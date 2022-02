Corona-Management bestimmt TV-Duell zwischen Hans und Rehlinger im Saarland

Landtagswahl

Vor der Landtagswahl im Saarland am 27. März 2022 streiten sich Ministerpräsident Tobias Hans und Herausforderin Anke Rehlinger im TV-Duell um die Corona-Impfpflicht.

Saarbrücken – Rund fünf Wochen vor der Landtagswahl im Saarland hat das Management der Corona-Pandemie das TV-Duell zwischen Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und Herausforderin Anke Rehlinger (SPD) dominiert. In der Debatte am Donnerstagabend (17.02.2022) im Fernsehen des Saarländischen Rundfunks warf Hans Rehlingers SPD im Bund im Zusammenhang mit der allgemeinen Impfpflicht „Kadergehorsam“ vor.

Die Menschen glaubten nicht mehr an die Impfpflicht, sagte Hans. Das habe mit „politischen Spielchen“ innerhalb der Ampelkoalition zu tun, da die FDP gegen die Impfpflicht sei. Rehlinger warf Hans und der CDU mit Blick auf eine mögliche weitere Infektionswelle im Herbst vor, „Hürden aufzubauen“ und warb erneut für die Umsetzung der Impfpflicht.

Landtagswahl im Saarland: Hans betont Erfolge

Hans betonte jedoch immer wieder, welche Erfolge die derzeitige Große Koalition mit Rehlingers SPD im Saarland vorzuweisen habe. Die aktuell guten Umfragewerte für Rehlinger seien ein Kompliment „für die gute Arbeit der gesamten Regierung“. Weitere Themen des TV-Duells waren unter anderem Klimaschutz und innere Sicherheit.

Rehlinger sagte, sie habe von jeher eine „große Sympathie“ für die Große Koalition. Eine Koalition mit den Linken schloss sie aus. „Sie ist derzeit nicht regierungsfähig“, sagte sie. Hans sprach sich ebenfalls für die Große Koalition aus, ließ aber offen, ob er ihr sich als Juniorpartner anschließen würde. „Wer die Groko will, muss CDU wählen“, sagte Hans.

Landtagswahl im Saarland: SPD baut Vorsprung in Umfrage aus

Derzeit regiert die CDU in einer Koalition mit der SPD, in der Rehlinger Wirtschaftsministerin und Vizeregierungschefin ist. In vier Wochen werden Hans und Rehlinger zusammen mit den Spitzenkandidaten anderer Parteien erneut in einem TV-Rededuell aufeinander treffen.

Einer aktuellen Umfrage vom Mittwoch (16.02.2022) zufolge konnte Rehlinger ihren Vorsprung in der Zustimmung weiter ausbauen. Demnach kam die SPD auf 38 Prozent, die CDU auf 29 Prozent. Den dritten Platz belegte mit acht Prozent die AfD. Es folgten die Grünen und die FDP mit jeweils sechs Prozent.

Weder Grüne noch FDP sind derzeit im Saarbrücker Parlament vertreten. Die Linke, derzeit stärkste Oppositionspartei vor der AfD, kam auf fünf Prozent und muss damit um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Die Landtagswahl im Saarland findet am 27. März statt. (AFP)