Saarland-Wahl: SPD in Umfragen deutlich vorne - Briefwahlstimmen im Fokus

Von: Karolin Schäfer, Max Schäfer, Joshua Schößler

Bei der Saarland-Wahl steigt die Spannung. Für die die Parteien der Bundesregierung, FDP und Grüne, kann es eng werden. Der News-Ticker.

Bei der Landtagswahl im Saarland* kann am Sonntag (27.03.2022) von 8 bis 18 Uhr gewählt werden. Zuvor ist die Briefwahl* möglich.

Die Spitzenkandidaten* Tobias Hans (CDU*) und Anke Rehlinger (SPD*) haben ihre Stimmen bereits abgegeben.

Alle Informationen zur Saarland-Wahl finden Sie hier im News-Ticker.

+++ 17.30 Uhr: Die Saarland-Wahl läuft. In 30 Minuten schließen die Wahllokale und die ersten Prognosen werden veröffentlicht. Wer nicht über den neuen Landtag abstimmen darf, ist Astronaut Matthias Maurer, der sich gerade auf der Internationalen Raumstation ISS befindet. Von dort ist eine Stimmabgabe nicht möglich.

Saarland-Wahl: Briefwahlstimmen im Fokus

+++ 17.16 Uhr: Obwohl viel weniger Wahlberechtigte ihre Stimme bei der Saarland-Wahl abgegeben haben als zum selben Zeitpunkt vor fünf Jahren, rechnet die Landeswahlleitung noch nicht mit einer niedrigeren Wahlbeteiligung. Es werde eine erhöhte Zahl an Briefwählern erwartet; diese seien nicht in der Wahlbeteiligung des Sonntagnachmittags erfasst. Das sagte eine Sprecherin der Landeswahlleitung.

Für die Grünen, die FDP und die AfD, die alle um den Einzug in das Saarländer Parlament bangen, könnten die Briefwahlstimmen also Spannung bringen.

Saarland-Wahl: FDP und Grüne müssen zittern

Update vom Sonntag, 27.03.2022, 16.40 Uhr: Die Spannung vor der Saarland-Wahl steigt. Die Wahlberechtigten im kleinsten deutschen Flächenland haben noch etwas mehr als eine Stunde, um ihr Kreuz zu setzen. Während der Vorsprung von Anke Rehlingers SPD in den letzten Umfragen vor der Wahl deutlich war, müssen anderen Parteien der Bundesregierung zittern.

In der letzten ZDF-Umfrage vor der Wahl lagen die Grünen bei 5,5 Prozent, die FDP mit 5 Prozent knapp dahinter. In der ersten Wahl ihrem Eintritt in die Bundesregierung droht den Liberalen daher eine Schlappe. Gerade angesichts der Lockerungen der Corona-Maßnahmen, die von zahlreichen FDP-Politikerinnen und Politikern befürwortet werden, kann die Landtagswahl im Saarland somit eine Richtungsentscheidung sein.

Selbiges gilt auch für AfD und Linke, die durch Flügelkämpfe ins Straucheln geraten sind.

FDP-Kandidatin Angelika Hießerich-Pete gibt bei der Saarland-Wahl ihre Stimme ab. © Harald Tittel/dpa

Saarland-Wahl: SPD hofft auf Sieg - erste Daten zur Wahlbeteiligung

Update vom Sonntag, 27.03.2022, 15.48 Uhr: Rund ein Viertel der mehr als 750.000 Wahlberechtigen im Saarland haben ihre Stimmen im Wahllokal abgegeben. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Sonntagnachmittag, die sich auf stichprobenartigen Umfrage in 49 Wahlbezirken berief. Bis 14 Uhr lag die Wahlbeteiligung ohne Briefwählerinnen und Briefwähler bei 28,5 Prozent, teilte die Landeswahlleiterin.

Bei der vergangenen Saarland-Wahl 2017 hatte der Anteil ohne Briefwählerinnen und Briefwähler um die gleiche Zeit bei 32,6 Prozent gelegen. Angesichts des steigenden Briefwähleranteils lasse sich noch keine Prognose dazu abgeben, ob die Wahlbeteiligung bei der aktuellen Wahl niedriger oder höher ausfällt, wird eine Sprecherin von der dpa zitiert. Daten zur Wahlbeteiligung inklusive Stimmen der Briefwahl liegen derzeit noch nicht vor.

Saarland-Wahl: SPD-Kandidatin Rehlinger hat gewählt

Update vom Sonntag, 27.03.2022, 13.30 Uhr: Inzwischen hat auch Anke Rehlinger, Spitzenkandidatin der SPD, ihre Stimme für die Landtagswahl im Saarland abgegeben. Zum Wahllokal BBZ Hochwald in ihrem Wohnort Nunkirchen kam sie mit dem Fahrrad. Umfragewerten zufolge liegt die 45-Jährige eindeutig vor CDU-Konkurrent Tobias Hans.

Landtagswahl im Saarland: Tobias Hans lobt Rückenstärkung der CDU

Update vom Sonntag, 27.03.2022, 11.45 Uhr: Der saarländische Ministerpräsident hat die Rückenstärkung seiner Partei angesichts der Landtagswahl hervorgehoben. „Wir haben alles getan, meine Frau hat mich sehr unterstützt, und die CDU Saar hat gekämpft wie eine Eins, das hat mir richtig gutgetan und Kraft gegeben“, sagte Tobias Hans nach seiner Stimmabgabe in seinem Heimatort, dem Neunkirchener Stadtteil Münchwies. Jetzt liege es an den Bürgerinnen und Bürgern, die Wahl zu entscheiden. Mehr als 750.000 Wählende können über die Zusammensetzung des Parlaments bestimmen. Meinungsumfragen sehen SPD-Konkurrentin Anke Rehlinger allerdings klar vor der Hans.

Hans ist seit 2018 Ministerpräsident im Saarland. Nachdem Annegret Kramp-Karrenbauer nach Berlin gegangen war, besetzte er das Amt. Der 44-jährige Vater von drei Kindern tritt bei der Landtagswahl erstmals als Spitzenkandidat an.

Update vom Sonntag, 27.03.2022, 10.50 Uhr: Noch bis 18.00 Uhr sind die Wahllokale im Saarland geöffnet. Bis dahin können Wählerinnen und Wähler an die Urnen treten. Inzwischen hat auch der amtierende Ministerpräsident und CDU-Kandidat Tobias Hans seine Stimme für die Landtagswahl im Saarland abgegeben. Ein Foto zeigt ihn gemeinsam mit seiner Frau Tanja an der Wahlurne.

Umfrage zufolge liegt allerdings SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger vorne. Im Falle eines Wahlsieges könnte es rein rechnerisch für Rot-Grün, Rot-Gelb oder eine rot-gelb-grüne Ampelregierung reichen. Allerdings nur, falls Grüne und/oder FDP den Sprung über die Fünfprozenthürde schaffen.

Update vom Sonntag, 27.03.2022, 08.45 Uhr: Die Wahllokale sind geöffnet: Mit der Landtagswahl im Saarland wird das Wahljahr 2022 eingeläutet. Die Saarländerinnen und Saarländer sind damit die ersten, die nach der Bundestagswahl im Herbst 2021 wählen gehen. Meinungsumfragen zufolge liegt SPD-Kandidatin Anke Rehlinger deutlich vor CDU-Konkurrent Tobias Hans. Im Falle eines Wahlsieges wäre Rehlinger damit die erste SPD-Ministerpräsidentin an der Saar.

Die Saarland-Wahl wird auch in Berlin verfolgt. Sollte Rehlinger die Stimmen für sich entscheiden, könnte das vor allem als Bestätigung für den Berliner Kurs der Ampel-Koalition gesehen werden. Zudem stellt sich die Frage, ob auch Grüne und FDP von der Regierungsbeteiligung im Bund profitieren können. Währenddessen hoffen die Christdemokraten und der amtierende Ministerpräsident Tobias Hans auf den neuen Parteichef Friedrich Merz, der Aufwind bringen könnte. Wie sich die Wahl entscheidet, wird sich dann aber erst am Abend herausstellen.

Landtagswahl im Saarland: Wahllokale sind geöffnet

Update vom Sonntag, 27.03.2022, 08.00 Uhr: Heute ist es so weit, im Saarland wird ein neuer Landtag gewählt. SPD-Herausforderin Anke Rehlinger ist dabei klare Favoritin für das Amt der Ministerpräsidentin. Fest steht, dass die Landtagswahl Spannung verspricht. Die CDU könnte ihre Macht an die SPD verlieren*. Zahlreichen Umfragen zufolge bahnt sich ein Machtwechsel an. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) erklärte noch am Samstag, um jede Stimme kämpfen zu wollen (s. Update v. 26.03.2022, 12.30 Uhr).

Die Wahllokale sind seit 08.00 Uhr geöffnet und schließen um 18.00 Uhr. Alle aktuellen Entwicklungen zur Landtagswahl im Saarland können Sie in diesem News-Ticker verfolgen.

Landtagswahl im Saarland: AfD geht zerstritten in den Kampf um fünf Prozent

Update vom Samstag, 26.03.2022, 16.45 Uhr: Während die CDU versucht, kurz vor der Saarlandwahl die Gunst der Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen und die SPD ihren Vorsprung verteidigen möchte, müssen Grüne, FDP, Linke und auch die AfD um die Fünf-Prozent-Hürde bangen. Besonders bei AfD und Linken gelten Flügelkämpfe* als Ursache.

Besonders die AfD ist dabei zerstritten. Die innerparteilichen Querelen haben dazu geführt, dass die Rechtsaußenpartei ohne Spitzenkandidaten und Landesliste zur Landtagswahl antreten. Die Liste wurde im Januar von Gegnern des eigentlichen Kandidaten und bisherigen Fraktionschefs Josef Dörr zurückgezogen, dem eine Reihe von Vergehen vorgeworfen werden. Unter anderem soll der 83-Jährige Mitgliederaufnahmen manipuliert und Neonazis angeworben haben.

An der Spitze seiner Gegner sind ausgerechnet Christoph Schaufert und Carsten Becker, die in den Wahlkreisen Neunkirchen (Schaufert) und Saarlouis (Becker) auf Platz eins der AfD-Wahlkreislisten stehen. So haben beide gute Chancen, über die Mandate der Kreislisten in den Landtag zu kommen. Dort müssten sie mit Dörr zusammenarbeiten, der in Saarbrücken an der Spitze der AfD steht.

Obwohl Josef Dörrs Gegner, zu denen laut Saarbrücker Zeitung auch dessen Sohn Michel Dörr zählt, eine Zusammenarbeit ausschließen, rechnet AfD-Landeschef Christian Wirth fest mit einer Einigung nach der Landtagswahl. Wenn es um einen „Topf mit Geld gehe“, würden sich die drei schon zusammenraufen. Damit das auch möglich ist, ist kürzlich AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla nach Saarlouis gereist, um für eine Konsolidierung des Landesverbandes zu werben. Derzeit sieht es jedenfalls so aus, als müsste die Neuordnung schnell passieren: In Umfragen vor der Wahl steht die AfD bei 6,5 Prozent und käme damit in den Landtag.

Landtagswahl im Saarland: „Kämpfe um jede Stimme“ – CDU hofft auf Comeback

Update vom Samstag, 26.03.2022, 12.30 Uhr: Trotz der guten Umfragewerte der SPD vor der Landtagswahl im Saarland hat Spitzenkandidatin Anke Rehlinger davor gewarnt, sich zu früh zu freuen. „Man muss wirklich den Wahltag und die Auszählung abwarten“, sagte sie am Samstag auf einer Wahlkampfveranstaltung. Dennoch zeigte sich die Sozialdemokratin bei ihrer Wahlkampftour von Illingen über Eppelborn, St. Wendel, Saarlouis, Saarbrücken bis Völklingen optimistisch. Es gebe „eine gute Chance, aus dieser guten Stimmung auch ganz viele Stimmen zu machen“, sagte Rehlinger der Deutschen Presse-Agentur. Bis zum Samstagabend sei sie noch unterwegs.

Auch CDU-Bewerber Tobias Hans will sich vor der Landtagswahl noch nicht geschlagen geben. „Viele sind noch unentschlossen. Ich kämpfe um jede Stimme“, sagte Hans. Es gelte jetzt auf den letzten Metern noch so viele wie möglich zu überzeugen, CDU zu wählen. Hans warnte dabei Anhängerinnen und Anhänger der bisherigen Großen Koalition: „Wer Groko will und SPD wählt, wird mit einer Ampel aufwachen. Nur mit der CDU gibt es Stabilität und klare Verhältnisse.“

Landtagswahl im Saarland: SPD und CDU im Wahlkampf-Endspurt

Update vom Samstag, 26.03.2022, 08.30 Uhr: Kurz vor der Landtagswahl im Saarland am Sonntag gehen die Parteien in den Wahlkampf-Endspurt und werben um Wählerstimmen. Sowohl SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger als auch CDU-Bewerber Tobias Hans treten am Samstag in verschiedenen Städten im Land auf. Rehlinger erhält dabei Unterstützung der SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken und der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Bundesland Saarland Fläche 2.570 km² Bevölkerung 990.509 (2019) Hauptstadt Saarbrücken Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) Stellvertreterin des Ministerpräsidenten Anke Rehlinger (SPD) Datum der Landtagswahl 27.03.2022

Für die Sozialdemokratin sieht es im Rennen um die Regierungsspitze derweil gut aus. Umfragen sehen Anke Rehlinger seit Wochen vor ihrem CDU-Konkurrenten Tobias Hans. Kurz vor der Wahl hat sich der Vorsprung noch verstärkt (s. Update v. 25.03.2022, 8.30 Uhr). Ob die SPD erstmals seit 1999 die Ministerpräsidentin stellt, entscheiden jedoch die mehr als 750.000 Wahlberechtigten.

Landtagswahl im Saarland: SPD baut Vorsprung auf CDU deutlich aus

Update vom Freitag, 25.03.2022, 08.30 Uhr: Wenn die Wahlergebnisse so werden wie diese Umfrage, kann die SPD gelassen in die Landtagswahl im Saarland am Sonntag (27.03.2022)* gehen: Laut dem ZDF* Politbarometer Extra führen die Sozialdemokraten um Anke Rehlinger mit 41 Prozent deutlich vor der CDU mit 28 Prozent.

Weiter ist allerdings unklar, welche der kleineren Parteien den Sprung in den Landtag schafft. Die Linke kommt demnach auf 4 Prozent, die AfD auf 6,5 Prozent, die Grünen auf 5,5 Prozent und die FDP auf 5 Prozent. Rechnerisch wäre aktuell also laut Politbarometer eine Koalition der SPD mit der CDU oder mit den Grünen mehrheitsfähig. Die Umfrage wurde von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt.

Landtagswahl im Saarland 2022 am Sonntag: Alle Informationen im News-Ticker

Erstmeldung vom Freitag, 25.03.2022: Frankfurt/Saarbrücken ‒ Am Sonntag, dem 27. März 2022, wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt. Bürgerinnen und Bürger können ihre Stimme dann zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr in den Wahllokalen abgeben. Wahlberechtigt sind alle deutschen Bundesbürger, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten im Saarland leben, sich sonst gewöhnlich dort aufhalten und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Allerdings müssen die wählenden Bürgerinnen und Bürger nicht unbedingt zur Urne schreiten, um von ihrem demokratischen Stimmrecht Gebrauch zu machen. Ihnen bleibt auch die Möglichkeit zur Briefwahl. Erste Aussagen zur Wahlbeteiligung* können im Verlauf des Sonntags erwartet werden.

Landtagswahl 2022 im Saarland: Wird Anke Rehlinger oder Tobias Hans gewinnen?

Bei den Landtagswahlen 2022* wird nicht nur im Saarland, sondern später auch in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gewählt. Bei der Landtagswahl im Saarland treten unter anderem die stellvertretende Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) und der amtierende Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) an – sie gelten derzeit als die Spitzenkandidaten.

Tobias Hans hatte während der Wahlkampf-Phase mit einer Corona-Infektion* zu kämpfen: Nun kann der amtierende Ministerpräsident des Saarlands wieder an Veranstaltungen teilnehmen. Der berichtete Regierungssprecher Alexander Zeyer am Donnerstag (24.03.2022). Zuvor war Hans als #RobiTobi auf Wahlkampftour gegangen ‒ in der Corona-Pandemie* heißt es, kreativ zu werden.

Aktuellen Umfragen zufolge liegt momentan Anke Rehlinger von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) mit 34 Prozent der Stimmen vorne. Allerdings hatte sie im Dezember noch vier Prozentpunkte mehr. Anke Rehlinger ist die stellvertretende Ministerpräsidentin sowie Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr. Darüber hinaus ist sie Vorsitzende der SPD Saarland. Erste Hochrechnungen und Prognosen* erfolgen meist nach der Schließung der Wahllokale für Wählende gegen 18.00 Uhr.

Landtagswahl wird sich 2022 im Saarland wahrscheinlich zwischen CDU und SPD entscheiden

Obwohl auch andere Parteien wie die Linke*, die Grüne* oder die FDP* Kandidat:innen ins Rennen geschickt haben, wird sich die Wahl vermutlich zwischen diesen beiden entscheiden. Allerdings ist der endgültige Ausgang der Wahl noch ungewiss.

Mit ersten Ergebnissen* ist ab 21.00 Uhr zu rechnen. Ob sich noch Überraschungen ergeben, wird sich spätestens am Wahlsonntag herausstellen. Die Landtagswahl im Saarland kann live im TV und im Live-Stream* verfolgt werden.

*fr.de und kreiszeitung.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.