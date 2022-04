Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Das sind die Kandidaten

Von: Joshua Schößler

Am 8. Mai 2022 findet in Schleswig-Holstein die Landtagswahl statt. Doch welche Kandidaten treten überhaupt an? Ein Überblick

Kiel – Am 8. Mai 2022 wählen alle Bürger:innen in Schleswig-Holsteins einen neuen Landtag. Schleswig-Holstein ist nach dem Saarland, in dem dieses Jahr ebenfalls die Landtagswahl stattgefunden hat, das zweitkleinste deutsche Flächenland. Den bisherigen Landtag regierte Daniel Günther (CDU) mit einer Koalition aus CDU, den Grünen und der FDP. Nicht nur in Schleswig-Holstein findet dieses Jahr die Landtagswahl statt. Auch im Saarland (27.3.2022), Nordrhein-Westfalen (15.5.2022) und Niedersachsen (09.10.2022) wird gewählt oder ist bereits gewählt worden.

Name Schleswig-Holstein Landeshauptstadt Kiel Einwohnerzahl 2.910.875 Fläche 15.799,65 km² Gründung 23. August 1946

Landtagswahl in Schleswig-Holstein: In diesen Landtagswahlkreisen wird gewählt

Insgesamt gibt es in Schleswig-Holstein 35 Wahlkreise. Diese sind: Nordfriesland-Nord, Nordfriesland-Süd, Flensburg, Flensburg-Land, Schleswig, Dithmarschen-Schleswig, Dithmarschen-Süd, Eckernförde, Rendsburg-Ost, Rendsburg, Neumünster, Kiel-Nord, Kiel-West, Kiel-Ost, Plön-Nord, Plön-Ostholstein, Ostholstein-Nord, Ostholstein-Süd, Mittelholstein, Steinsburg-Ost, Elmshorn, Pinneberg-Nord, Pinneberg-Elbmarschen, Pinneberg, Segeberg-Est, Segeberg-Ost, Norderstadt, Stormarn-Nord, Stormarn-Mitte, Stormarn-Süd, Lübeck-Ost, Lübeck-West, Lübeck-Süd, Lauenburg-Nord und Lauenburg-Süd. Die seit Mai 2015 gültige Einteilung der Wahlkreise gilt voraussichtlich auch für die Landtagswahl 2022. Theoretisch sind aber noch Änderungen möglich.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022: Welche Kandidaten treten an?

Doch wer tritt alles bei der anstehenden Landtagswahl in Schleswig-Holstein an? Für die CDU tritt der derzeitige Ministerpräsident Daniel Günther erneut an. Der Spitzenkandidat der SPD ist Thomas Losse-Möller. Ihm könnte jedoch sein geringer Bekanntheitsgrad zum Verhängnis werden: Gerade einmal ein Viertel der Wahlberechtigten kennt ihn überhaupt.

Für die Grünen geht Monika Heinold bei der Landtagswahl ins Rennen. Ihr Bekanntheitsgrad liegt deutlich höher als der ihres SPD-Herausforderers: 42 Prozent der befragten Wahlberechtigten kennen sie. Spitzenkandidat der FDP ist Bernd Buchholz. Für den Südschleswigsche Wählerverband (SSW) tritt Lars Harms an.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). © Frank Molter/dpa

Die AfD wird von ihrem Spitzenkandidaten Jörg Nobis vertreten. Für die Linke tritt Susanne Spethmann an, die Piraten hingegen schicken Mark Hintz ins Rennen. Gregor Voht vertritt bei der Landtagswahl die Freien Wähler. Janine Bahr van Gemmert ist die Spitzenkandidatin der Tierschutzpartei, Jürgen Joost vertritt LKR und Jonas Mirrow die Partei Familie.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Wie funktioniert die Wahl?

Der Schleswig-Holsteinische Landtag besteht aus 69 Abgeordneten. Diese werden nach den Grundsätzen der allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahl nach dem System der personalisierten Verhältniswahl gewählt. Die Wahlperiode dauert fünf Jahre, sie beginnt mit dem Zusammentritt des neu gewählten Landtages.

In Schleswig-Holstein hat jede wahlberechtigte Person genau zwei Stimmen: Mit der Erststimme werden in 35 Wahlkreisen des Landes 35 Mandate per Mehrheitswahl vergeben. Hier ist diejenige Bewerberin oder derjenige Bewerber auf einem Kreiswahlvorschlag gewählt, die oder der die meisten abgegebenen gültigen Stimmen erreicht hat. Die Zweitstimme wird für die Landesliste einer Partei abgegeben. Für die Verteilung der nach Landeslisten zu besetzenden weiteren 34 Sitze werden für jede Landesliste der am Verhältnisausgleich teilnehmenden Parteien die abgegebenen gültigen Zweitstimmen zusammengezählt. Anhand dieser Gesamtstimmenzahlen wird der verhältnismäßige Sitzanteil einer jeden Partei berechnet. Nach Abzug der in den Wahlkreisen jeweils erreichten Mandate wird festgestellt, wie viele Sitze einer Partei aus ihrer Landesliste noch zustehen.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Alle Spitzenkandidaten im Überblick

Daniel Günther (CDU)

Thomas Losse-Müller (SPD)

Monika Heinold (Grüne)

Bernd Buchholz (FDP)

Jörg Nobis (AfD)

Lars Hams (SSW)

Susanne Spethmann (Die Linke)

Mark Hintz (Piraten)

Jonas Mirrow (Familie)

Gregor Voht (Freie Wähler)

Jürgen Joost (LKR)

Janine Bahr van Gemmert (Tierschutzpartei)

Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Wie sehen die aktuellen Umfrageergebnisse aus?

Wer wird bei der anstehenden Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein gewinnen? Laut Umfragen des Instituts Infratest dimap, die vom NDR in Auftrag gegeben wurde und vom 24.03.2022 bis zum 29.03.2022 durchgeführt wurde, liegt die CDU mit 36 Prozent derzeit vorne. Ihr folgt die SPD, die auf insgesamt 20 Prozent kommt. Die Grünen liegen mit 18 Prozent knapp dahinter. Die FDP kommt auf insgesamt 8 Prozent, die AfD hingegen auf 6 Prozent. Der Südschleswigsche Wählerverband hat laut Umfrage 4 Prozent der Wählerstimmen für sich gewonnen.

Es sieht also derzeit danach aus, als könnte Daniel Günther weiterhin Ministerpräsident bleiben. Mit wem die CDU im Schleswig-Holsteinischen Landtag koaliert, ist derzeit noch ungewiss. Rein rechnerisch wäre es möglich, dass die derzeitige Jamaika-Koalition weiterregiert. Möglich wäre jedoch auch, die Regierungsarbeit mit der FDP zu beenden und nur mit den Grünen zu regieren. Auch eine Ampelkoalition aus SPD, Grüne und FDP wäre genauso möglich wie eine Große Koalition aus CDU und SPD. Auch wenn derzeit noch alles offen ist, zeichnet sich ein vages Ergebnis also bereits ab. Die ersten genauen Hochrechnungen wird man frühestens am Wahlabend ab 18:00 sehen können.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Wie war das Ergebnis der letzten Wahl im Jahr 2017?

Bei der letzten Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2017 konnte die CDU gewinnen. Sie erhielt 32 Prozent der Wählerstimmen. Ihr folgte die SPD mit 27,3 Prozent. Die Grünen bekamen 12,9 Prozent, die FDP 11,5 Prozent und die AfD 5,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei insgesamt 64,2 Prozent. Tobias Günther wurde in der Folge Ministerpräsident und bildete gemeinsam mit den Grünen und der FDP eine Jamaika-Koalition. (Joshua Schößler)