Landtagswahl Schleswig-Holstein: Wer gewinnt die Wahl? Günther ist sich sicher

Von: Max Schäfer

Schleswig-Holstein wählt am 8. Mai 2022 einen neuen Landtag und entscheidet damit über die neue Landesregierung. Wer gewinnt die Wahl?

Wer gewinnt die Wahl in Schleswig-Holstein?

Die Wahllokale für die Landtagswahl Schleswig-Holstein sind geöffnet. Klarer Favorit: Beste Chancen, als Gewinner aus der Wahl in Schleswig-Holstein hervorzugehen, hat laut den letzten Umfragen Daniel Günther von der CDU.

Beste Chancen, als Gewinner aus der Wahl in Schleswig-Holstein hervorzugehen, hat laut den letzten Umfragen Daniel Günther von der CDU. Gewinner und Verlierer: Alle Entwicklungen und Neuigkeiten rund um die Landtagswahl in Schleswig-Holstein in unserem Newsticker.

Update vom Sonntag, 8. Mai, 13.17 Uhr: Seit 8 Uhr können alle Wahlberechtigten in Schleswig-Holstein darüber entscheiden, wer die Landtagswahl 2022 gewinnen wird. Beste Chancen darauf hat Daniel Günther. Der CDU-Spitzenkandidat hat seine Stimme bereits abgegeben und zeigte sich dabei gegenüber Medienvertretern optimistisch. „Ich würde mich freuen, wenn die Umfragen sich bestätigen“, so Günther, dessen Partei laut jener mit bis zu 39 Prozent der Stimmen rechnen kann.

Kiel – Am Sonntag, dem 8. Mai 2022, ist es so weit: Bei der Landtagswahl Schleswig-Holstein können die Bürger:innen mitbestimmen, wer künftig die Landesregierung führt. Umfragen vor der Wahl deuten auf einen klaren Wahlsieger hin.

Bundesland Schleswig-Holstein Fläche 15.799,65 km² Bevölkerung 2.910.875 (Stand 2020) Hauptstadt Kiel Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) Wahltermin 8. Mai 2022

Ministerpräsident Daniel Günther und seine CDU liegen klar vorne und haben daher die besten Chancen, auch in den nächsten fünf Jahren die Regierungsspitze zu stellen. Aber auch die anderen Parteien stehen mit ihren Spitzenkandidierenden bereit.

Landtagswahl Schleswig-Holstein: Die Gewinner:innen der Wahl

Unklar ist jedoch, mit wem die CDU die Regierung Schleswig-Holsteins stellt. In der ablaufenden Legislaturperiode regieren die Christdemokrat:innen gemeinsam mit Grünen und FDP. Laut Umfragen von Infratest dimap vom 28. April 2022 ist eine Zwei-Parteien-Koalition mit den Grünen möglich. Auch ein Bündnis mit der FDP ist laut NDR-Umfrage rechnerisch möglich. Ebenfalls rechnerisch möglich, jedoch politisch unwahrscheinlich, ist auch eine Große Koalition aus Union und SPD.

Partei Umfrageergebnis in Prozent CDU 36 SPD 20 Grüne 16 FDP 9 AfD 6 Linke 3 SSW 5 Quelle: Insa (3. Mai 2022)

Landtagswahl Schleswig-Holstein: SPD zeigt sich kämpferisch, um Wahl zu gewinnen

Die Sozialdemokrat:innen haben kaum Chancen, in Person von Thomas Losse-Müller den Ministerpräsidenten zu stellen. Sie müssten eine Vierparteien-Koalition mit den Grünen, der FDP und dem Südschleswigscher Wählerverband (SSW) zustande bringen.

Im Wahlkampf setzte die SPD die Regierung immer wieder unter Druck. Besonders nach einem umstrittenen Wahlkampfvideo von Daniel Günther mit der Polizei kritisierten die Sozialdemokrat:innen den CDU-Konkurrenten. Aber auch beim Thema Windkraft sieht die SPD Nachholbedarf.

Die Bürger:innen entscheiden bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein, wer in den nächsten fünf Jahres im Landesparlament in Kiel Platz nehmen darf. (Archivbild) © Frank Molter/dpa

Landtagswahl Schleswig-Holstein: Wann stehen die Gewinner:innen fest?

Letztendlich haben es die Bürger:innen am Wahlsonntag in der Hand, ob die Umfragen auch zutreffen und die CDU tatsächlich die Landtagswahl in Schleswig-Holstein gewinnt. Alle Deutschen, die am Wahlsonntag mindestens 16 Jahre alt sind, seit mindestens sechs Wochen in Schleswig-Holstein wohnen und nicht aus anderen Gründen vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, sind am 8. Mai wahlberechtigt. Erste Aussagen zur Wahlbeteiligung können im Verlauf des Sonntags erwartet werden.

Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein können sie von 8 bis 18 Uhr im Wahllokal oder bereits im Vorfeld per Briefwahl abstimmen. Der Wahl-O-Mat kann bei der Wahlentscheidung helfen. Unmittelbar nach Schließung der Wahllokale werden die ersten Prognosen und Hochrechnungen veröffentlicht. Die Gewinner:innen der einzelnen Wahlkreise und die stärksten Parteien in einzelnen Gemeinden finden Sie in Übersicht mit allen Karten und Daten der Landtagswahl in Schleswig-Holstein.

Wer die Landtagswahl gewinnt, wird im Laufe des späten Abends oder der Nacht klar, wenn die Ergebnisse veröffentlicht werden. Die Schleswig-Holstein Wahl lässt sich auch live im TV und Live-Stream verfolgen. Die Abstimmung in Schleswig-Holstein ist bereits die zweite von mehreren Landtagswahlen 2022. (ms)