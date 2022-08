Liz Truss ‒ vom scharfen Brexit zur möglichen Premierministerin 2022

Politik in Großbritannien

Liz Truss begeistert mit scharfem Brexit und harten Worten zum Ukraine-Krieg die Wählerschaft. Was Sie zu der Außenministerin noch wissen müssen.

London – Liz Truss besetzt seit 2021 das Amt der Außenministerin in Großbritannien. Die britische Politikerin gehört der konservativen Partei Conservative and Unionist Party an. 2022 tritt sie gegen Rishi Sunak um die Nachfolge des Premierministers Boris Johnsen an. Truss will die Wähler mit ihrem scharfen Brexit und harten Worten zur Ukraine-Krise überzeugen.

Name Mary Elizabeth Truss Geburtsjahr 26. Juli 1975 Geburtsort Oxford, Großbritannien Partei Conservative Party (konservative Partei) Mitglied des Parlaments seit 2010

Liz Truss politische Karriere ‒ von der Kommunalpolitik ins Parlament

Die politische Karriere von Liz Truss begann als Kommunalpolitikerin in London, Anfang der 2000er Jahre. Im Jahr 2010 wurde sie in das britische Parlament gewählt. Unter Premierminister David Cameron wurde sie als Umwelt- und Landwirtschaftsministerin eingesetzt. Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger Owen Paterson verleugnete sie den vom Mensch gemachten Klimawandel nicht.

Aus ihrer ersten Amtszeit als Ministerin kam eine Rede hervor, die Truss auf dem Parteitag der Konservativen Partei 2014 hielt: In dieser viral gegangenen Rede spricht sie von den hohen Importen von Käse, Weizen und anderen Lebensmittel nach Großbritannien, obwohl das Land die gleichen Lebensmittel exportiert. Dieses Vorgehen hat sie am Beispiel vom britischen Cheese (zu Deutsch: Käse) kritisiert. Durch diesen Vergleich wurde die Rede als „Cheese Rede“ bekannt und wird noch heute online oft belächelt.

Im Kabinett von Theresa May 2016 agierte Truss als erste Frau als Justizministerin. Im Jahr 2019 im ersten Kabinett von Boris Johnson wurde sie Staatssekretärin für internationalen Handel und Frauenministerin. In dieser Zeit verhandelte sie über Handelsabkommen mit anderen Ländern nach dem Brexit. So erarbeitete sich Truss 2021 die Position der neuen Außenministerin. Nach dem Amtsabtritt von Johnson kandidiert Truss als neue Premierministerin.

Große Brexit-Pläne von Liz Truss für Großbritannien

Noch 2016 stimmte die Politikerin gegen den Ausstieg aus der EU. Um ihre Wähler von ihrer Kehrtwende zu überzeugen, wirbt sie in ihrem Wahlprogramm mit einem scharfen Brexit für Großbritannien. Der bisherige Staatssekretär für Brexit-Chancen Jacob Rees-Mogg ist nach Truss Empfinden der Situation nicht ambitioniert genug entgegengetreten. Die Prüfung der über 2000 Gesetze, würde seinen Worten zu Folge bis Mitte 2026 dauern. Truss möchte den Prozess jedoch beschleunigen und orientiert sich dabei an Johnsons Brexit-Kurs.

Kämpferisch tritt sie Brüssel, dem Hauptsitz der Europäischen Union, entgegen und akzeptiert keine Lockerungen oder Korrekturen des Brexits.

Ukraine-Konflikt und Liz Truss Rolle

Als Außenministerin ist sie eine der Hauptfiguren im Ukraine-Konflikt. Und Truss zeigt sich für alles bereit, um die Ukraine zu unterstützen. So stieg sie unter anderem bei einem NATO-Außenministerium-Treffen in Estland auf einen Panzer und ließ sich fotografieren. Oben auf dem britischen Panzer versprach Truss, der Ukraine die volle Unterstützung Großbritanniens.

In den britischen Medien wurde sofort die Parallele zwischen Liz Truss und der „Iron Lady“ Margaret Thatcher hergestellt. Thatcher ließ sich 1986 in Deutschland auch auf einem Panzer ablichten.

Ehemann und Kinder der britischen Politikerin Liz Truss

Liz Truss kommt aus einer liberalen Familie und wuchs in einer linken Umgebung auf. Die Tochter eines Mathematikprofessors und einer Krankenschwester studierte an der Oxford University Philosophie, Politik und Ökonomie. Dort war sie Vorsitzende der liberaldemokratischen Hochschulgruppe in, bis sie nach ihrem Abschluss zur Konservativen Partei wechselte.

Seit 2010 ist Liz Truss mit ihrem Ehemann Hugh O´Leary verheiratet. Sie lernten sich bei einem Parteitreffen, der Tory Party Conference, kennen. Im Jahr 2000 heiratete das Paar und hat zwei gemeinsame Kinder: Zwei Töchter namens Liberty und Frances.

Sechs Jahre nach der Hochzeit überschattet ein Skandal die Familie. Es wurde bekannt, dass Liz Truss eine Affäre mit dem Politiker Mark Field hatte. Nach der Affäre endete Fields Ehe, wohingegen Truss und O‘Learys hielt. Nach eigenen Aussagen ist das Paar glücklich verheiratet. (Xenia Pfeifer)

