Landtagswahl Saarland 2022: Alle Ergebnisse in Karten und Diagrammen

Von: Luisa Billmayer, Philipp David Pries

Teilen

Dieses Steinkohle-Monument zeigt die Vergangenheit des Saarlands. Am 27. März geht es aber vor allem um die Zukunft und einen neuen Landtag. © Eibner/IMAGO (Montage: Litzka)

Karten und Diagramme zu allen Ergebnissen des Saarlandes: das finden Sie hier am 27. März. Bei der Landtagswahl zeigen wir zudem Daten aus Wahlkreisen und Gemeinden.

Saarbrücken - Das Saarland wählt am Sonntag, 27. März, den neuen Landtag. Das Bundesland ist mit knapp einer Million Einwohner zwar ein kleines. Dennoch wird die Wahl bundesweit beachtet. Das gilt schon deswegen, weil sie der erste Stimmungstest nach dem Regierungswechsel im Bund zur Ampel-Koalition ist. Diese Wahl bilden wir datenjournalistisch wieder in vielfältiger Form ab - und zwar in Karten und Diagrammen. Am Wahlabend werden Sie bei uns nicht nur Hochrechnungen, sondern auch vielfältige Ergebnisse aus den Wahlkreisen und Gemeinden finden.

Die Wahllokale schließen im Saarland* wie üblich um 18 Uhr. Wenn die ersten Hochrechnungen einlaufen, finden Sie die Zahlen in den untenstehenden Diagrammen. Solange zeigen wir an dieser Stelle die aktuellen Umfragen. Diese zeigten im Vorfeld eine Wahl, die in vielfältiger Form noch für Gesprächsstoff sorgen könnte: So ist mit FDP, Grünen und Linken bei drei Parteien noch unsicher, ob sie es in den Landtag schaffen. Ebenso zeichnet sich auf Landesebene ein Regierungswechsel ab, sodass der derzeitige Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) um sein Amt fürchten muss.

Saarland-Wahl 2022: Wie der künftige Landtag aussehen könnte

Seit der Landtagswahl im Jahr 2017 regiert im Saarland eine Große Koalition aus CDU und SPD. Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) gewann zwar damals mit 40,7 Prozent klar die Wahl und wurde Ministerpräsidentin. Doch dieser Erfolg wurde vor allem ihrer Person und ihrer Amtsführung und weniger ihrer Partei zugeschrieben. Als Kramp-Karrenbauer bereits im Jahr 2018 nach Berlin wechselte, übernahm Tobias Hans (CDU) die Geschäfte. Doch wie die letzten Umfragen zur Landtagswahl zeigten, gelang es ihm augenscheinlich nicht so gut wie seiner Vorgängerin, die Bevölkerung des Saarlandes zu überzeugen.

Das Saarland hat nur knapp eine Million Einwohner. Dies zeigt sich auch in der Anzahl der Wahlkreise, von denen es nur drei gibt. Im untenstehenden Diagramm präsentieren wir die Ergebnisse aus allen Wahlkreisen, sobald jeweils vor Ort die Auszählung abgeschlossen ist. Bei den meisten Wahlen auf Landes- und Bundesebene haben die Wählerinnen und Wähler zwei Stimmen, im Saarland ist es jedoch nur eine. Damit lässt sich eine Liste/Partei wählen, aber nicht direkt oder zusätzlich ein konkreter Kandidat. Unter anderem deswegen gehen Beobachter von einer eher zeitnahen Auszählung im Laufe des Abends aus, sobald um 18 Uhr die Wahllokale geschlossen haben.

Ergebnisse aus den 52 Gemeinden bei der saarländischen Landtagswahl

Bei der Landtagswahl am 27. März wird in allen insgesamt 52 Gemeinden des Saarlands gewählt. Dieses Ergebnis ist zwar wie generell nie direkt ausschlaggebend für die Zusammensetzung des künftigen Landtags. Jedoch zeichnet sich hier oft ein viel klareres Bild über die politische Stimmung vor Ort in den Kommunen ab. Deswegen bereiten wir Wahlen immer auch in dieser Ebene auf. In unserer interaktiven Karte für alle Gemeinden finden Sie dazu schließlich die endgültigen Ergebnisse. *FR.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Unsere Daten, Quellen und Methoden Die Wahlergebnisse aus den Wahlkreisen und Gemeinden werden von der Landeswahlleiterin des Saarlandes als strukturierte Datensätze zur Verfügung gestellt und durch uns in die Interaktiv- und Datenangebote integriert. Dabei handelt es sich jeweils um die endgültigen Ergebnisse. Die in diesem Artikel integrierten zusätzlichen Diagramme und Angebote basieren auf Arbeiten der Deutschen Presseagentur (dpa). Die Quelle für die integrierten und als solche gekennzeichneten Umfrageergebnisse und Hochrechnungen ist das jeweils von uns angegebene Meinungsforschungsinstitut oder Amt.