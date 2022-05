Wahl in Schleswig-Holstein: Die Landtagswahl im Liveticker

Von: Nail Akkoyun, Andreas Apetz

Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein geht die CDU als Favoritin ins Rennen. Alle Informationen zur Wahl 2022 finden Sie hier.

+++ 11.35 Uhr: Wenige Tage vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein liegt die Christlich Demokratische Union laut dem ZDF-Politbarometer in den Umfragewerten deutlich vor SPD und Grünen. Die Prognosen der Ergebnisse vom 5. Mai sehen die CDU bei 38 Prozent, SPD und Grüne jeweils bei 18 Prozent der Stimmen. An vierter Stelle steht die FDP mit acht Prozent, gefolgt von der AfD mit sechs Prozent. Der Südschleswigscher Wählerverband (SSW) käme nach den Projektionswerten des Politbarometers auch auf sechs Prozent der Wählerstimmen.

Alle anderen Parteien lägen zusammen bei sechs Prozent, darunter keine Partei, welche mehr als drei Prozent erreicht. Nach den Prognosen der Ergebnisse vom 5. Mai könnte die CDU sowohl mit den Grünen als auch mit der SPD eine mehrheitsfähige Koalition bilden.

CDU 38 Prozent SPD 18 Prozent Grüne 18 Prozent FDP 8 Prozent AfD 6 Prozent SSW 6 Prozent Andere 6 Prozent Quelle: ZDF

Die Projektionswerte zeigen allerdings nur ein punktuelles Stimmungsbild, statistische Fehlerbereiche müssen berücksichtigt werden. Laut dem ZDF wissen 31 Prozent der befragten Landeseinwohnenden noch nicht, ob sie am Wahlsonntag in Schleswig-Holstein wirklich wählen gehen werden.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Die Ergebnisse der Wahl finden Sie hier

Erstmeldung vom Samstag, 07.05.2022, 11.00 Uhr: Kiel – Am Sonntag, dem 8. Mai 2022 findet die Landtagswahl Schleswig-Holstein statt. Bürgerinnen und Bürger können ihre Stimmen dann zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr in den Wahllokalen abgeben oder zuvor per Briefwahl abstimmen.

Bundesland Schleswig-Holstein Fläche 15.799,65 km² Bevölkerung 2.910.875 (Stand: 2020) Hauptstadt Kiel Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Stellvertreterin des Ministerpräsidenten Monika Heinold (Grüne) Termin der Landtagswahl 08.05.2022

Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahlsonntag das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens sechs Wochen in Schleswig-Holstein wohnhaft und nicht anderweitig vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Von den Landtagswahlen 2022 ist Schleswig-Holstein das einzige Bundesland, in dem schon ab 16 auf Landesebene gewählt werden darf. Wann das Ergebnis feststehen wird, lässt sich allerdings nicht genau sagen. Im Anschluss der Wahl werden die Ergebnisse noch einmal überprüft, ehe das endgültige Resultat feststeht. Erste Aussagen zur Wahlbeteiligung können im Verlauf des Sonntags erwartet werden. Der Wahl-O-Mat kann bei der Wahlentscheidung helfen.

Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022: Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Thomas Losse-Müller (SPD). © Imago

Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022: Bleibt Daniel Günther im Amt?

Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein treten neben dem amtierenden Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) unter anderem dessen Stellvertreterin Monika Heinold (Grüne) sowie SPD-Politiker Thomas Losse-Müller – sie gelten als Spitzenkandidaten beziehungsweise Spitzenkandidatin.

Aktuellen Umfragen zufolge liegt Amtsinhaber Daniel Günther momentan mit 36 Prozent der Stimmen jedoch weit vor der Losse-Müller und der SPD (20 Prozent) sowie Heinold und den Grünen (18 Prozent). Dies zeigt eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap, welche vom NDR in Auftrag gegeben wurde. Andere Institute sehen das Rennen allerdings deutlich knapper. Es könnte also spannend werden.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein: CDU gilt als Favoritin ins Rennen

Obwohl auch andere Parteien wie die Linke, die Grünen oder die FDP Spitzenkandidierenden ins Rennen geschickt haben, wird sich die Wahl vermutlich zwischen der CDU und der SPD entscheiden. Mit den ersten Prognosen und Hochrechnungen kann am Wahlsonntag ab 18.30 Uhr gerechnet werden. Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein kann live im TV und Live-Stream verfolgt werden. (nak)