Hochrechnungen und Prognosen der Saarland-Wahl: Umfragen zur Wahlbeteiligung

Von: Max Schäfer, Jennifer Greve

Die Saarland-Wahl ist in vollem Gange. Wann gibt es die ersten Prognosen und Hochrechnungen der Saarland-Wahl?

Update vom Sonntag, 27.03.2022, 17.14 Uhr: Das Saarland ist das erste Bundesland, das nach der Bundestagswahl 2021 einen neuen Landtag wählt. Die Saarland-Wahl wird von über 750.000 Wahlberechtigten entschieden. Derzeit sind noch keine Ergebnisse verfügbar, da die Wahllokale noch bis 18.00 Uhr geöffnet sind.

Die ersten Prognosen und Hochrechnungen der Landtagswahl im Saarland werden nach der Schließung der Wahllokale erwartet. Derzeit lässt sich sagen, dass bis Sonntagnachmittag um 14.00 Uhr mit 28,5 Prozent mehr als ein Viertel der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben haben. Das teilte die Landeswahlleiterin mit. Die Daten basierten auf einer stichprobenartigen Umfrage in 49 Urnenwahlbezirken.

Daten zur Wahlbeteiligung inklusive Briefwählern lagen nach Angaben einer Sprecherin zunächst nicht vor. Bei der vorangegangenen Landtagswahl 2017 hatte der Anteil - ebenfalls ohne Briefwähler - um die gleiche Zeit bei 32,6 Prozent gelegen. Angesichts des steigenden Briefwähleranteils lasse sich keine Prognose dazu abgeben, ob die Wahlbeteiligung bei der aktuellen Wahl niedriger oder höher ausfällt, sagte eine Sprecherin.

Hochrechnungen bei der Saarland-Wahl: Wann sie verfügbar sind

Erstmeldung vom Montag, 28.02.2022: Saarbrücken – Die Landtagswahl im Saarland findet am 27. März 2022 satt. Die Wahlberechtigten stimmen darüber ab, wer die 51 Sitze im Landtag erhält. Bleibt die CDU stärkste Kraft und stellt weiterhin den Ministerpräsidenten, oder kann die SPD an die Erfolge auf Bundesebene anknüpfen und mit Spitzenkandidatin Anke Rehlinger erstmals seit 1999 wieder die Ministerpräsidentin stellen. Für Grüne und FDP geht es dagegen um den Wiedereinzug in den saarländischen Landtag.

Die Saarland-Wahl ist in vollem Gange. Erste Prognosen und Hochrechnungen der Landtagswahl 2022 im Saarland gibt unmittelbar nach Schließung der Wahllokale. © BeckerBredel/Imago

Die Wähler:innen beantworten die Fragen zwischen 8 und 18 Uhr in den Wahllokalen der drei Wahlkreise Saarbrücken, Saarlouis und Neunkirchen. Bereits im Vorfeld der Wahl ist die Stimmabgabe auch per Briefwahl möglich. Doch wann können die Menschen bei der Landtagswahl 2022 im Saarland mit den ersten Prognosen und Hochrechnungen rechnen?

Bundesland Saarland Fläche 2.570 km² Bevölkerung 990.509 (2019) Hauptstadt Saarbrücken Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) Stellvertreterin des Ministerpräsidenten Anke Rehlinger (SPD) Termin der Landtagswahl 27.03.2022

Landtagswahl 2022 im Saarland: Wann gibt es erste Prognosen und Hochrechnungen?

Erste Prognosen der Landtagswahl gibt es sofort nach Schließung der Wahllokale am Wahlsonntag um 18 Uhr. Diese beruhen aber nicht auf der Auszählung von Stimmen, sondern basieren auf repräsentativen Nachwahlumfragen, sogenannten „Exit Polls“. In ausgewählten Wahlbezirken werden Wähler:innen nach ihrer tatsächlichen Stimmabgabe gebeten, anonym einen Fragebogen auszufüllen. Ab diesem Zeitpunkt ist auch mit ersten Einschätzungen zur Wahlbeteiligung zu rechnen.

Was, ab wann? Datengrundlage Prognose ab 18 Uhr Repräsentative Befragung Hochrechnungen ab ca. 18.30 Uhr Erste Auszählungen der Stimmen Vorläufiges amtl. Endergebnis ab dem späten Abend Auszählung aller Stimmen

Dagegen werten die Hochrechnungen bereits erste ausgezählte Stimmzettel aus. Die ersten Hochrechnungen sind in der Regel zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr am Wahlabend verfügbar. Im Laufe des Abends werden sie immer wieder aktualisiert. Mit der fortschreitenden Auszählung werden dementsprechend auch die Hochrechnungen zur Landtagswahl 2022 im Saarland genauer.

Saarland-Wahl: Wann stehen 2022 Ergebnisse fest?

Das vorläufige amtliche Endergebnis der Landtagswahl im Saarland wird erst nach der Auszählung aller Stimmzettel inklusive der Briefwahlstimmen veröffentlicht. Damit ist aber meist nicht vor dem späten Abend oder der Nacht zu rechnen. Obwohl Prognosen und Hochrechnungen sehr verlässliche Hinweise auf den Wahlausgang liefern, können sie sich vom amtlichen Ergebnis unterscheiden, besonders bei engen Wahlen.

Bevor es so weit ist, werben insgesamt 17 Parteien und Wählergruppen um das Vertrauen der Menschen im Saarland. Zehn davon haben außerdem Spitzenkandidaten nominiert. Darunter sind Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und seine Stellvertreterin und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD). Für Die Linke kandidiert Barbara Spaniol, Kai Melling tritt für die AfD an. Lisa Becker (Grüne) und Angelika Hießerich-Peter (FDP) wollen ihre jeweiligen Parteien zurück in den saarländischen Landtag führen. Die Landtagswahlen 2022 finden neben dem Saarland auch in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen statt. (Max Schäfer und Jennifer Greve mit dpa)