Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Alle Informationen zur Wahlbeteiligung auf einen Blick

Von: Nail Akkoyun

Am 8. Mai 2022 wird in Schleswig-Holstein gewählt. Wie hoch wird die Wahlbeteiligung sein und wie hoch war sie bei der letzten Landtagswahl?

Kiel – Am 8. Mai 2022 findet die Landtagswahl in Schleswig-Holstein statt. Doch mit welcher Wahlbeteiligung ist am Wahlsonntag im hohen Norden zu rechnen?

Bundesland Schleswig-Holstein Fläche 15.799,65 km² Bevölkerung 2.910.875 (Stand: 2020) Hauptstadt Kiel Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Stellvertreterin des Ministerpräsidenten Monika Heinold (Grüne) Termin der Landtagswahl 08.05.2022

Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022: So hoch war die Wahlbeteiligung bei der Wahl 2017

Als Spitzekandidat:innen treten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein neben dem amtierenden Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) unter anderem auch dessen Stellvertreterin Monika Heinhold (Grüne) an. Derzeit regiert aus Kiel eine sogenannte Jamaika-Koalition, bestehend aus CDU, FDP und den Grünen. Darüber hinaus sind im Landtag noch die SPD, die Minderheitenpartei SSW sowie fünf fraktionslose Abgeordnete vertreten. Aktuelle Prognosen zufolge gilt Amtsinhaber Günther als Favorit auf den Sitz des Landeschefs.

Bei der Wahl zum 19. Landtag des Bundeslandes Schleswig-Holstein im Jahr 2017 lag die Wahlbeteiligung bei 64,2 Prozent und damit exakt vier Prozent höher als noch vier Jahre zuvor. Es lässt sich also ein Aufwärtstrend beobachten. Zu einer noch höheren Wahlbeteiligung könnte auch die Briefwahl, die vor allem angesichts der Corona-Pandemie zuletzt häufiger genutzt wurde, am 8. Mai beitragen.

Wahlbeteiligung aller Landtagswahlen in Schleswig-Holstein von 1947 bis 2022

1947 : 70,6 Prozent

: 70,6 Prozent 1950 : 78,2 Prozent

: 78,2 Prozent 1954 : 78,6 Prozent

: 78,6 Prozent 1958 : 78,6 Prozent

: 78,6 Prozent 1962 : 70,1 Prozent

: 70,1 Prozent 1967 : 74,0 Prozent

: 74,0 Prozent 1971 : 79,2 Prozent

: 79,2 Prozent 1975 : 82,2 Prozent

: 82,2 Prozent 1979 : 83,2 Prozent

: 83,2 Prozent 1983 : 84,8 Prozent

: 84,8 Prozent 1987 : 76,6 Prozent

: 76,6 Prozent 1988 : 77,4 Prozent

: 77,4 Prozent 1992 : 71,7 Prozent

: 71,7 Prozent 1996 : 71,7 Prozent

: 71,7 Prozent 2000 : 69,5 Prozent

: 69,5 Prozent 2005 : 66,5 Prozent

: 66,5 Prozent 2009 : 73,6 Prozent

: 73,6 Prozent 2012 : 60,2 Prozent

: 60,2 Prozent 2017: 64,2 Prozent

Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Wie hoch wird die Wahlbeteiligung 2022 sein?

Derzeit liegen keine Hochrechnungen für eine Bezifferung der Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022 vor. Ein endgültiges Ergebnis wird erst nach Auszählung und Überprüfung der Stimmen feststehen. Bei den Landtagswahlen 2022 wird auch in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen über ein neues Parlament entschieden. Im März fand bereits die Saarland-Wahl statt, die die SPD gewann. (nak)