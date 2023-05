Linke für Änderungen

Von: Tim Szent-Ivanyi

Dietmar Bartsch kritisiert „Ideologie“ im Heizungsstreit.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat die Ankündigung von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) begrüßt, das Heizungsgesetz umfassend zu überarbeiten. „Es ist gut, dass nach monatelanger Ideologie und Borniertheit nun ein pragmatischer Ansatz verfolgt wird“, sagte Bartsch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Einsicht ist der erste Weg zur Besserung“, betonte der Linken-Politiker. Es sei überfällig, den Zeitplan zu strecken und beim Heizungsumstieg zunächst bei den Neubauten zu beginnen.

Bartsch lobte auch das von Habeck angekündigte Paket für den Ausbau von Nah- und Fernwärme. „Selbstverständlich muss eine öffentliche Wärmeplanung zu Beginn der Wärmewende stehen. Millionen Haushalte könnten sich fragwürdige Wärmepumpen sparen, wenn ein funktionierendes Wärmenetz vor Ort existiert“, sagte er. Dass darüber erst jetzt geredet werde, sei ein schweres Versäumnis. Den bisherigen politischen Prozess beim Heizungsgesetz kritisierte Bartsch als Chaos pur. „Nach der Gasumlage war dies der zweite schwere Bock des Ministers. Jetzt darf nichts mehr schiefgehen“, mahnte der Linken-Fraktionschef.

Auch die Wohnungsbranche hat die angekündigten Änderungen am Heizungsgesetz begrüßt. „Genau das haben wir von Beginn an gefordert: das Gesetz auf seine Machbarkeit zu überprüfen und es sozial zu flankieren, um niemanden unverhältnismäßig zu überfordern“, sagte der Präsident des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), Axel Gedaschko, am Samstag den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Habeck hatte nach heftigem Koalitionsstreit in Aussicht gestellt, die Pläne für einen Umstieg auf Heizungen mit erneuerbaren Energien an einigen Punkten zu überarbeiten. (mit dpa)