Saarland-Wahl: Wann kommen die ersten Ergebnisse?

Von: Max Schäfer

Die Saarland-Wahl findet am 27. März statt. Wann ist 2022 mit den ersten Ergebnissen der Saarland-Wahl zu rechnen?

Saarbrücken – Wahlberechtigte haben am 27. März bei der Landtagswahl 2022 im Saarland die Möglichkeit, über die Zukunft ihres Landes abzustimmen. Das traditionell am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal möglich. Bereits im Vorfeld können Wähler:innen per Briefwahl abstimmen.

Bundesland Saarland Fläche 2.570 km² Bevölkerung 990.509 (2019) Hauptstadt Saarbrücken Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) Stellvertreterin des Ministerpräsidenten Anke Rehlinger (SPD) Termin der Landtagswahl 27.03.2022

Im Vorfeld der Wahl zeichnet sich ein enges Rennen zwischen der CDU mit Ministerpräsident Tobias Hans und deren bisherigen Koalitionspartner SPD ab, die mit Anke Rehlinger an der Spitze antritt. Sie will für die Sozialdemokraten erstmals das Amt der Ministerpräsidentin erringen, das seitdem ausschließlich in Händen der CDU war. Auch Grüne, FDP und Linke wollen bei der Frage ein Wort mitreden, die entweder wieder in den Landtag einziehen wollen, oder auf den Verbleib im Landesparlament aus sind.

Landtagswahl 2022 im Saarland: Wann gibt es die ersten Ergebnisse?

Alle Parteien und ihre Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten werden nach der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr gespannt auf die ersten Prognosen und Hochrechnungen warten. Auch erste Schätzungen zur Wahlbeteiligung werden zu diesem Zeitpunkt möglich sein. Aber wann gibt es die ersten Ergebnisse der Landtagswahl 2022 im Saarland?

Erste Hinweise auf die Ergebnisse der Landtagswahl bieten die Prognosen, die kurz nach 18 Uhr veröffentlicht werden. Sie beruhen jedoch nicht auf der Auszählung von tatsächlichen Stimmzetteln. Die Grundlage sind repräsentative Umfragen am Wahlsonntag. Dabei füllen Wähler:innen anonym einen Fragebogen aus.

Saarland-Wahl: Wann steht 2022 das vorläufige Ergebnis fest?

Während die Wähler:innen und Kandidierenden gespannt auf die Bildschirme schauen und sich über die Prognose freuen oder ärgern, laufen in den Wahllokalen die Auszählungen der abgegebenen Stimmen. Auf der Grundlage dieser ersten Ergebnisse werden die ersten Hochrechnungen für das gesamte Saarland erstellt. Im Laufe des Wahlabends fließen immer weitere Zwischenergebnisse in die Hochrechnungen ein, so dass diese immer genauer werden.

Landtagswahl im Saarland: Am 27.03.2022 ist es wieder so weit. Mit Ergebnissen ist erst nach 18 Uhr zu rechnen. © Sascha Steinach/Imago

Das vorläufige amtliche Endergebnis steht fest, wenn alle Stimmen ausgezählt sind. Dazu übermitteln die Gemeinden ihre Ergebnisse an ihren jeweiligen Kreiswahlausschuss, der das Landtagswahlergebnis für den Kreis feststellt und an den Landeswahlausschuss übermittelt.

Die Landeswahlleiterin verkündet dann das Endergebnis der Landtagswahl 2022 im Saarland und die Sitzverteilung im Parlament. Häufig ist das erst am späten Abend der Fall. Bei der letzten Wahl 2017 stand es laut Saarbrücker Zeitung jedoch bereits um 21 Uhr fest. Bei den Landtagswahlen 2022 wird auch in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. (Max Schäfer)