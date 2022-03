Landtagswahl im Saarland 2022: Die Spitzenkandidaten im Überblick

Wahljahr 2022

Von Joshua Schößler schließen

Am Sonntag, dem 27. März 2022, wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt. Alles über die Spitzenkandidaten der Landtagswahl finden Sie hier.

Saarbrücken – Die Landtagswahl im Saarland findet auch 2022 an einem Sonntag statt, dem 27. März 2022. Bürger:innen können ihre Stimme dann zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr in den Wahllokalen abgeben. Zur Wahl stehen unter anderem die stellvertretende Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) und der amtierende Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) – sie sind derzeit die Spitzenkandidaten.

Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl 2022 im Saarland: So funktioniert die Wahl

Die Landtagswahlen 2022 betreffen nicht nur das Saarland, sondern auch Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Die Landtagswahl im Saarland ist eine sogenannte Verhältniswahl. Wählerinnen und Wähler haben dabei genau eine Stimme. Damit wählen sie die Wahllisten einer Partei: die Landesliste und die Wahlkreisliste.

Bundesland Saarland Fläche 2.570 km² Bevölkerung 990.509 (2019) Hauptstadt Saarbrücken Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) Stellvertreterin des Ministerpräsidenten Anke Rehlinger (SPD) Termin der Landtagswahl 27.03.2022

Auf diesen Wahlkreislisten stehen die Kandidaten der Parteien in den jeweiligen Wahlkreisen. Je nach Stimmanteil steht dann einer Partei eine entsprechende Anzahl an Sitzen im Landtag zu. Dieser hat insgesamt 51 Sitze. 41 davon werden mit den Personen aus den Wahlkreislisten besetzt. Die restlichen zehn über die Landeslisten der Parteien. Gewählt werden kann per Briefwahl oder direkt an der Urne.

Landtagswahl 2022 im Saarland: Welche Spitzenkandidaten treten an?

Laut aktuellen Umfragen liegt momentan Spitzenkandidatin Anke Rehlinger von der SPD mit 34 Prozent der Stimmen vorne. Allerdings hatte sie im Dezember noch vier Prozentpunkte mehr. Rehlinger ist die stellvertretende Ministerpräsidentin sowie Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr. Darüber hinaus ist sie Vorsitzende der SPD Saarland.

Name Anke Rehlinger Partei SPD Position Stellvertretende Ministerpräsidentin Saarland; Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr; Vorsitzende der SPD Saarland Geburtsdatum, -ort 06.04.1976, Wadern (Deutschland)

Ihr folgt der derzeitige Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans von der CDU. Hans ist Parteivorsitzender der CDU Saarland. Der gebürtige Saarländer ist seit 2018 im Amt des Ministerpräsidenten.

Name Tobias Hans Partei CDU Position Ministerpräsident Saarland; Vorsitzender der CDU Saarland Geburtsdatum, -ort 01.02.1978, Neunkirchen (Deutschland)

Obwohl auch andere Parteien wie die Linke, die Grüne oder die FDP Kandidat:innen ins Rennen geschickt haben, wird sich die Wahl vermutlich zwischen diesen beiden entscheiden. (Joshua Schößler)