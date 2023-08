Linkes Parteibüro in Gera belagert

Eine Gruppe von „Montagsspazierenden“ belagerte zeitweise das Parteibüro der Linken im thüringischen Gera. Zu gewaltsamen Übergriffen kam es nicht, die Partei stellte Strafanzeigen.

Im thüringischen Gera ist laut Berichten auf der Plattform X, vormals Twitter, am Montagabend das örtliche Parteibüro der Linkspartei belagert worden. Der Zwischenfall ist auf mehreren Videos zu sehen, unter anderem auch von Luigi Pantisano, Mitglied des baden-württembergischen Parteivorstands, gepostet. Bei den Protestierenden handelte es sich demnach um „Montagsspaziergänger:innen“.

Auf einem Video sind circa 15 Personen zu sehen, die vor dem Eingang des Büros stehen und Fahnen schwenken. Eine Russland-Fahne und eine Fahne mit der Aufschrift „Wer Grün wählt, wählt den Untergang“ ist zu sehen. Laut André Eckardt, dem Co-Vorsitzenden der Linkspartei in Gera, stoppte die Gruppe der „Montagsspaziergänger:innen“ auf ihrer Demonstrationsroute für eine Schweigeminute vor dem Eingang des Büros. „Als die Demonstranten feststellten, dass sich Menschen im Gebäude befinden, kippte die Stimmung und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle wurden massiv verbal und auch mit Gesten beleidigt“, erklärte Eckardt auf FR-Anfrage. Drei Polizeibeamt:innen sicherten das Parteibüro, die jedoch „im Falle einer noch größeren Ausschreitung in keinem Fall die Lage hätten kontrollieren können“, so Eckardt.

An den „Montagsspaziergängen“ in Gera nähmen meist zwischen 250 bis 500 Personen teil. In diesem Zusammenhang steht laut Eckardt auch eine Strafanzeige wegen Bedrohung gegen einen Anführer der Umzüge. Dieser habe am vergangenen Mittwoch zwei Mitarbeiter:innen des Parteibüros mutmaßlich bedroht. Gegen den Mann seien weitere Verfahren anhängig.