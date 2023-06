Presse-Telefon überwacht: Polizei geht gegen „Letzte Generation“ vor

Von: Linus Prien

Die Polizei überwacht die „Letzte Generation“ via Telefon (Symbolbild). © IMAGO/Nele Fischer

Viele halten ein hartes Vorgehen gegen die „Letzte Generation“ für richtig - viele für deplatziert. Die Polizei in München hat Telefone der Organisation abgehört.

München - Die selbsternannte „Letzte Generation“ polarisiert nicht erst seit kurzem in Deutschland. Mit der Blockade von Straßen und Rollfeldern, sowie mit dem Beschmieren von Fassaden und Kunstwerken, wie dem „Grundgesetz 49“ in Berlin, sorgen die Aktivisten für viel Unmut in der Bevölkerung - erfahren jedoch auch erhebliche Unterstützung .

Die Organisation steht qua Protestform konstant im Konflikt mit der Polizei. Jetzt berichtet die Süddeutsche Zeitung, dass die Münchner Polizei die „Letzte Generation“ über die vergangen Wochen überwacht hat.

Polizei geht gegen „Letzte Generation“ vor: Behörden hören Telefone ab

Konkret hatte die Polizei zahlreiche Gespräche einer Festnetznummer aus Berlin, die zu der Organisation gehört, überwacht. Dabei hatten die Behörden eine Vielzahl von Gesprächen mit Journalisten abgehört. Grund für die Maßnahme sei, dass der Verdacht bestand, die „Letzte Generation“ würde eine „kriminelle Vereinigung“ darstellen.

„Auf dem Anschluss gehen fast ausschließlich Anfragen von Medienvertretern, Studenten und Schülern ein, die um eine Presseauskunft oder ein Interview bitten“, hieß es dem Bericht der Süddeutschen Zeitung nach weiter. Derweil hatten die Ermittler allerdings auch andere Telefone der Aktivisten ins Visier genommen, darunter die individuellen Handys einiger führenden Personen.

Polizei geht gegen „Letzte Generation“ vor: Richter hält Überwachung für „erforderlich und unentbehrlich“

So hatten die Behörden auch das Telefon einer Sprecherin der Organisation, Carla Hinrichs, überwacht und Gespräche mit Mitgliedern der Presse abgehört. Die Abhörmaßnahmen gehen auf Gerichtsbeschlüsse des Amtsgerichtes München zurück. Ein Ermittlungsrichter hatte erstmals am 13. Oktober 2022 die Überwachung des Pressetelefons der „Letzten Generation“ angeordnet, um die Ermittlungen gegen die Gruppe voranzutreiben. Diese Anordnung am 26. Januar wurde durch denselben Ermittlungsrichter noch einmal erneuert, bis zum 26. April 2023. Ob noch eine weitere Verlängerung gefolgt ist, weiß man nicht.

Die Behörden mussten in diesem Fall abwägen, was überwiegt: Strafverfolgung oder Pressefreiheit. Laut Paragraf 160a heißt es: „Betrifft das Verfahren keine Straftat von erheblicher Bedeutung, ist in der Regel nicht von einem Überwiegen des Strafverfolgungsinteresses auszugehen.“ Nichtsdestotrotz wurde sich für die Überwachung entschieden. Dem Ermittlungsrichter nach sei das Vorgehen nach „erforderlich und unentbehrlich“ gewesen. (lp)