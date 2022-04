Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Wahl-O-Mat ist online ‒ und eine nützliche Hilfe

Kiel ‒ Am 8. Mai 2022 findet die Landtagswahl in Schleswig-Holstein statt. Gerade für Unentschlossene ist der Wahl-O-Mat eine nützliche Hilfe. Im Vorfeld der Landtagswahl in Schleswig-Holstein wird er vielen Wähler:innen eine Hilfe sein.

Landtagswahlen 2022 Schleswig-Holstein Datum 8. Mai 2022 Letzte Wahl 7. Mai 2017 Ministerpräsident Daniel Günther Derzeitige Regierung CDU, Grüne, FDP

Der Wahl-O-Mat dürfte auch in diesem Jahr vielen Wähler:innen eine Hilfe sein, die etwa bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein nicht wissen, welcher Partei sie ihre Stimme geben sollen. Mit dem Tool können die Nutzer:innen das politische Meinungsbild der Parteien mit denen der Bevölkerung abgleichen. Wer den Wahl-O-Mat benutzen möchte, muss nicht einmal in dem Bundesland leben. Nutzer können sich dort austoben und mehrere Parteien ausprobieren, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Die Spitzenkandidaten der Parteien sind unter anderem der derzeitige Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Thomas Losse-Möller (SPD).

Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022: Wie funktioniert der Wahl-O-Mat?

Der Wahl-O-Mat ist einfach zu bedienen. 38 Thesen stehen zur Auswahl, die das jeweilige Bundesland betreffen. Die Wähler haben dort drei Antworten zur Auswahl: „Stimme zu“, „neutral“ und „stimme nicht zu“. Einzelne Thesen können zudem übersprungen werden. Wenn alle Thesen beantwortet wurden, erhält man eine Übersicht über die Fragen und die einzelnen Antworten. Sollte man ein Thema für besonders wichtig halten, können diese sogar doppelt gewichtet werden.

In einem weiteren Schritt müssen die Parteien ausgewählt werden, die man untereinander abgleichen möchte. Es besteht auch die Möglichkeit, alle Parteien gleichzeitig auszuwählen. Laut Wahl-O-Mat richtet sich „die Reihenfolge der Parteien nach ihrem Wahlergebnis bei der letzten Wahl. Parteien, die daran nicht teilgenommen haben, erscheinen anschließend in alphabetischer Reihenfolge.“ Wenn man anschließend auf den nächsten Schritt klickt, bekommt man sein Ergebnis und kriegt diejenigen Parteien angezeigt, die dem eigenen Ergebnis prozentual am nächsten kommen.

In einem „Tuning“ kann das Ganze noch überarbeiten werden. Im Parteienvergleich hat der Nutzer die Möglichkeit drei Parteien dann in einzelnen Fragen mit ihren Begründungen zu vergleichen. Bei einem weiteren Schritt können die Begründungen und Standpunkte dann genauer unter die Lupe genommen werden. Man erhält dann ein klareres Bild über die Partei, die die eigenen Interessen am besten vertritt.

Dennoch gibt der Wahl-O-Mat keine konkrete Wahlempfehlung ab. Das Tool zeigt lediglich auf, mit welchen Parteien die Nutzer inhaltlich die größte Übereinstimmung haben und mit welchen die geringste. Bei der Wahl zum 19. Landtag des Bundeslandes Schleswig-Holstein im Jahr 2017 lag die Wahlbeteiligung bei 64,2 Prozent und damit exakt vier Prozent höher als noch vier Jahre zuvor. Es lässt sich also ein Aufwärtstrend beobachten.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022: Ab wann ist der Wahl-O-Mat 2022 verfügbar?

Wie von der Bundeszentrale für politische zuvor angekündigt, ist der Wahl-O-Mat seit dem 31. 03. 2022 verfügbar. Damit bleibt den Unentschlossenen genug Zeit, das Tool auszuprobieren und Entscheidungen für oder gegen eine Partei zu treffen. Auch für die Briefwahl bleibt bis zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai 2022 genug Zeit, sich mittels Wahl-O-Mat für eine Partei zu entscheiden. In NRW soll das Tool am 21. April verfügbar sein. Dort findet die Landtagswahl am 21. April 2022 statt. Bei den Landtagswahlen 2022 wird nicht nur in Schleswig-Holstein gewählt, sondern auch in drei weiteren Bundesländern.

Thomas Losse-Müller, Spitzenkandidat der SPD zur Landtagswahl, Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und CDU-Spitzenkandidat, und Aminata Touré, Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, stehen während des Starts des Wahl-O-Mat zur Landtagswahl an einem Rechner im Landeshaus Kiel. © Marcus Brandt/dpa

Wahl-O-Mat Schleswig-Holstein: Wie wird er erstellt und wer arbeitet daran?

Nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung wird der Wahl-O-Mat in einem längeren Prozess von einer Redaktion aus mehreren Jung- und Erstwählern erstellt, die von einem Team von Wissenschaftlern beraten wird.

Die Grundlage für die einzelnen Thesen und Fragen bilden die Wahlprogramme der Parteien sowie deren „programmatische Aussagen zur Wahl.“ In mehreren Workshops hat das Redaktionsteam 80-100 Thesen ausgearbeitet, die sich auf ein breites Spektrum in der Politik beziehen.

Anschließend bekommen die Parteien die Möglichkeit, alle Thesen zu beantworten und eine Begründung abzugeben, mit der sie ihren Standpunkt zu den verschiedenen Themen genauer erläutern. Die Antworten und die Begründungen der Parteien werden dann von einem Team aus Politikwissenschaftlern untersucht und überarbeitet, sollten Zweifel, Rückfragen oder Missverständnisse auftauchen. Die letzte Entscheidung über die Antworten liegt aber bei den Parteien und nicht bei den Erstellern. Damit sind die Wähler im Vorfeld der Landtagswahl in Schleswig-Holstein bestens ausgestattet.

Erfahrungsgemäß liegt gegen 18.30 Uhr die ersten Prognosen und Hochrechnungen vor. Meist werden die ersten Ergebnisse zur Landtagswahl schon am Wahlabend veröffentlicht. Die Wahl in Schleswig-Holstein kann live im TV und im Live-Stream verfolgt werden. (Erkan Pehlivan)