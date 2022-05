Landtagswahl in NRW: Wann kommen erste Prognosen und Hochrechnungen?

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Die Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai verspricht ein spannendes Rennen. Wann kommen die ersten Prognosen und Hochrechnungen?

Düsseldorf – Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Aktuell regiert aus der Landeshauptstadt Düsseldorf eine schwarz-gelbe Koalition, bestehend aus CDU und FDP. Das Amt des Ministerpräsidenten hat Hendrik Wüst (CDU) inne. Im Mai könnte jedoch ein Regierungswechsel anstehen.

Bundesland Nordrhein-Westfalen Fläche 34.098 km² Bevölkerung 17.925.570 (Stand: 2020) Hauptstadt Düsseldorf Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) Stellvertreterin des Ministerpräsidenten Joachim Stamp (FDP) Termin der Landtagswahl 15.05.2022

Neue Umfragen zur Wählergunst sahen die CDU und SPD in letzter Zeit häufig gleichauf. Es dürfte daher ein spannendes Duell zwischen den beiden Spitzenkandidaten Hendrik Wüst und dem ehemaligen Landesjustizminister Thomas Kutschaty. Den Erhebungen zufolge können sich neben der FDP auch die Grünen und die AfD Hoffnung auf einen Einzug ins Parlament machen. Wie in anderen Bundesländern auch, gilt in Nordrhein-Westfalen eine Fünf-Prozent-Hürde, die es für die Parteien zu überwinden gilt.

Landtagswahl NRW: Zu diesem Zeitpunkt gibt es erste Prognosen und Hochrechnungen

Wie die 199 Sitze des Landtags in Nordrhein-Westfalen verteilt werden und welche Regierungen gebildet werden können, hängt von den Stimmen der Wähler:innen am 15. Mai ab. Am Wahlsonntag können Wahlberechtigte zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal abstimmen. Darüber hinaus ist auch Briefwahl eine Option. Doch wann gibt es bei der Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen die ersten Prognosen und Hochrechnungen?

Was? Zeitpunkt Datengrundlage Prognose 18 Uhr Repräsentative Befragung Hochrechnungen Ab circa 18.30 Uhr Erste Auszählungen der Stimmen Vorläufiges amtl. Endergebnis Später Abend Auszählung aller Stimmen

Die ersten Hochrechnungen werden gegen 18.30 Uhr erwartet. Diese basieren dann auf einem Zwischenstand der bisherigen Auszählung. Wie bei anderen Wahlen auch, werden die Hochrechnungen im Laufe des Abends immer genauere Zwischenergebnisse liefern.

NRW-Wahl: Stimmen Sie mit ab!

Landtagswahl 2022: Wann stehen die Ergebnisse in Nordrhein-Westfalen fest?

Wann das Ergebnis feststehen wird, lässt sich allerdings nicht genau sagen. Denn im Anschluss der Wahl werden die Ergebnisse noch einmal überprüft, ehe das endgültige Resultat feststeht. Dieser Prozess kann sich bis in die Nacht ziehen, besonders bei einem großen Bundesland wie NRW.

SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty gibt am Wahlsonntag Interviews. Auf erste Prognosen der Landtagswahl NRW muss er jedoch noch bis 18 Uhr warten. © Fabian Strauch/dpa

Insgesamt bewerben sich 29 Parteien und Wählergruppen bei der Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen um den Einzug in das Landesparlament. Die aktuell im Landtag vertretenen Parteien schicken jeweils eine Spitzenkandidatin beziehungsweise einen Spitzenkandidaten ins Rennen. Darunter der amtierende Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), sowie dessen Stellvertreter Joachim Stamp (FDP), Thomas Kutschaty für die SPD, Mona Neubaur (Grüne) und Markus Wagner (AfD).

Die Wahl in NRW ist nach der Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein das dritte große Votum nach der Bundestagswahl 2021. Die Landtagswahl 2022 im Saarland bildete den Auftakt einer Reihe von Landtagswahlen 2022. (nak)