Landtagswahl Schleswig-Holstein: Wie ist der aktuelle Stand?

Von: Julia Schöneseiffen, Max Schäfer

Schleswig-Holstein wählt am 8. Mai 2022 einen neuen Landtag. Wie ist der aktuelle Stand der Landtagswahl?

CDU deutlich vor der SPD : Bei der Landtagswahl Schleswig-Holstein sehen Umfragen einen deutlichen Vorsprung.

Bei der Landtagswahl Schleswig-Holstein sehen Umfragen einen deutlichen Vorsprung. Stand vor der Wahl: Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU hat bei der Wahl in Schleswig-Holstein beste Chancen.

Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU hat bei der Wahl in Schleswig-Holstein beste Chancen. Dieser News-Ticker zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 8. Mai, 12.52 Uhr: Am heutigen Sonntag (8. Mai) wählt Schleswig-Holstein einen neuen Landtag. Bereits seit 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Rund 2,3 Millionen Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen, ihre Stimme bei der Wahl in Schleswig-Holstein bis 18 Uhr abzugeben.

Bislang traten weniger Wähler:innen ihren Gang zur Wahlurne an als bei der letzten Landtagswahl. Bis 11 Uhr hatten 16,3 Prozent in den Wahllokalen geschätzt ihre Stimme abgegeben, wie der Landeswahlleiter auf seiner Internetseite mitteilte. 2017 hatten zu diesem Zeitpunkt 21,5 Prozent ihre Kreuze gesetzt.

Landtagswahl Schleswig-Holstein: CDU laut Umfragen deutlich vor der SPD

Erstmeldung vom 5. Mai, 16.58 Uhr: Kiel – Wer wird stärkste Kraft im Parlament und kann die Landesregierung bilden? Die Antwort auf die Frage liefern die Wahlberechtigten bei der Landtagswahl Schleswig-Holstein am 8. Mai 2022.

Landtagswahl Schleswig-Holstein Datum 8. Mai 2022 Öffnungszeiten der Wahllokale 8 bis 18 Uhr Veröffentlichung der Prognosen 18 Uhr Veröffentlichung der ersten Hochrechnungen ab etwa 18.30 Uhr

Bisher führt Daniel Günther eine Koalition aus CDU, Grünen und FDP an. Die Chancen stehen gut, dass er weiterhin Regierungschef bleibt. In Umfragen vor der Wahl liegt die CDU vorne. Aber wie ist der aktuelle Stand bei der Landtagswahl?

Landtagswahl Schleswig-Holstein: Der aktuelle Stand der Wahl

Mit 36 Prozent führt die CDU in der neusten Insa-Umfrage vom 3. Mai 2022 deutlich vor der SPD (20 Prozent). Die Grünen liegen mit 16 Prozent auf dem dritten Platz. Damit haben die bisherigen Koalitionspartner Union und Grüne auch ohne FDP eine Mehrheit. Durch die neun Prozent der Liberalen könnte es aber auch für eine Koalition aus CDU und FDP reichen.

Die AfD steht in der Umfrage bei sechs Prozent, der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) bei fünf Prozent. Die Linke (drei Prozent) verpasst laut Insa-Umfrage den Einzug in den Landtag Schleswig-Holsteins. Seine Stimme kann man per Briefwahl oder Urnenwahl abgeben. Erste Aussagen zur Wahlbeteiligung können im Verlauf des Sonntags erwartet werden.

Landtagswahl Schleswig-Holstein: Daniel Günther ist Favorit

Das Ergebnis der jüngsten Umfrage ist kein kurzfristiges Hoch, sondern Symptom einer langfristigen Entwicklung. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kommt durch seinen betont unaufgeregten und ausgleichenden Regierungsstil gut bei den Menschen in Schleswig-Holstein an. Daher ist es auch wenig überraschend, dass mit dem ZDF-Politbarometer eine weitere Umfrage auf die CDU als klaren Sieger hindeutet.

Wer wird nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein Ministerpräsident:in? Daniel Günther (l.) und seine CDU liegen vor Thomas Losse-Müllers SPD (r.) und den Grünen mit Spitzenkandidatin Monika Heinold. (Archivbilder) © Axel Heimken/dpa

Die Wahrheit liegt jedoch in den Wahlurnen. Die darin eingeworfenen Stimmzettel werden am Wahlsonntag ab 18 Uhr ausgezählt. Gleichzeitig werden die ersten Prognosen und Hochrechnungen veröffentlicht. Im Laufe des Abends werden diese immer genauer, da immer mehr Stimmzettel ausgewertet werden. Die Ergebnisse der Landtagswahl in Schleswig-Holstein folgen dann im Laufe des Abends oder der Nacht.

Landtagswahl Schleswig-Holstein: Alles Wichtige zur Abstimmung

Bevor es so weit ist, werben 20 Parteien und zahlreiche Spitzenkandidierenden um die Gunst der Wähler:innen. Wenn diese unsicher sind, welche Partei zu den eigenen Überzeugungen passt, können sie den Wahl-O-Mat nutzen. Das Geschehen rund um die Landtagswahl SH lässt sich auch live im TV und Live-Stream verfolgen. Die Abstimmung ist bereits die Zweite in einer Reihe von Landtagswahlen 2022. (ms, jsch)