Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Umfrage zeigt klaren Sieger

Von: Marvin Ziegele

Teilen

Wahlkampagnen-Plakate in Schleswig Holstein. Die CDU liegt deutlich vorne. © Axel Heimken/dpa

Bald wird in Schleswig-Holstein gewählt. Im Vorfeld der Landtagswahlen zeichnet sich ein deutlicher Trend ab.

Kiel – In knapp einer Woche findet die Landtagswahl in Schleswig-Holstein statt. Gut eine Woche vorher zeigt eine Umfrage ein deutliches Stimmungsbild. Die CDU kann mit deutlichen Zuwächsen rechnen, wie aus dem ZDF-Politbarometer hervorgeht.

Wenn die Landtagswahl in Schleswig-Holstein bereits an diesem Sonntag (01. Mai) stattfinden würde, käme die CDU auf satte 38 Prozent, womit sie die anderen Parteien weit hinter sich lassen würde. Die SPD würde mit 19 Prozent folgen, die Grünen kämen auf 17 Prozent, die FDP auf sieben Prozent, die AfD auf sechs Prozent, die Linke auf drei Prozent und der Südschleswigsche Wählerverband auf fünf Prozent.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein: CDU deutlich vorne

Die CDU setzt damit ihren Aufwärtstrend in Schleswig-Holstein fort. Bereits in der vergangenen Woche lag die Partei in einer Umfrage zur Landtagswahl mit großem Abstand vorne. Damit wäre eine Koalition unter Führung der CDU sowohl mit den Grünen als auch mit der SPD mehrheitsfähig, ohne dass dafür ein dritter Partner benötigt würde. Das wäre für den populären Ministerpräsidenten Daniel Günther eine erneute Chance, die Regierung in Schleswig-Holstein zu führen.

Bundesland Schleswig-Holstein Fläche 15.799,65 km² Bevölkerung 2.910.875 (Stand: 2020) Hauptstadt Kiel Ministerpräsident Daniel Günther Termin der Landtagswahl 08.05.2022

Bei der letzten Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2017 kam die CDU auf 32,0 Prozent, die SPD auf 27,3 Prozent, die Grünen auf 12,9 Prozent, die FDP auf 11,5 Prozent, die AfD auf 5,9 Prozent, die Linke auf 3,8 Prozent der SSW auf 3,3 Prozent und die anderen Parteien zusammen auf 3,3 Prozent.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein: ZDF führt repräsentative Umfrage durch

Insgesamt wurden bei der Umfrage für das ZDF-Politbarometer 1.011 zufällige Wahlberechtigte in Schleswig-Holstein befragt. Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Schleswig-Holstein. (marv)