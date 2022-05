Landtagswahl Schleswig-Holstein: Die Prognosen und Hochrechnungen der Wahl

Von: Max Schäfer

Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein findet am 8. Mai 2022 statt. Wer gewinnt die Abstimmung? Die ersten Prognosen und Hochrechnungen geben Hinweise.

Die Wahl in Schleswig-Holstein: Erste Prognosen und Hochrechnungen zur Landtagswahl Schleswig-Holstein ab 18 Uhr.

Erste Prognosen und Hochrechnungen zur Landtagswahl Schleswig-Holstein ab 18 Uhr. Prognose zur Wahlbeteiligung: Bislang haben weniger Leute ihre Stimme bei der Wahl in Schleswig-Holstein abgegeben als noch vor fünf Jahren.

Bislang haben weniger Leute ihre Stimme bei der Wahl in Schleswig-Holstein abgegeben als noch vor fünf Jahren. Prognosen und Hochrechnungen: Lesen Sie alle Entwicklungen der Zahlen zur Wahl in Schleswig-Holstein in unserem Newsticker.

Update vom Sonntag, 08. Mai, 13.00 Uhr: In Schleswig-Holstein wird gewählt. Seit 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Erste Prognosen und Hochrechnungen werden ab 18 Uhr vorliegen. Eine Prognose aber gibt es bereits: Die Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein könnte niedriger ausfallen als vor fünf Jahren. Hatten damals bis 11 Uhr 21,5 Prozent der Wahlberechtigen ihre Stimme abgegeben, sind es dieses Jahr nur 16,3. Das geht aus Zahlen des Landeswahlleiters hervor.

Kiel – Die Landtagswahl Schleswig-Holstein steht am 8. Mai 2022 an. Die Wählerinnen und Wähler entscheiden mit, wer in den nächsten fünf Jahren die Regierung im nördlichsten Bundesland stellt. Gute Chancen hat dabei die CDU, die in Umfragen vor der Abstimmung klar vorne liegt.

Landtagswahl Schleswig-Holstein Datum 8. Mai 2022 Öffnungszeiten der Wahllokale 8 bis 18 Uhr Veröffentlichung der Prognosen 18 Uhr Veröffentlichung der ersten Hochrechnungen ab etwa 18.30 Uhr

Ministerpräsident Daniel Günther führt daher mit hoher Wahrscheinlichkeit die nächste Landesregierung an. Aber auch die Spitzenkandidierenden der anderen Parteien wollen bei der Frage nach der nächsten Regierung mitreden. Beim jüngsten TV-Triell entbrannte eine Diskussion zur Windenergie. SPD-Kandidat Thomas Losse-Müller warf der Regierung vor, sie mache keine Fortschritte beim Ausbau. Daniel Günther wies die Kritik zurück.

Landtagswahl Schleswig-Holstein: Wann gibt es die ersten Prognosen?

Bevor die Parteien jedoch darüber beraten, welche Koalitionen gebildet werden sollen, legen die Wähler:innen Wahlsonntag (8. Mai 2022) die Grundlage. An der Landtagswahl darf teilnehmen, wer die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, am Wahltag mindestens 16 Jahre alt ist und seit sechs Wochen in Schleswig-Holstein gemeldet ist.

Sie können im Vorfeld per Briefwahl abstimmen oder am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal ihre Kreuze setzen. Aber wann können sie mit den ersten Prognosen und Hochrechnungen rechnen?

Landtagswahl Schleswig-Holstein: Umfragen geben Hinweise auf das Ergebnis

Sobald die Wahllokale um 18 Uhr schließen, beginnen die Wahlhelferinnen und Helfer mit der Auszählung der Stimmen. Gleichzeit, also auch um 18 Uhr, wird die erste Prognose veröffentlicht. Dazu werden am Wahltag repräsentative Nachwahlumfragen durchgeführt.

Bei den sogenannten „Exit Polls“ werden Wählende in ausgewählten Wahlbezirken gebeten, anonym Fragebögen auszufüllen. Dann können auch erste Aussagen zur Wahlbeteiligung getroffen werden. Hintergründe zur Wahl finden Sie in unserer Übersicht zu Karten und Daten zur Landtagswahl Schleswig-Holstein.

Vor der Landtagswahl Schleswig-Holstein werben die Parteien eifrig für sich, doch wer gewinnt. Die Prognosen und Hochrechnungen am Wahlsonntag geben Hinweise. © Axel Heimken/dpa

Landtagswahl Schleswig-Holstein: Hochrechnungen des Ergebnisses

Im Gegensatz zu den Prognosen beruhen die Hochrechnungen der Landtagswahl in Schleswig-Holstein auf ersten ausgezählten Stimmen. Sie werden in der Regel ab 18.30 Uhr veröffentlicht. Mit fortschreitender Auszählung der Stimmzettel werden die Hochrechnungen immer aussagekräftiger. Die Ergebnisse folgen im Laufe des späten Abends oder in der Nacht. Der Wahl-O-Mat kann bei der Wahlentscheidung helfen. Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein kann live im TV und Live-Stream verfolgt werden. (ms)