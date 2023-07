Lateinamerikas neue Scharfmacher

Von: Klaus Ehringfeld

Mit ihr kann man reden: Kolumbiens Vizepräsidentin Francia Márquez erklärt ihre Haltung zu Europa – Annalena Baerbock hört zu. © Joaquin Sarmiento/afp

Lateinamerika: Die EU versucht, Partnerschaften mit dem Subkontinent zu schmieden und die Demokratie dort zu fördern – gegen den erklärten Willen der Herrschenden.

Viele Jahre waren gute Beziehungen zwischen Europa und Lateinamerika ein Selbstläufer. Man teilte gemeinsame politische Werte und wirtschaftliche Interessen. Während die USA als sich einmischender und egoistischer Nachbar auftrat, galt Europa eher als Partner, der Augenhöhe suchte. Aber diese schöne Ansicht hat längst Risse bekommen – und die werden sich jetzt auf dem EU-Lateinamerika-Gipfel am nächsten Montag und Dienstag in Brüssel manifestieren und möglicherweise vertiefen.

Dabei möchte Europa seine Allianzen in einem Raum stärken, der 33 Länder und mehr als 700 Millionen Menschen umfasst. Das Ziel ist dabei strategisch: In Zeiten der globalen geopolitischen Neuausrichtung ist es notwendig, Verbindungen zu den Staaten zu stärken, die Demokratie, Sicherheit, den Abbau von Ungleichheiten sowie die Achtung der Menschenrechte fördern. Aber gerade Demokratie und Menschenrechte geraten in immer mehr Staaten Lateinamerikas in Gefahr.

Bollwerk Mercosur

Wirtschaftlich drängt China stark in die Region. Politisch weigern sich viele Länder, an der solidarischen Allianz Europas mit der Ukraine teilzuhaben. Überraschend ist dabei, dass auch Brasilien sich unter seinem linken Präsidenten Lula da Silva deutlich von der EU distanziert. Insgesamt demonstriert Lateinamerika ein neues Selbstbewusstsein und verfolgt eigene politische und wirtschaftliche Interessen.

Besonders deutlich wurden die Friktionen zwischen Europa und Lateinamerika Anfang des Monats beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungsspitzen des Mercosur im argentinischen Puerto Iguazú. Dort wehrten sich Lula und der linksliberale argentinische Präsident Alberto Fernández gegen Forderungen der EU nach strengeren Umweltstandards. Brüssel habe eine „einseitige Vision nachhaltiger Entwicklung“, mäkelte Fernández. Lula beschuldigte die Europäische Union, in Südamerika „nur Lieferanten von Rohstoffen“ zu sehen. Insgesamt seien Brüssels Forderungen an die Staaten des Mercosur-Bündnisses – Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay – „inakzeptabel“. Seit 2019 liegen die Verhandlungen aber ohnehin auf Eis.

Dabei haben Europa und auch besonders Deutschland in diesem Jahr eine veritable Charmeoffensive in Lateinamerika gestartet – deren Egoismus aber offensichtlich ist. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war kürzlich in Brasilien, Mexiko, Argentinien und Chile, der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell versuchte, Europas Position in Kuba zu stärken. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz war zu Jahresbeginn bei Lula da Silva zu Gast. Die Minister für Wirtschaft, Umwelt und Äußeres, Robert Habeck, Cem Özdemir und Annalena Baerbock, statteten Kolumbien und ebenfalls Brasilien Besuche ab.

Die neue Liebe zu Lateinamerika ist also zum einen dem Schmieden globaler demokratischer Allianzen in veränderter geopolitischer Lage geschuldet. Aber der Krieg Russlands gegen die Ukraine zwingt Europa im Allgemeinen und Deutschland im Besonderen nun auch dazu, alternative Energie- und Nahrungsmittelieferanten zu finden, die Russland ersetzen.

Fest an der Seite Moskaus

Doch die Staaten Lateinamerikas wollen nicht mehr nur Soja, Zuckerrohr und Fleisch liefern. Sie sehen sich selbst als geopolitische Akteure. Das sieht man schon daran, dass sich Lula als Vermittler im Ukraine-Krieg anbot. Zudem gibt es in mehreren Staaten Lateinamerikas eine starke Verbundenheit zu Russland. Vor allem die autoritären Regime in Kuba, Venezuela, Nicaragua, aber auch Bolivien stehen fest an der Seite Moskaus. Staatschef Wolodymyr Selenskyj, den Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez eigentlich auf den Brüsseler Gipfel eingeladen hatte, wird aufgrund des Vetos mehrerer Latinos nicht teilnehmen.

Das neue Selbstbewusstsein rührt auch daher, dass sich die Staaten von Mexiko bis Argentinien schon lange nicht mehr nur zwischen Europa oder den USA als Partner entscheiden müssen. Peking hat seine Investitionen in Lateinamerika zwischen 2000 und 2020 um das 26-Fache gesteigert und ist inzwischen der wichtigste Handelspartner Brasiliens. Außerdem hat China 21 Länder der Region in seine Neue-Seidenstraße-Initiative aufgenommen, mit der das Land weltweit Allianzen schmieden will. Noch aber sind USA und EU weiter die Hauptinvestoren in der Region, wie die UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika gerade erst wieder bestätigt hat. Die Vereinigten Staaten steigerten ihre Investitionen 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 46 Prozent, während die EU-Zuflüsse um 20 Prozent zunahmen.

Neben wirtschaftlichen Fragen werden die EU und Iberoamerika in Brüssel auch über mögliche Strategien gegen die massive Zunahme von Drogen aus Lateinamerika wie Kokain und Fentanyl in Europa diskutieren. Ein weiteres Thema wird der fortschreitende Abbau der Demokratie in der Region sein.

Linke Demontage

In immer mehr Staaten Lateinamerikas geraten demokratische Prozesse und die Gewaltenteilung in Bedrängnis. Dabei fällt der Blick nicht mehr nur auf die üblichen Verdächtigen Kuba, Venezuela und Nicaragua. Auch in Staaten mit demokratischer Tradition demontieren autoritäre Präsidenten Gewaltenteilung und Opposition. Unter ihnen fällt der Staatschef von El Salvador, Nayib Bukele, besonders unangenehm auf, der sich selbst als „coolsten Diktator der Welt“ bezeichnet und sich just über das verfassungsgemäße Wiederwahlverbot hinwegsetzt. Aber auch im benachbarten Guatemala regiert ein „Pakt der Korrupten“ aus Wirtschaftselite, Politik, Militär und organisierter Kriminalität, der das demokratische System gekapert hat. Selbst in Mexiko schwächt der linke Staatschef Andrés Manuel López Obrador die Institutionen und behindert die Pressefreiheit.

Aber vor allem der Linke Lula in Brasilien verstört mit einer merkwürdigen Sicht auf die Demokratie. Mit Blick auf das venezolanische Regime sagte er jüngst: „Das Konzept der Demokratie ist relativ“. Auf die Frage, ob er die Regierung von Nicolás Maduro für demokratisch halte, antwortete er, dass „es in Venezuela mehr Wahlen gibt als in Brasilien“. Im Mai hatte Lula Maduro offiziell empfangen und den Besuch als „historisch“ bezeichnet, während er den Vorwurf, Nicaragua sei eine Diktatur, als bloße „Rhetorik“ abtat.