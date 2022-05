Landtagswahl Schleswig-Holstein: NDR-TV-Triell der Spitzenkandidaten – Günther noch Corona-positiv

Teilen

Ministerpräsident Daniel Günther (r, CDU), Monika Heinold (M, Bündnis 90/Die Grünen) und Thomas Losse-Müller (SPD) treten am 8. Mai bei einem verbalen Dreikampf gegeneinander an. (Symbolfoto) © Frank Molter/dpa

Kurz vor der Wahl in Schleswig-Holstein trifft Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zum Triell auf seine Herausforderer Losse-Müller (SPD) und Heinold (Grüne).

Kiel – Vier Tage vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am Sonntag, 8. Mai 2022, strahlt der NDR ein Triell mit den Spitzenkandidaten von CDU, SPD und Grünen aus. Im Kieler Landeshaus sollen sich am Mittwochabend (21.00 Uhr) Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller und Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold (Grüne) den Fragen von Chefredakteur Andreas Cichowicz und Landespolitik-Chefin Julia Stein stellen.

Doch wegen der Corona-Infektion von Günther ist noch nicht klar, ob er persönlich am TV-Triell teilnehmen kann oder ob er sich von zu Hause zuschalten lassen muss. Dem Regierungschef geht es nach eigenen Angaben zwar deutlich besser. Bislang ist der 48-Jährige aber noch nicht wieder negativ auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben eines Parteisprechers soll das Ergebnis eines Schnelltests am Mittwoch entscheiden.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Jüngste Umfragen sehen die Union klar vorn

Eigentlich hätte die Diskussionsrunde bereits am 26. April stattfinden sollen, Günther sagte nach seiner Corona-Infektion aber ab. Ein SPD-Sprecher sagte, eine Zuschaltung Günthers hätte einen Einfluss auf die Atmosphäre des Triells im Landeshaus. „Es ist definitiv anders.“

Mit 36 bis 38 Prozent liegt aktuellen Umfragen zufolge die Union in Schleswig-Holstein klar vorn. Demoskopen ermittelten für die SPD 19 bis 20 und für die Grünen 16 bis 17 Prozent. Es folgen die FDP mit 7 bis 9 Prozent, die AfD mit 5 bis 6 und der als Partei der dänischen Minderheit von der 5-Prozent-Hürde ausgenommene SSW mit 4 bis 5 Prozent.

Schon mehrfach hat sich Günther für eine Neuauflage der gemeinsamen Regierung mit Grünen und FDP ausgesprochen. Die Liberalen haben sich indes klar zur CDU positioniert. Die Grünen und der Südschleswigsche Wählerverband haben sich dagegen nicht festlegt. Den Umfragen zufolge könnte es allerdings für eine Zweierkoalition der CDU mit den Grünen reichen und eventuell auch mit der FDP. Denkbar ist neben Schwarz-Grün und Schwarz-Gelb auch eine Dreierkoalition aus CDU, Liberalen und der von der Fünf-Prozent-Hürde befreiten Partei der dänischen und friesischen Minderheit – der SSW. (dpa)