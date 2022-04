Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Wahl-O-Mat auf Rekordkurs - Aufkleber-Version startet

Von: Christoph Klaucke

Vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein können Menschen den Wahl-O-Mat zu Rate ziehen. Das Hilfsinstrument funktioniert auch analog mit Aufklebern.

Kiel - Der Wahl-O-Mat erfreut sich bereits seit 20 Jahren großer Beliebtheit. Wähler:innen nutzen das Online-Angebot, um sich über die Themen der Parteien zu informieren. Auch vor der Landtagswahl Schleswig-Holstein in einem Monat behelfen sich die Menschen mit dem Wahlomat bei der Entscheidungsfindung.

Das Internetangebot wurde von der Bundeszentrale für politische Bildung entwickelt und gibt Bürgerinnen und Bürger seit Ende März die Möglichkeit, ihre Meinung zu politischen Fragen mit den Positionen der Parteien abzugleichen. Schon an den ersten sieben Tagen wurde der Wahlomat für Schleswig-Holstein 102.265 Mal angeklickt.

„Das sind super gute Zugriffszahlen, und wir hoffen, dass wir unser Ergebnis von der vergangenen Wahl übertreffen können“, sagt der Stellvertreter des Landesbeauftragten für politische Bildung, Hauke Petersen. Es winkt ein neuer Rekord. Vor fünf Jahren wurde der Wahl-O-Mat von 562.000 Menschen genutzt - also von rund fast jedem vierten Wahlberechtigten.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Wahl-O-Mat auf Rekordkurs

Beim Wahlomat kann jeder Nutzer vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein 38 Thesen bewerten. Ein Programm vergleicht diese dann mit den Aussagen der 16 zur Wahl stehenden Parteien. Nach Beantwortung aller Thesen erfahren die Wähler:innen in Prozent inwieweit sie mit dem Wahlprogramm der Parteien übereinstimmen. Die CDU mit Ministerpräsident Daniel Günther geht vor der SPD mit Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller als klarer Favorit in die Landtagswahl, während viele kleine Parteien zittern müssen.

SPD-Kandidat Thomas Losse-Müller und CDU-Ministerpräsident Daniel Günther präsentieren vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein den Wahl-O-Mat. © Marcus Brandt/dpa

Der Wahl-O-Mat wird schon seit 2002 vor Bundestags-, Europa- und Landtagswahlen in Deutschland eingesetzt. Die unter der Internetadresse wahl-o-mat.de erreichbare Seite entwickelte sich nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung inzwischen zu einer „festen Größe der politischen Information im Vorfeld von Wahlen“. Seit 2002 sei er bereits mehr als hundert Millionen Mal genutzt worden.

Wahlomat vor Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Aufkleber-Version geht auf Tour

Neben der digitalen Version gibt es in Schleswig-Holstein wie schon vor der Bundestagswahl wieder den „Wahl-O-Mat zum Aufkleben“. Er funktioniert völlig analog, wie ein Lochkartensystem. Die Menschen können gemeinsam verschiedene Thesen besprechen und ihre Zustimmung oder Ablehnung durch das Anbringen von kleinen Aufklebern anzeigen. Am Ende bekommen sie ein Wahl-O-Mat-Ergebnis errechnet und ausgedruckt.

Der Wahlomat geht auf Tour durch Schleswig-Holstein und ist auf Marktplätzen, in Schulen und Einkaufszentren zu finden. Das Team will vom 11. April bis 6. Mai in 18 Orten präsent sein. Ziel sei es, mit Bürger:innen über aktuelle Themen der Landespolitik und über die am 8. Mai zur Wahl stehenden Parteien ins Gespräch kommen. Erste Etappen sind am Montag Eckernförde, am Dienstag Lübeck und am Mittwoch Husum. Zuletzt wurde in Schleswig-Holstein eine Reform des Wahlrechts noch vor der Landtagswahl gefordert. (ck)