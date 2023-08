SPD-Chef „fassungslos“: Klingbeil richtet deutliche Ansage an Ampel-Partner

Von: Robert Wagner

Schon wieder streiten Grüne und FDP um ein Gesetzesvorhaben. Lars Klingbeil, Chef der größten Koalitionspartei SPD, hat offenbar genug vom Ampel-Zoff.

Frankfurt – Wenige Wochen vor dem Ende der Sommerpause des Bundestags hat SPD-Chef Lars Klingbeil den neuerlichen Streit in der Ampel-Koalition scharf kritisiert. In Frankfurt am Main sagte er am Donnerstagabend, Aufgabe der Regierung sei es, den Menschen in der aktuellen Situation Sicherheit, Stabilität und Orientierung zu vermitteln. „Ich dachte eigentlich, dass alle das verstanden haben“, sagte Klingbeil laut der Deutschen Presse-Agentur.

Neuer Streit in der Ampel-Koalition macht SPD-Chef Klingbeil „sehr fassungslos“

Es habe ihn „sehr fassungslos“ gemacht, dass die Ampel diese Aufgabe gegenwärtig nicht leistet und „es sofort mit Streit weitergeht“, fügte er hinzu. Damit spielte Klingbeil unter anderem auf den öffentlichen Koalitionsstreit um das „Heizungsgesetz“ in den Monaten vor der Sommerpause des Bundestags an. Diese endet für die Abgeordneten am 3. September. Danach wollten die Ampelkoalitionäre eigentlich geeint und ohne neuen Zwist die Regierungsgeschäfte fortsetzen.

Bereits am Mittwoch (16. August) kam es aber zu neuem Streit am Kabinettstisch, als Familienministerin Lisa Paus (Grüne) das von Finanzminister Christian Lindner (FDP) eingebrachte „Wachstumschancengesetz“ blockierte. Es sieht Steuererleichterungen für Unternehmen vor und soll die Wirtschaft jährlich um rund 6,5 Milliarden Euro entlasten. Paus forderte im Gegenzug für ihre Zustimmung mehr Finanzmittel für die Kindergrundsicherung.

Kindergrundsicherung: Paus hat Gesetzentwurf „wie vom Kanzler gewünscht“ vorgelegt

Die Bundesregierung bemühte sich um Schadensbegrenzung und relativierte den Koalitionsstreit. „Ich sehe hier einen sehr sachlichen Ton der Auseinandersetzung“, sagte Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann noch am selben Tag. Dass angesichts knapper Kassen über einzelne Gesetzesvorhaben auch gestritten wird, halte sie „für eine Selbstverständlichkeit“.

Die Kindergrundsicherung ist neben dem „Heizungsgesetz“ ein weiteres Koalitionsprojekt, an dem sich vor allem ein Konflikt zwischen Bündnis90/Die Grünen und der FDP entzündete. Mit dem entsprechenden Gesetz will Familienministerin Paus Transferleistungen für Familien bündeln und gleichzeitig erhöhen. Die FDP sieht eine Erhöhung von Sozialleistungen grundsätzlich kritisch.

Bezüglich der Kindergrundsicherung hat Familienministerin Lisa Paus laut Medienberichten dem Bundeskanzleramt inzwischen ihren Gesetzentwurf „wie vom Kanzler gewünscht“ vorgelegt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte mit Blick auf die anstehende Kabinettsklausur in Meseberg Ende August einen solchen Entwurf von ihr schriftlich eingefordert.

Ampel-Koalition: SPD-Chef Klingbeil erhofft sich neue Form der Zusammenarbeit

Finanzminister Christian Lindner unterstrich seinerseits den Standpunkt seiner Partei. „Eine fünfköpfige Familie, die Bürgergeld bezieht, erhält heute schätzungsweise 36.000 bis 38.000 Euro im Jahr vom Steuerzahler“, sagte er laut dpa am Freitag (18. August). Weitere Transferleistungen für eine solche Familie würden wenig helfen. „Die logische Voraussetzung einer neuen Leistung wie etwa der Kindergrundsicherung ist, dass wir überhaupt eine prosperierende Wirtschaft haben“, fügte er hinzu.

SPD-Chef Klingbeil äußerte in Frankfurt die Erwartung, dass das Ampel-Kabinett auf seiner Klausur in Meseberg auch zu einem neuen Modus der Zusammenarbeit findet und die Streitigkeiten bereinigt. In der Regierung aus SPD, Grünen und FDP sei genug Platz, „sowohl wirtschaftspolitisch stark zu sein als auch die Kinderarmut zu bekämpfen“, sagte er. Seiner eigenen Partei empfahl er, sich nicht am öffentlich ausgetragenen Koalitionsstreit zu beteiligen. „Das ist nicht das, was wir tun sollten.“ (rowa)