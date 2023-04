Last Exit für einen Brexiteer: Britischer Vize-Premier Raab tritt nach Mobbing-Vorwürfen zurück

Von: Sebastian Borger

Dem britischen Justizminister und Vizepremier Dominic Raab wird unangemessenes Verhalten vorgeworfen. © Justin Tallis/afp

Nach Mobbing-Vorwürfen tritt der konservative britische Vizepremier und Justizminister Dominic Raab zurück, ohne Fehlverhalten einzugestehen.

London – Zwei Wochen vor der englischen Kommunalwahl ist am Freitag der britische Vizepremier und Justizminister Dominic Raab zurückgetreten. Der Konservative zog damit die Konsequenz aus einem Untersuchungsbericht, in dem ihm „dauerhaft aggressives Benehmen“ gegenüber Untergebenen vorgeworfen wird. Gleichzeitig kritisierte der 49-Jährige den „mangelhaften“ Bericht: „Wenn die Schwelle für Mobbing-Verhalten so niedrig angesetzt wird, ermutigt man unberechtigte Beschwerden gegen Minister.“

Gegen Raab lagen seit Monaten Beschwerden einer Reihe jüngerer Beamtinnen aus unterschiedlichen Ministerien vor und so stimmte er der unabhängigen Untersuchung durch den Kronanwalt Adam Tooley zu. Sollte ihm tatsächlich Mobbing zur Last gelegt werden, müsse er natürlich seinen Hut nehmen, versicherte der Minister. Raab ist also konsequent: „Ich halte es für wichtig, mein Wort zu halten.“

Britischer Vizepremier tritt zurück – Sunak „sehr traurig“

Premierminister Rishi Sunak teilte mit, er sei „sehr traurig“ über den Rücktritt. Es heißt, er habe dem politischen Weggefährten den Rücktritt nicht ausdrücklich nahegelegt. Als neuen Justizminister benannte der Regierungschef noch am Freitag den bisherigen Verteidigungs-Staatssekretär Alexander Chalk.

Tooleys 48-seitige Bestandsaufnahme gibt Einblick in das Benehmen eines raubeinigen Chefs und die Reaktion seiner Untergebenen. Darin werden sogar Raabs Handbewegungen als bedrohlich beschrieben, Tooley verwarf das: Raab habe weder die Stimme erhoben noch geflucht und zu keinem Zeitpunkt die Kontrolle über sich verloren. Damit unterscheidet er sich etwa von Ex-Innenministerin Priti Patel, die ihren kompletten Amtsapparat anzuschreien pflegte.

Sunak hatte bei Amtsantritt „Integrität, Professionalität und Verantwortlichkeit“ als Charakteristika seines Regierungshandelns versprochen. Die Opposition zieht das in Zweifel – unter anderem angesichts seines Kabinetts. Tatsächlich ist Raab bereits das dritte Mitglied, das wegen persönlicher Verfehlungen zurücktreten musste. In allen drei Fällen waren die Vorwürfe bereits vor der Berufung ins Amt bekannt. Labour-Chef Keir Starmer sprach am Freitag von Sunaks „dauerhafter Schwäche“ und kritisierte Raab für dessen „Gejammere“.

Mobbingvorwürfe gegen Dominic Raab – „unerbittlich, direkt, ungeduldig, anspruchsvoll“

Der wies darauf hin, dass nach 66 Interviews und 44 schriftlichen Stellungnahmen lediglich zwei Vorwürfe bestätigt seien. Dabei geht es um Zwischenfälle während Raabs Zeit als Außenminister unter Boris Johnson. Im Foreign Office sei der Minister einschüchternd aufgetreten, was Gegenüber als demütigend empfinden mussten, so Tooley. In einem Fall bescheinigt er Raab sogar Rachsucht gegen einen bestimmten Beamten. Hintergrund war wohl der Brexit.

Raab war selbst sechs Jahre in der Rechtsabteilung des Foreign Office, ehe er in die Politik ging. Seinen Arbeitsstil nannte er selbst „unerbittlich, direkt, ungeduldig, anspruchsvoll“. Sein Arbeitstag dauere von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr; zielloses Gerede unterbreche er; wenn eine Aufgabe nicht zu seiner Zufriedenheit erledigt worden sei, „wird er das normalerweise sagen“, resümiert Tooley. Offenbar sei Raab immer wieder „frustriert“ über die Qualität von Aktenstücken und das langsame Tempo von Untergebenen gewesen. Der Untersuchungsführer hält Raab für dogmatisch und wenig an Nuancen interessiert.

Das Dokument wird die Diskussion über das schwierige Verhältnis zwischen der harten Brexit-Regierung und der unparteiischen Berufsbeamtenschaft in London neu anfachen. Raab gehört zu jenen Ultra-Torys, für die der Brexit zum Karriereschub wurde. Die verdächtigen den Civil Service kontinuierlich, nicht mit aller Kraft für die Umsetzung des Brexit zu arbeiten. Der gibt Kontra, zu korrekter Arbeit gehöre auch Kritik an nutzlosen, gefährlichen oder gar rechtswidrigen Gesetzesvorhaben.

Im Foreign Office soll Raab hinter vorgehaltener Hand als „dämlicher Dominik“ – englisch: Dim Dom – bekannt gewesen sein.