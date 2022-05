Landtagswahl Schleswig-Holstein: Wird Daniel Günther erneut der Sieger?

Von: Julia Schöneseiffen, Max Schäfer

Die Landtagswahl Schleswig-Holstein findet am 8. Mai 2022 statt. Die Wählenden entscheiden, wer künftig die Landespolitik bestimmt. Wann gibt es einen Sieger?

Update vom 8. Mai, 13.11 Uhr: Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein haben bereits mehrere Spitzenkandidierende ihre Stimme abgeben. So auch der amtierende Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU. Bei der Stimmabgabe im Wahlbüro der Stadtwerke Eckernförde zeigte sich der Politiker optimistisch.

„Ich würde mich freuen, wenn die Umfragen sich bestätigen und die CDU mit Abstand stärkste Kraft wird, weil ich sehr gerne diese Regierung fortsetzen möchte“, sagte er nach dem Urnengang. Aktuelle Umfragen sehen die CDU mit 38 Prozent deutlich vor der SPD (18 Prozent). Daniel Günther gilt damit bereits vor Wahlende als wahrscheinlicher Sieger.

Bei der Schleswig-Holstein Wahl hat der Spitzenkandidat Daniel Günther (CDU) seine Stimme abgeben. © Christian Charisius/dpa

Wahl in Schleswig-Holstein: Wer wird neuer Ministerpräsident?

Erstmeldung vom 5. Mai, 16.50 Uhr: Kiel – Am 8. Mai 2022 wählen die Menschen in Schleswig-Holstein einen neuen Landtag. Damit nehmen sie auch maßgeblich auf die Regierungsbildung Einfluss. Wer die meisten Stimmen gewinnt, hat traditionell das Recht, sich Mehrheiten für die Regierung zu suchen. Daher ist eine Frage am Wahlsonntag von besonderer Bedeutung: Wer ist die Siegerin bzw. der Sieger der Landtagswahl Schleswig-Holstein?

Bundesland Schleswig-Holstein Fläche 15.799,65 km² Bevölkerung 2.910.875 (Stand: 2020) Hauptstadt Kiel Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Stellvertreterin des Ministerpräsidenten Monika Heinold (Grüne) Termin der Landtagswahl 08.05.2022

Wer künftig an der Spitze der Landespolitik steht, wird sich auch mit dem Thema Energiepolitik auseinandersetzen müssen. Das norddeutsche Bundesland kann durch seine Lage einen sehr hohen Anteil von erneuerbaren Energien vorweisen. Im Land besteht daher die Hoffnung, dass Schleswig-Holstein zum „grünen Ruhrgebiet“ wird und sich dort viele Unternehmen niederlassen. Klimabündnisse kritisieren dagegen den geplanten Bau eines Flüssiggasterminals bei Brunsbüttel.

Landtagswahl Schleswig-Holstein: 20 Parteien treten an, aber wer wird der Sieger?

20 Parteien wollen bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein den Einzug ins Landesparlament schaffen. Darunter sind die bereits im Landtag oder Bundestag vertretenen Parteien CDU, SPD, Grüne, FDP, AfD, Die Linke und der Südschleswigsche Wählerverband (SSW). Hinzu kommen diese 13 weitere Kleinparteien:

Basisdemokratische Partei Deutschland (Die Basis)

Bündnis C – Christen für Deutschland

Demokratie in Bewegung (DiB)

Familien-Partei Deutschlands

Freie Wähler

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Partei für Gesundheitsforschung

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Piratenpartei Deutschland (Piraten)

Volt Deutschland (Volt)

Zukunft

Zudem treten viele großen Parteien mit Spitzenkandidierenden an. Die SPD will Thomas Losse-Möller zum Ministerpräsidenten machen. Für die Grünen kandidiert Monika Heinold. Bernd Buchholz steht an der Spitze der FDP. Jörg Nobis (AfD), Susanne Spethmann (Linke) und Bernd Buchholz (SSW) komplettieren das Feld der Kandidierenden der etablierten Parteien.

Sie alle wollen CDU-Bewerber Daniel Günter aus dem Amt des Ministerpräsidenten verdrängen. In Umfragen sieht dieser allerdings wie der klare Sieger der Landtagswahl aus. Erste Aussagen zur Wahlbeteiligung können im Verlauf des Sonntags erwartet werden. Alle Karten und Daten zur Landtagswahl Schleswig-Holstein finden Sie in unserer Übersicht.

Landtagswahl Schleswig-Holstein: CDU-Kandidat Günther sieht vor der Wahl wie der klare Sieger aus

Vor der Landtagswahl SH liegt die CDU laut einer Insa-Umfrage vom 3. Mai 2022 mit 36 Prozent deutlich in Führung. Daniel Günther sieht daher bereits im Vorfeld wie der klare Sieger der Wahl aus. Den zweiten Rang belegt die SPD mit 20 Prozent. Die Grünen würden mit 16 Prozent drittstärkste Kraft werden und liegen damit vor FDP (neun Prozent) und AfD (sechs Prozent). Für den SSW sprachen sich fünf Prozent der Befragten aus. Die Linke (drei Prozent) verpasst laut Insa-Umfrage den Einzug in den Landtag.

Die Wählerinnen und Wähler entscheiden am 8. Mai 2022, ob die CDU sich wirklich als Sieger der Wahl feiern kann oder ob es der SPD gelingt, eine Mehrheit gegen die Stimmen der Union zu bilden. Wer mitentscheiden will, muss die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sein und seit mindestens sechs Wochen in Schleswig-Holstein wohnen.

Wer die Bedingungen erfüllt, kann per Briefwahl abstimmen oder am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr ins Wahllokal gehen. Menschen, die unsicher sind, welche Partei zu ihnen passt, können den Wahl-O-Mat zurate ziehen.

Landtagswahl Schleswig-Holstein: Wann wird der Sieger oder die Siegerin gekürt?

Erste Prognosen und Hochrechnungen zum Ausgang der Landtagswahl in Schleswig-Holstein gibt es am Wahlsonntag ab 18 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt zeichnet sich also langsam ab, wer als Siegerin oder Sieger der Abstimmung um die politische Macht im norddeutschen Bundesland hervorgeht. Aussagekräfte Ergebnisse gibt es jedoch erst im Laufe des späten Abends oder am frühen Montagmorgen (9. Mai 2022). Das Geschehen lässt sich auch live im TV und Live-Stream verfolgen. (ms/jsch)