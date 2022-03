Hier sehen Sie die Landtagswahl im Saarland live im TV und als Stream

Wahljahr 2022

Am 27. März 2022 wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt. Erfahren Sie hier, wo Sie die Wahl live im TV und als Stream verfolgen können.

Saarbrücken – Am Sonntag, dem 27. März findet die Landtagswahl 2022 im Saarland statt. Bürger:innen können ihre Stimme dann zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr in den Wahllokalen abgeben ‒ oder zuvor per Briefwahl abstimmen. Bei der Landtagswahl im Saarland treten unter anderem die stellvertretende Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) und der amtierende Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) an – sie sind derzeit die Spitzenkandidaten.

Landtagswahl 2022 im Saarland: Hier können Sie die Wahl live im TV und als Stream verfolgen

Je nach Stimmanteil steht dann einer Partei eine entsprechende Anzahl an Sitzen im Landtag zu. Dieser hat insgesamt 51 Sitze. 41 davon werden mit den Personen aus den Wahlkreislisten besetzt. Die restlichen zehn über die Landeslisten der Parteien. Die Landtagswahlen 2022 betreffen nicht nur das Saarland, sondern auch Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Doch wo kann man die Landtagswahl im Saarland 2022 live verfolgen? Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten.

Hier kann man die Landtagswahl 2022 im Saarland im TV sehen

Welt : ab 17.00 Uhr, bis circa 20.00 Uhr

: ab 17.00 Uhr, bis circa 20.00 Uhr ZDF : ab 17.40 Uhr, bis circa 20.15 Uhr; ab 21.45 Uhr, bis circa 22.15 Uhr

: ab 17.40 Uhr, bis circa 20.15 Uhr; ab 21.45 Uhr, bis circa 22.15 Uhr SWR/SR : ab 17.45 Uhr, bis circa 19.150 Uhr; ab 20.20 Uhr, bis circa 21.20 Uhr

: ab 17.45 Uhr, bis circa 19.150 Uhr; ab 20.20 Uhr, bis circa 21.20 Uhr Das Erste : ab 17.45 Uhr, bis circa 19.30 Uhr

: ab 17.45 Uhr, bis circa 19.30 Uhr Tagesschau 24 : ab 17.45 Uhr, bis circa 19.30 Uhr; ab 20.20 Uhr, bis circa 21.20 Uhr

: ab 17.45 Uhr, bis circa 19.30 Uhr; ab 20.20 Uhr, bis circa 21.20 Uhr Phoenix: ab 23.00 Uhr, bis circa 00.00 Uhr

Hier kann man die Landtagswahl 2022 im Saarland als Stream sehen

Phoenix : Live-Stream „Phoenix vor Ort“ auf phoenix.de

: Live-Stream „Phoenix vor Ort“ auf phoenix.de Welt : Live Stream „Welt Live: Landtagswahl im Saarland“ auf welt.de

: Live Stream „Welt Live: Landtagswahl im Saarland“ auf welt.de Saarländischer Rundfunk: Live-Stream auf sr.de und in der ARD-Mediathek

Am Wahlsonntag ist zunächst mit Hochrechnungen und Prognosen zu rechnen. Ergebnisse und Aussagen zur Wahlbeteiligung können zu einem späteren Zeitpunkt erwartet werden. (Joshua Schößler)

