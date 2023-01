McCarthy gewinnt Stimmen, verliert dennoch Wahl im Repräsentantenhaus

Von: Christian Stör

Das Repräsentantenhaus versucht am vierten Tag infolge, einen Sprecher zu wählen. Kevin McCarthy erzielt einen Teilerfolg. Der Newsticker.

Nächste Niederlage: Kevin McCarthy verliert auch zwölften Durchgang bei Wahl zum Sprecher im Repräsentantenhaus

Kevin McCarthy verliert auch zwölften Durchgang bei Wahl zum Sprecher im Repräsentantenhaus Verhandlungen laufen: McCarthy bemüht sich um Deal mit Abweichlern der Republikaner

McCarthy bemüht sich um Deal mit Abweichlern der Republikaner Wahldrama in den USA: Nach den Midterms im November haben die Republikaner im Repräsentantenhaus die Kontrolle übernommen. Der Start der neuen Legislaturperiode wird überschattet von einem Machtkampf um die Führung in der größeren Kongress-Kammer.

+++ 19.20 Uhr: Trotz der zwölften Niederlage in Serie gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer für Kevin McCarthy. Der zum Sprecher nominierte Führer der Republikaner im Repräsentantenhaus konnte offenbar mehrere Abweichler in den eigenen Reihen überzeugen, für ihn zu stimmen. Doch auch mit 14 zusätzlichen Stimmen hat der Kalifornier keine Mehrheit. Sieben Republikaner verweigern ihm weiter die Stimme.

+++ 18.56 Uhr: Die zwölfte Wahlrunde des Repräsentantenhauses läuft. Und noch vor Abschluss ist klar: Kevin McCarthy wird auch diese Runde verlieren. Mit schon sechs Abweichlern ist eine Mehrheit für ihn nur noch theoretisch möglich.

Wahl zum Repräsentantenhaus: Der Stand nach zwölf Wahlgängen

Wahlgang McCarthy Jeffries Andere Enthaltung Eins 203 212 19 0 Zwei 203 212 19 0 Drei 202 212 20 0 Vier 201 212 20 1 Fünf 201 212 20 1 Sechs 201 212 20 1 Sieben 201 212 20 1 Acht 201 212 20 1 Neun 200 212 20 1 Zehn 200 212 20 1 Elf 200 212 20 1 Zwölf 214 211 7

+++ 18.36 Uhr: Matt Gaetz erhält das Wort. Der Republikaner ist einer der härtesten Kritiker Kevin McCarthys. Er muss seine Nominierungsrede für Jim Jordan mehrfach unterbrechen. Einer seiner Parteikollegen ruft mehrfach dazwischen, Cheryl Johnson, Leiterin der Sitzung, muss ihn zur Ordnung ermahnen und verbittet sich „persönliche Kommentare gegen Abgeordnete“. Nach Gaetz ergreift die nächste Kritikerin McCarthys das Wort. Auch Lauren Boebert scheint ihren Widerstand nach ihrer Rede nicht aufgeben zu wollen.

+++ 18.27 Uhr: Erwartungsgemäß wurde Kevin McCarthy von den Republikanern als Sprecher für das Repräsentantenhaus nominiert - zum elften Mal. Diesmal fiel die Ehre der Nominierung an Mike Garcia, der wie McCarthy aus Kalifornien kommt.

Wahl zum Sprecher im Repräsentantenhaus: die bisherigen Durchgänge

+++ 18.15 Uhr: Der nächste Versuch beginnt. Am vierten Tag infolge versucht das Repräsentantenhaus, einen Sprecher zu wählen. Die Sitzung beginnt mit Verzögerung. Offenbar sind nicht genug Abgeordnete anwesend, um eine ordnungsgemäße Wahl durchzuführen.

Kevin McCarthy gibt sich auch heute wieder betont entspannt. Er lächelt und schüttelt viele Hände. Seine gute Laune könnte auch mit einem Bericht von CNN zusammenhängen. Demnach ist es dem Republikaner gelungen, einige Abweichler in den eigenen Parteien zu überzeugen, für ihn zu stimmen. Es bleibt aber unklar, ob er nun eine Mehrheit hinter sich vereinen kann.

Kevin McCarthy gibt nicht auf, auch nach der zwölften Niederlage bei der Wahl zum Sprecher des Repräsentantenhauses nicht. © WIN MCNAMEE/AFP

Republikaner im Repräsentantenhaus erzielen keine Einigung

+++ 17.10 Uhr: Vor der nächsten Sitzung des US-Repräsentantenhauses treffen sich die Abgeordneten der Republikanischen Partei aktuell zu einer Konferenz. Laut Informationen des Senders CNN ist dabei aber immer noch keine Einigung über die Wahl zum Sprecher erzielt worden. Kevin McCarthy selbst soll sich aber zweckoptimistisch geben. „Ich sage nicht, dass wir eine Vereinbarung erzielt haben. Wir sind aber in einer guten Position“, so der Kandidat der Republikaner für den Posten des Sprechers der Kongresskammer laut einer anonymen Quelle.

Gegen 18 Uhr werden die Abgeordneten des Repräsentantenhauses erneut zusammen kommen. Einziger Tagesordnungspunkt der heutigen Sitzung: die Wahl eines Sprechers.

Wahl im Repräsentantenhaus: McCarthy verhandelt mit Abweichlern bei den Republikanern

+++ 16.25 Uhr: Kevin McCarthy beweist im erbitterten Machtkampf um den Vorsitz im Repräsentantenhaus Ausdauer. „Es gibt wohl ein wenig Bewegung, also werden wir sehen“, sagte der Republikaner vor der heutigen Sitzung in der größeren Kammer des Kongresses. US-Medien zufolge könnte sich eventuell eine Einigung abzeichnen. So berichtete die Washington Post, dass mehrere Gegnerinnen und Gegner kurz davor seien, einer Vereinbarung zuzustimmen und für McCarthy zu stimmen. Es sei aber offen, wann genau dies passieren werde.

Erwartet wurde demnach allerdings auch, dass McCarthy bei einer Abstimmung am Freitag nicht alle notwendigen Stimmen bekommen würde - aber zumindest einige aus der Anti-McCarthy-Fraktion ihre Blockade aufgeben könnten. Der 57-Jährige hat sich mit zahlreichen Zugeständnissen bereits erpressbar gemacht. „Vor allem aber scheinen McCarthys hartnäckigste Gegner darauf aus zu sein, ihn zu Fall zu bringen“, urteilte die New York Times.

Kevin McCarthy erntet nach Niederlagen Hohn und Spott

Update vom Freitag, 6. Januar, 15.00 Uhr: Nach drei Tagen Wahlchaos im US-Kongress geht der Machtkampf um das höchste Amt im amerikanischen Parlament heute in die nächste Runde. Wie lange sich das Gezerre um die Wahl des „Speaker of the House“ noch hinziehen wird, ist völlig unklar. Das Lincoln Project, eine Ende 2019 von Trump-kritischen Republikanern gegründete Organisation, machte sich schon mal auf eine Weise über McCarthy lustig, die sich seit der traurigen Amtszeit von Liz Truss in Großbritannien enormen Beliebtheit erfreut: Auf Twitter fragte die Gruppe, wer denn wohl länger durchhalten werde, McCarthy oder ein Kopfsalat?

Wahl im Kongress: Historische Blamage für McCarthy

Erstmeldung vom Freitag, 6. Januar: Washington, D.C. - Kevin McCarthy stellt derzeit einen Rekord nach dem andern auf. Seit dem 19. Jahrhundert haben die Abgeordneten im Repräsentantenhaus in den USA nicht mehr so viele Anläufe gebraucht, um einen neuen Vorsitzenden zu wählen. Drei Tage dauert das Wahlchaos bereits an, in elf Wahlgängen ist McCarthy durchgefallen. Der Republikaner, der sich seit Jahren auf seine Rolle als „Speaker of the House“ vorbereitet hat, steht im Augenblick wie ein begossener Pudel da.

Es ist eine historische Blamage für den 57-Jährigen. Denn es ist das erste Mal seit 100 Jahren, dass überhaupt mehrere Wahlgänge vonnöten sind, um den Posten zu besetzen. 1923 waren dafür neun Wahlgänge nötig. Am längsten dauerte es 1855/56, als die Parlamentskammer zwei Monate und 133 Wahlgänge für die Wahl brauchte. Man sollte dabei allerdings bedenken, dass damals persönliche Ansichten zur Sklaverei zu hitzigen Debatten und Auseinandersetzungen führte. Nur wenige Jahre später brach dann der Bürgerkrieg in den USA aus.

Woran liegt es aber, dass McCarthy immer wieder scheitert? Die Republikaner haben in der Kammer nur eine knappe Mehrheit. Daher benötigt McCarthy fast alle Stimmen seiner Parteikollegen, um gewählt zu werden. Doch diverse Republikaner vom rechten Rand der Fraktion verweigern ihm die Unterstützung. Eine Lösung für die verfahrene Situation ist nicht in Sicht. Inzwischen haben einige Abgeordnete schon Donald Trump als Alternative ins Spiel gebracht – ein eher unwahrscheinliches Szenario.

McCarthy gibt sich gelassen

Theoretisch ist dieser Wahl kein Ende gesetzt. McCarthy selbst gibt sich weiter optimistisch. „Wir machen gute Fortschritte“, sagte er am Donnerstagabend (5. Januar). Mit Blick auf das historische Ausmaß des Dramas sagte er: „Ich mag es, Geschichte zu schreiben.“ Er halte schließlich auch schon den Rekord für die längste Rede im Repräsentantenhaus.

Wie lange das Gezerre diesmal andauern wird, ist völlig unklar. Die Republikaner haben mit ihrer Haltung die Arbeit des Parlaments jedenfalls zum Stillstand gebracht. Bis der Vorsitz geklärt ist, geht im Repräsentantenhaus nämlich nichts, nicht mal die bei neuen Abgeordneten können vereidigt werden. An gesetzgeberische Arbeit ist überhaupt nicht zu denken. (cs)