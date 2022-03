Landtagswahl im Saarland: SPD baut Vorsprung vor CDU deutlich aus

Von: Joshua Schößler

Teilen

Bei der Landtagswahl im Saarland am Sonntag entscheidet sich das Rennen zwischen SPD und CDU. Erstere baut laut einer Umfrage ihre Führung aus. Der News-Ticker.

Bei der Landtagswahl im Saarland* treten die Spitzenkandidaten* Tobias Hans und Anke Rehlinger gegeneinander an.

Gewählt werden kann am Sonntag (27.03.2022) von 08.00 bis 18.00 Uhr. Zuvor ist die Briefwahl* möglich.

Alle Informationen zur Wahl im Saarland finden Sie hier im News-Ticker.

Update vom Freitag, 25.03.2022, 08.30 Uhr: Wenn die Wahlergebnisse so werden wie diese Umfrage, kann die SPD gelassen in die Landtagswahl im Saarland am Sonntag (27.03.2022) gehen: Laut dem ZDF* Politbarometer Extra führen die Sozialdemokraten um Anke Rehlinger mit 41 Prozent deutlich vor der CDU mit 28 Prozent.

Weiter ist allerdings unklar, welche der kleineren Parteien den Sprung in den Landtag schafft. Die Linke kommt demnach auf 4 Prozent, die AfD auf 6,5 Prozent, die Grünen auf 5,5 Prozent und die FDP auf 5 Prozent. Rechnerisch wäre aktuell also laut Politbarometer eine Koalition der SPD mit der CDU oder mit den Grünen mehrheitsfähig. Die Umfrage wurde von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt.

Landtagswahl im Saarland 2022 am Sonntag: Alle Informationen im News-Ticker

Erstmeldung vom Freitag, 25.03.2022: Frankfurt/Saarbrücken ‒ Am Sonntag, dem 27. März 2022, wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt. Bürgerinnen und Bürger können ihre Stimme dann zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr in den Wahllokalen abgeben. Wahlberechtigt sind alle deutschen Bundesbürger, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten im Saarland leben, sich sonst gewöhnlich dort aufhalten und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Allerdings müssen die wählenden Bürgerinnen und Bürger nicht unbedingt zur Urne schreiten, um von ihrem demokratischen Stimmrecht Gebrauch zu machen. Ihnen bleibt auch die Möglichkeit zur Briefwahl. Erste Aussagen zur Wahlbeteiligung* können im Verlauf des Sonntags erwartet werden.

Bundesland Saarland Fläche 2.570 km² Bevölkerung 990.509 (2019) Hauptstadt Saarbrücken Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) Stellvertreterin des Ministerpräsidenten Anke Rehlinger (SPD) Datum der Landtagswahl 27.03.2022

Landtagswahl im Saarland 2022: Wird Anke Rehlinger oder Tobias Hans gewinnen?

Bei den Landtagswahlen 2022* wird nicht nur im Saarland, sondern später auch in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gewählt. Bei der Landtagswahl im Saarland treten unter anderem die stellvertretende Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD*) und der amtierende Ministerpräsident Tobias Hans (CDU*) an – sie gelten derzeit als die Spitzenkandidaten.

Tobias Hans hatte während der Wahlkampf-Phase mit einer Corona-Infektion* zu kämpfen: Nun kann der amtierende Ministerpräsident des Saarlands wieder an Veranstaltungen teilnehmen. Der berichtete Regierungssprecher Alexander Zeyer am Donnerstag (24.03.2022). Zuvor war Hans als #RobiTobi auf Wahlkampftour gegangen ‒ in der Corona-Pandemie* heißt es, kreativ zu werden.

Plakate zur Landtagswahl im Saarland stehen in Neunkirchen (Saarland). Tobias Hans (CDU) und Anke Rehlinger (SPD) stehen gegeneinander. © BeckerBredel/Imago

Aktuellen Umfragen zufolge liegt momentan Anke Rehlinger von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) mit 34 Prozent der Stimmen vorne. Allerdings hatte sie im Dezember noch vier Prozentpunkte mehr. Anke Rehlinger ist die stellvertretende Ministerpräsidentin sowie Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr. Darüber hinaus ist sie Vorsitzende der SPD Saarland. Erste Hochrechnungen und Prognosen* erfolgen meist nach der Schließung der Wahllokale für Wählende gegen 18.00 Uhr.

Landtagswahl wird sich 2022 im Saarland wahrscheinlich zwischen CDU und SPD entscheiden

Obwohl auch andere Parteien wie die Linke*, die Grüne* oder die FDP* Kandidat:innen ins Rennen geschickt haben, wird sich die Wahl vermutlich zwischen diesen beiden entscheiden. Allerdings ist der endgültige Ausgang der Wahl noch ungewiss.

Mit ersten Ergebnissen* ist ab 21.00 Uhr zu rechnen. Ob sich noch Überraschungen ergeben, wird sich spätestens am Wahlsonntag herausstellen. Die Landtagswahl im Saarland kann live im TV und im Live-Stream* verfolgt werden. (Joshua Schößler) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.