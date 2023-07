Lauterbach soll„ im Schwarzwald“ bleiben

Von: Dominik Straub

Im Eifer des Gefechts: Wütende Netz-Nachrichten bringen auch manch italienischen TV-Moderator in Erklärungsnot. © Thomas Trutschel/photothek.de/Imago

Hitzige Äußerungen über Gesundheitsminister Lauterbach bringen dem Ehemann von Italiens Ministerpräsidentin Meloni Ärger ein / Von Dominik Straub

Seit 20, 30 Jahren meinen die Deutschen, uns Italienern erklären zu müssen, wie wir zu leben haben, eh“, regte sich TV-Mann Andrea Giambruno am Donnerstag in seiner Sendung „Diario del Giorno“ auf dem Privatsender Mediaset auf. Im Studio ging es gerade – wie könnte es in diesen heißen Tagen anders sein – ums Klima, und Italiens „First Gentleman“ hatte den Tweet eingeblendet, den Deutschlands Gesundheitsminister Karl Lauterbach eine Woche zuvor von Bologna aus seinem Urlaub auf Twitter gepostet hatte. „Die Hitzewelle ist spektakulär hier. Wenn es so weiter geht, werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende“, prophezeite Lauterbach.

Der Tweet ist in Italien gar nicht gut angekommen – aber nachdem Tourismus-Ministerin Daniela Santanchè Wasser aufs Feuer gegossen und Lauterbach ein wenig zurückgerudert war, hatte sich die Aufregung eigentlich längst wieder gelegt. Nur der „fidanzato d’Italia“, der Verlobte der Nation, konnte sich nicht beruhigen. „Wenn es dir hier zu heiß ist, dann bleib doch zuhause“, riet er Lauterbach. „Im Schwarzwald geht es dir doch gut, nicht wahr?“ Auf Kritik aus Deutschland reagiert man in Italien nun einmal empfindlich. Gelegentlich brennen dann auch einmal einem Italiener die Sicherungen durch, Giambruno ist da nicht der Erste. So hatte Silvio Berlusconis Tourismus-Minister Stefano Stefani die deutschen Urlauber in einem denkwürdigen Wutausbruch einmal pauschal als „grölende und biertrinkende Horden“ beschimpft.

Aber einmal ganz abgesehen von den Tourismus-Prognosen des deutschen Gesundheitsministers – das ganze Gerede vom Klimawandel geht Meloni-Partner Giambruno so oder so gewaltig auf die Nerven: „Dass es im Juli in Italien warm werden kann, ist für mich keine Nachricht“, hatte er in seiner Sendung schon ein paar Tage vor dem Lauterbach-Tweet klargemacht. In Rom betrug die Temperatur an diesem Tag 43 Grad im Schatten, halb Sizilien und Apulien brannte, im Norden fielen Hagelkörner mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern, Tornados richteten Millionenschäden an. Mit seiner Feststellung, dass ein bisschen Schwitzen im Sommer ja wohl normal sei, ist der Meloni-Verlobte zum Held der italienischen Klima-Leugner geworden.

Hitze schürt HAssrede Laut einer Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) von 2022 sind Temperaturen, die über oder unter einem Wohlfühlbereich von 12 bis 21 Grad Celsius liegen, mit einem deutlichen Anstieg aggressiven Online-Verhaltens verbunden. Für ihre Untersuchung werteten die Wissenschaftler:innen rund 75 Millionen Tweets aus, die zwischen 2014 und 2020 auf Twitter (inzwischen umbenannt in „X“) in den USA gepostet wurden. Sie kombinierten diese mit Wetterdaten. Ergebnis: Hassrede nahm in allen Klimazonen, Einkommensgruppen und Glaubenssystemen zu, wenn es zu heiß.oder zu kalt ist. Das genaue „Wohlfühlfenster“ variiert je nach Klimazone. Auch unangenehm kalte Tage führen zu mehr beleidigenden Inhalten, allerdings nicht so stark wie extrem heiße Tage. Selbst Klimaanlagen bremsen den Effekt nicht, sagt Anders Levermann, einer der Autoren der Studie. „Ab 30°C geht es steil nach oben.“ Als einen möglichen Grund für die Wut führt die Forschung den bekannten Effekt an, dass Menschen bei Hitze schlechter schlafen. Das allein erklärt es aber nicht. Die Studie deutet auf Grenzen des sich Anpassens an extreme Temperaturen und auf eine bisher unterschätzte gesellschaftliche Auswirkung des Klimawandels: Schwächung des sozialen Zusammenhalts wie Gesundheit Einzelner. Aus der psychologischen Forschung ist bekannt, dass Online-Hass vor allem bei jungen Menschen und Minderheiten zur Verschlechterung der psychischen Gesundheit führt. ma

Der TV-Journalist ist seit sieben Jahren mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zusammen und Vater der gemeinsamen sechsjährigen Tochter Ginevra. Er nennt seine Partnerin im TV-Studio konsequent „il Presidente del Consiglio“, Ministerpräsident, also männlich. Sie will es so. „Herr Meloni“, wie Giambruno scherzhaft genannt wird, ist 41-jährig und damit fünf Jahre jünger als seine Partnerin; kennengelernt haben sie sich in einem Mediaset-Fernsehstudio. Bis zur Hitzewelle hatte sich Giambruno mit politischen Äußerungen eher zurückgehalten: Wenn überhaupt, erschien er in den Klatschnachrichten: Kürzlich wurde seine neue Frisur diskutiert – unter besonderer Berücksichtigung der bedeutenden Mengen von Haar-Gel, die mit seinem neuen Style einher gingen.

„Wir werden lernen müssen, mit Herrn Giambruno zu leben“, schrieb die links-liberale Römer Zeitung gestern resigniert. Ähnlich ließ sich der bürgerliche „Corriere della Sera“ verlauten, der die Kritik Giambrunos an Lauterbach zwar „voll und ganz“ teilt, aber den Meloni-Lebenspartner daran erinnert, dass es ein Unterschied sei, ob man sich als gewöhnlicher Journalist äussere oder als „fidanzato“ der Regierungschefin: „In der Sport-Bar unter Freunden hätte er das sagen können. Wenn er es öffentlich im TV sagt, dann besteht die Gefahr, dass die Leute denken, Meloni und ihre Regierung seien der gleichen Meinung“, betonte der „Corriere della Sera“. Und vielleicht, fügte das Mailänder Blatt an, müsse man als Partner der Ministerpräsidentin den Minister einer befreundeten Regierung auch nicht unbedingt duzen.

Giorgia Meloni hat sich zu den Einlassungen ihres Partners bisher nicht geäussert: Als Giambruno seine Attacke gegen den deutschen Minister ritt, befand sie sich gerade bei US-Präsident Joe Biden, der ihr erklärte, dass es sich beim Klimawandel um „eine existentielle Krise“ handle. Auch die deutsche Regierung hat die Äußerungen des Meloni-Partners bisher nicht kommentiert – sowohl in Rom als auch in Berlin scheint man bemüht zu sein, das Klima nicht zusätzlich aufzuheizen. Übrigens: Berlusconis Tourismus-Minister Stefani musste nach seinen Ausfälligkeiten gegen die Deutschen den Hut nehmen. Andrea Giambruno wird als „fidanzato“ Melonis wohl nicht zurücktreten müssen. Aber vielleicht wird ihm seine Freundin den gleichen Rat geben, den sie auch schon einigen ihrer Minister geben musste: etwas öfter zu schweigen.