Linke-Zoff um Wagenknecht spitzt sich zu: Chef bestätigt Treffen – droht ein Ultimatum?

Sahra Wagenknecht auf einer Veranstaltung zum Thema „Wie wird unser Land sozial gerecht?“ in Kammgarn im Mai 2023. (Archivfoto) © Wolfgang Maria Weber/Imago Images

Wie geht es bei Sahra Wagenknecht und der Linken weiter? Nach Gesprächen mit der Parteispitze soll es nun zu einer Entscheidung kommen.

Berlin – Seit Monaten hält Sahra Wagenknecht (Die Linke) ihre Partei in Atem: Die bekannteste Politikerin der Linken liebäugelt mit einem Ausstieg und befördert die eigene Partei damit vor den Abgrund. Daneben steht auch noch Gründung einer eigenen Partei im Raum. Um das Wagenknecht-Thema ein für alle Mal vom Tisch zu räumen, drängt die Führung der Linkspartei nun auf eine Entscheidung über den Verbleib ihrer Politikerin.

Linken-Parteichef Martin Schirdewan sagte am Montag (5. Mai) in Berlin, der Parteivorstand habe sich zu einem Gespräch mit Wagenknecht getroffen, über dessen Inhalt Vertraulichkeit vereinbart worden sei. Die Tageszeitung taz hatte darüber berichtet, der Vorstand habe Wagenknecht ein Ultimatum bis Freitag (9. Mai) dieser Woche gestellt. Die Parteispitze dementiert die Information bislang.

Linken-Partei würde nach Wagenknecht-Ausstieg kaum Wählerinnen und Wähler gewinnen

Es prasselt ordentlich Kritik auf Wagenknecht ein. Besonders Wagenknechts öffentliches Kokettieren mit der Gründung einer eigenen Partei wird aus den eigenen Reihen verurteilt. Parteichef Schirdewan sagte, das Verhalten sei eine „Respektlosigkeit“ gegenüber den Mitgliedern, die sich mit großem Engagement für die Linkspartei einsetzten. Weiter kritisierte er, „dass das Gerede über die Gründung einer Konkurrenzpartei der Partei Die Linke schadet.“

Das Meinungsforschungsinstitut Civey hat im Auftrag des Spiegels gefragt, wer sich vorstellen könnte, bei der nächsten Bundestagswahl die Linke zu wählen, wenn Sahra Wagenknecht nicht mehr in der Partei wäre. Nur 29 Prozent der Befragten gaben an, dass sich ihre Meinung zur Partei bessern würde und sie eher eine Wagenknecht-lose Linke wählen würden. Unterdessen gaben im März diesen Jahres 25 Prozent der Deutschen an, sich grundsätzlich vorstellen zu können, eine eigene Wagenknecht-Partei zu wählen.

Parteispitze dementiert Berichte über Wagenknecht-Ultimatum

Schirdewan kündigte an, dass sich der Linken-Parteivorstand über das weitere Vorgehen in der Causa Wagenknecht „verständigen“ werde. Details nannte er nicht. Die taz hatte zuvor berichtet, dass der Linken-Vorstand am Samstag (10. Juni) nach Ablauf des Ultimatums zusammenkommen will, um über Konsequenzen zu beraten.

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch dementiert die Berichte der taz: „Ich kenne kein Ultimatum“, sagte Bartsch am Montag im Deutschlandfunk. Auf einer Vorstandssitzung am 10. Juni soll demnach dann über ihre Antwort oder Nichtantwort beraten werden. Bartsch bestätigte das Treffen, „aber von Ultimaten kann keine Rede sein“, fügte er hinzu.

Wagenknecht und Linke entfernen sich schon lange voneinander

Zwischen Wagenknecht, der Parteispitze und anderen Mitgliedern gibt es seit Längerem immer wieder Streit über grundsätzliche Positionen, etwa mit dem Umgang des Ukraine-Kriegs. Auch in der Flüchtlingspolitik sprach sich die Politikerin entgegen ihrer Partei gegen offene Grenzen aus. In ihrem Buch „Die Selbstgerechten“ rechnete sie mit dem gender- und klimaengagierten Teil ihrer Partei ab. (aa/dpa/afp)