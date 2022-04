Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Hier sehen Sie die Wahl live im TV und im Live-Stream

Von: Nail Akkoyun

Am 8. Mai 2022 findet die Landtagswahl in Schleswig-Holstein statt. Erfahren Sie hier, wo Sie die Wahl live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Kiel – Am Sonntag, dem 8. Mai, findet die Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein statt. Zwischen 8.00 und 18.00 Uhr können Bürger:innen dann in Wahllokalen mit ihrer Stimme das neue Parlament mitbestimmen – falls sie zuvor nicht bereits per Briefwahl gewählt haben sollten. Bei der Landtagswahl tritt neben Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) unter anderem auch dessen Stellvertreterin Monika Heinold (Grüne) sowie der SPD-Politiker Thomas Losse-Müller als Spitzenkandidat:innen an.

Bundesland Schleswig-Holstein Fläche 15.799,65 km² Bevölkerung 2.910.875 (Stand: 2020) Hauptstadt Kiel Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Stellvertreterin des Ministerpräsidenten Monika Heinold (Grüne) Termin der Landtagswahl 08.05.2022

Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein: So können Sie die Wahl live im TV und als Stream verfolgen

Ist die Fünf-Prozent-Hürde erst überwunden, steht jeder gewählten Partei je nach Stimmanteil eine entsprechende Anzahl an Sitzen im Landtag zu. Ausgenommen von der Regelung ist die Minderheiten- und Regionalpartei Südschleswigscher Wählerverband (SSW), die bereits seit 1958 ununterbrochen im Parlament von Schleswig-Holstein vertreten ist. Der aktuelle, 19. Landtag setzt sich aus 73 Abgeordneten zusammen.

Die Landtagswahlen 2022 betreffen neben Schleswig-Holstein und der Saarland-Wahl auch Nordrhein-Westfalen sowie Niedersachsen. Doch wo kann man die Landtagswahl im Schleswig-Holstein 2022 live verfolgen? Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten.

Hier kann man die Landtagswahl in Schleswig-Holstein live im TV sehen

Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Sie kann live im TV und im Live-Stream mitverfolgt werden. © Axel Heimken/dpa

Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022: Hier kann man die Wahl als Live-Stream sehen

Am Wahlsonntag ist zunächst mit Hochrechnungen und Prognosen zu rechnen. Ergebnisse und Aussagen zur Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein dürften zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. (nak)