Umfrage vor der Landtagswahl im Saarland: SPD weiterhin deutlich vor der CDU

Von: Samira Müller

In Umfragen kurz vor der Landtagswahl im Saarland liegt die SPD vor der CDU. Auch Anke Rehlinger (SPD) erhält demnach mehr Stimmen als Tobias Hans (CDU). © Oliver Dietze/dpa

Kurz vor der Landtagswahl im Saarland wird eine weitere Umfrage veröffentlicht. Dort baut die SPD ihren Vorsprung zur CDU weiter aus.

Saarbrücken – Bereits am kommenden Sonntag (27.03.2022) findet die Landtagswahl im Saarland statt. Wenige Tage vor der Wahl wird eine weitere Umfrage veröffentlicht. Dort liegt die SPD weiterhin klar vor der CDU.

Bei dem am Donnerstag (24.03.2022) vom ZDF veröffentlichten Politbarometer Extra kommt die SPD auf 41 Prozent. Im Vergleich zur Umfrage eine Woche zuvor gewinnt sie damit zwei Prozentpunkte. Die CDU verliert im Vergleich zur letzten Umfrage zwei Prozentpunkte und kommt damit auf 28 Prozent. Damit baut die SPD ihren Vorsprung weiter aus.

Landtagswahl im Saarland: SPD in Umfrage weiterhin deutlich vor der CDU

Bei der Umfrage zur Landtagswahl im Saarland erhält die Linke vier Prozent und bleibt somit unverändert. Die AfD kommt auf 6,5 Prozent, das sind 0,5 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage. Die Grünen verlieren 0,5 Prozentpunkte und kommen auf 5,5 Prozent. Mit fünf Prozent bleibt die FDP unverändert. Die anderen Parteien liegen zusammen bei zehn Prozent. Darunter sei keine Partei, die mindestens drei Prozent erreicht.

Wäre das bereits das Ergebnis der Landtagswahl, würde die Linke an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern und wäre nicht im Landtag vertreten. Demnach könnte die große Koalition weitergeführt werden, allerdings unter Führung der SPD. Falls die FDP den Einzug in den Landtag schafft, wäre auch ein Ampelbündnis möglich. Sollten mehrere der kleineren Parteien an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, wäre eine absolute Mehrheit für die SPD nicht auszuschließen.

Umfrage zur Landtagswahl im Saarland CDU 28% SPD 41% Die Linke 4% AfD 6,5% Grüne 5,5% FDP 5% Andere 10% Quelle: ZDF Politbarometer

Umfrage kurz vor der Landtagswahl im Saarland: SPD führt deutlich

Bei der letzten Landtagswahl im Saarland im Jahr 2017 erreichte die CDU 40,7 Prozent. Die SPD erhielt 29,6 Prozent, die Linke 12,8 Prozent, die AfD 6,2 Prozent und die Grünen vier Prozent. Die FDP kam auf 3,3 Prozent und alle anderen Parteien erhielten zusammen 3,4 Prozent.

Auch bei der Frage zur gewünschten Ministerpräsidentin oder zum gewünschten Ministerpräsidenten zeigt die Umfrage ein eindeutiges Ergebnis. 57 Prozent wollen Anke Rehlinger von der SPD als Ministerpräsidentin. 30 Prozent entscheiden sich für den derzeitigen Ministerpräsidenten des Saarlands Tobias Hans (CDU). (smü)

Die Umfrage zum Politbarometer wurde von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. In der Zeit von Montag (21.03.2022) bis Donnerstag (24.03.2022) wurden 2375 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte im Saarland befragt. Für die dortige wahlberechtigte Bevölkerung sei die Umfrage repräsentativ. Der Fehlerbereich betrage bei einem Anteilswert von 40 Prozent gut +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von zehn Prozent gut +/- zwei Prozentpunkte.