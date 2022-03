Tobias Hans geht als #RobiTobi auf Wahlkampftour im Saarland

Landtagswahl im Saarland

Kurz vor der Landtagswahl im Saarland hat sich Tobias Hans (CDU) mit dem Coronavirus infiziert. Da keine persönlichen Wahlkampftermine mehr möglich sind, geht er neue Wege.

Saarbrücken – Die letzten Tage vor einer Wahl sind die Zeit, in der durch Wahlkampfauftritte jeglicher Art noch einige Stimmen gefangen werden können. Als sich Tobias Hans (CDU*) nur wenige Tage vor der Landtagswahl in im Saarland mit dem Coronavirus* infizierte, sind persönliche Wahlkampftermine nicht möglich. „RobiTobi“ heißt die Lösung des Problems. Nutzerinnen und Nutzer der sozialen Medien zeigen sich von dieser technischen Lösung ziemlich angetan.

Das Saarland wählt am Sonntag (27.03.2022) einen neuen Landtag. Damit geht der Wahlkampf in die „heiße Phase“ in welcher die Politiker vielerorts präsent sind, Fragen beantworten, und ihre Positionen vorstellen. In den vergangenen zwei Jahren hat das Coronavirus diese Wahlkampfpraktik jedoch selten zugelassen.

Landtagswahl im Saarland: CDU-Spitzenkandidat Hans mit Corona infiziert

So hatte sich Anfang März die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD*) mit dem Coronavirus angesteckt. Infolgedessen sagte die SPD-Spitzenkandidatin, viele persönliche Gespräche im Vorfeld der Wahl müssten ausfallen, dies sei schade „aber da geht es mir nicht anders als vielen Hunderttausenden vor mir“. Mittlerweile ist Rehlinger wieder negativ getestet. Beim derzeitigen Regierungschef Tobias Hans und CDU-Spitzenkandidaten sieht es (Stand 20.03.2022) anders aus.

Tobias Hans teilte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch (16.03.2022) mit, er habe sich aufgrund von einer Coronainfektion in Selbstisolation begeben. „Es tut mir leid, dass ich jetzt erstmal keine persönlichen Termine mehr machen kann“, wurde der CDU-Politiker zu dem Zeitpunkt zitiert. Hans meldet sich seitdem stets von seinem Schreibtisch zu Wort, wie seinen Social-Media Kanälen zu entnehmen ist. Er hatte angekündigt, von dort aus anpacken zu wollen.

„RobiTobi“ auf Wahlkampftour im Saarland

Dass eine Corona-Infektion nicht das Ende seines Wahlkampfes bedeutet, war bereits in der TV-Runde des saarländischen Rundfunks zu sehen, in welchem Hans per Livestream zugeschaltet wurde. Und auch in Saarlands Straßen ist der CDU-Politiker zu sehen, digital zumindest. Am Wochenende stellte er auf seiner Facebook Seite „RobiTobi“ vor. Der „digitale Begleiter“ gebe ihm „trotz Corona-Isolation die Möglichkeit, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen“. Er sei dabei „live aus Münchwies zugeschaltet“.

Die moderne Lösung eines allgegenwärtigen Problems scheint bei den Nutzerinnen und Nutzern der Sozialen-Medien in jedem Fall gut anzukommen. „Man muss sich nur zu helfen wissen. Innovation vs. Oldschool sag ich da nur“, ist etwa unter dem Facebook Beitrag zu lesen. Die Nutzer antworteten überwiegend positiv auf den Einfall und waren froh, doch noch zu einem Gespräch mit dem Politiker zu kommen.

Umfragen sehen Saar-SPD klar vor Hans CDU

In den aktuellen Umfragen zur Landtagswahl im Saarland* liegt die SPD mit Spitzenkandidatin Rehlinger derzeit deutlich vor der CDU von Ministerpräsident Tobias Hans. (lz) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

