrlichen Politikers, der sagt: ‚Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe diesen Fehler korrigiert. Und jetzt müssen wir für die Menschen etwas erreichen. Es wäre für mich völlig unverantwortlich gewesen, nicht so im nationalen Interesse zu handeln, wie ich es getan habe.“ Liz Truss gibt sich kämpferisch: „Ich werde meine Partei in die nächsten Wahlen führen“, sagte sie im Gespräch mit der BBC.

Parteifreund von Liz Truss: „Es fühlt sich wie das Ende an“

In ihrer eigenen Partei scheint Truss allerdings zunehmend an Rückhalt zu verlieren. Fünf ihrer eigenen Abgeordneten haben die Premierministerin öffentlich zum Rücktritt aufgefordert. „Ich habe noch nie erlebt, dass die Atmosphäre so fiebrig ist wie im Moment“, sagte ein altgedienter Tory-Abgeordneter, der Truss bei der Wahl um die Parteiführung unterstützt hatte, gegenüber der Times. Ein anderes Mitglied der Konservativen wird mit den Worten „Es fühlt sich wie das Ende an. Ich denke, sie wird nächste Woche weg sein“ zitiert.

Verteidigungsminister Ben Wallace hat unterdessen allerdings Gerüchten widersprochen, dass er im Falle eines Rücktritts von Truss ihr Nachfolger werden könnte. In einem Gespräch mit der Times sagte er, er werde seinen derzeitigen Posten behalten und warf den Tory-Abgeordneten vor, „politische Gesellschaftsspiele“ zu spielen.

Liz Truss unbeliebter als Boris Johnson

Die britische Premierministerin hat auch in der Bevölkerung den Rückhalt verloren und ein neues Umfragetief erreicht. Wie das Meinungsforschungsinstitut Yougov am Dienstag (18. Oktober) mitteilte, haben nur zehn Prozent der Menschen in Großbritannien eine positive Meinung von der konservativen Regierungschefin. 80 Prozent sehen die 47-Jährige kritisch. Zehn Prozent äußerten keine Meinung. Truss ist damit noch unbeliebter als es ihr skandalumwitterter Vorgänger Boris Johnson in seiner Amtszeit je war. (Stefan Krieger)