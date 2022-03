Landtagswahl 2022 im Saarland: Alle Informationen zur Wahlbeteiligung

Wahljahr

Am 27. März 2022 wird im Saarland gewählt. Wie hoch wird die Wahlbeteiligung sein und wie hoch war sie bei der letzten Landtagswahl?

Saarbrücken – Am 27. März findet die Landtagswahl 2022 im Saarland statt. Doch mit welcher Wahlbeteiligung ist an diesem Tag in den betroffenen Regionen zu rechnen?

Bundesland Saarland Fläche 2.570 km² Bevölkerung 990.509 (2019) Hauptstadt Saarbrücken Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) Stellvertreterin des Ministerpräsidenten Anke Rehlinger (SPD) Termin der Landtagswahl 27.03.2022

Landtagswahl im Saarland 2022: Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der letzten Wahl 2017?

Bei der Landtagswahl im Saarland treten als Spitzenkandidaten unter anderem die stellvertretende Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) und der amtierende Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) an. Aktuell regieren die CDU und die SPD unter der Führung von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Im Landtag sind außerdem noch die Linkspartei und die AfD vertreten. Derzeit stehen laut Hochrechnungen die Chancen gut, dass die SPD erstmals seit einem viertel Jahrhundert die Landtagswahl gewinnen könnte.

Bei der Wahl zum 16. Landtag des Bundeslandes Saarland 2017 lag die Wahlbeteiligung bei 69,7 Prozent. Damit lag die Wahlbeteiligung zwar höher als noch bei der Landtagswahl 2012. Allerdings ist generell ein Abwärtstrend bei der Wahlbeteiligung zur saarländischen Landtagswahl zu beobachten. Bei der ersten Wahl im Jahr 1947 lag sie noch bei 95,7 Prozent. Ob die Wahlbeteiligung bei der diesjährigen Landtagswahl im Vergleich zur letzten wieder höher ausfallen wird? Im Saarland kann per Urnen- und per Briefwahl gewählt werden.

Wahlbeteiligung aller Landtagswahlen im Saarland

1947 : 95,7 Prozent

: 95,7 Prozent 1952 : 93,1 Prozent

: 93,1 Prozent 1955 : 90,4 Prozent

: 90,4 Prozent 1960 : 79,1 Prozent

: 79,1 Prozent 1965 : 81,8 Prozent

: 81,8 Prozent 1970 : 83,1 Prozent

: 83,1 Prozent 1975 : 88,8 Prozent

: 88,8 Prozent 1980 : 85 Prozent

: 85 Prozent 1985 : 85 Prozent

: 85 Prozent 1990 : 83,2 Prozent

: 83,2 Prozent 1994 : 83,5 Prozent

: 83,5 Prozent 1999 : 68,7 Prozent

: 68,7 Prozent 2004 : 55,5 Prozent

: 55,5 Prozent 2009 : 67,7 Prozent

: 67,7 Prozent 2012 : 61,6 Prozent

: 61,6 Prozent 2017: 69,7 Prozent

Landtagswahl 2022 im Saarland: Wie hoch wird die Wahlbeteiligung bei der diesjährigen Wahl sein?

Derzeit liegen keine Hochrechnungen für eine Bezifferung der Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl im Saarland 2022 vor. Ein endgültiges Ergebnis hierzu wird erst nach Auszählung der Stimmen feststehen. Bei den Landtagswahlen 2022 wird auch in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen über einen neuen Landtag entschieden. (Joshua Schößler)

