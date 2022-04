Nach „Mallorca-Gate“ der CDU: SPD macht Wahlkampf auf Palma

Von: Andreas Schmid

Rund zwei Wochen nach Auffliegen der Mallorca-Affäre wirbt die NRW-SPD auf der Ferieninsel mit Wahlplakaten für die Wahl am 15. Mai. © John-Patrick Morarescu/dpa

¡Hola, SPD! Die Sozialdemokraten machen auf Mallorca Wahlkampf für die NRW-Wahl – rund zwei Wochen nach der für die CDU bitteren Mallorca-Affäre.

Palma – Spanien ist das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen. Laut Reiseanalyse der deutschen Reisewirtschaft liegt die iberische Halbinsel auf Platz eins der Lieblingsdestinationen, vor Italien und der Türkei. Unterteilt man innerhalb Spaniens, schlägt nichts die Balearen. Deutsche Urlauber fliegen nach wie vor gerne auf Mallorca. Das will sich die NRW-SPD zunutze machen.

1300 Kilometer Luftlinie von Düsseldorf entfernt wirbt die SPD um Stimmen für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Die Sozialdemokraten haben am Strand von Palma vier Plakate mit der Aufschrift „Schönen Urlaub! Wir kümmern uns um das NRW von morgen“ angebracht. Ein Sticheln gegen die CDU?

NRW-Wahl: SPD-Kampagne nachdem „das halbe Kabinett auf Mallorca herumspringt“

Anfang April prägte die sogenannte „Mallorca-Affäre“ die nordrhein-westfälische Landespolitik. Die CDU-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser war nach Kritik an einem Mallorca-Urlaub zurückgetreten. Die Ministerin hatte wenige Tage nach der verheerenden Flutkatastrophe im vergangenen Sommer auch CDU-Kabinettskollegen zu einer Geburtstagsfeier für ihren Mann auf die Ferieninsel eingeladen, während in NRW Menschen in den Fluten um ihre Existenz kämpften.

Als Anspielung auf das „Mallorca-Gate“ will die NRW-SPD die Plakate nicht verstanden wissen. Die Aktion sei schon weit vor dem Rücktritt Ursula Heinen-Essers entwickelt worden, zitierte die Rheinische Post einen Sprecher der Partei. Aber: „Wir haben die Idee nicht zurückgezogen, nur weil das halbe Kabinett auf Mallorca herumspringt.“

NRW-Wahl: SPD und CDU in Umfragen gleichauf

Nordrhein-Westfalen wählt am 15. Mai einen neuen Landtag. Derzeit regiert die CDU um Ministerpräsident Hendrik Wüst zusammen mit der FDP. Das Zweierbündnis hat eine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme - und scheint sich kaum halten zu können. Die SPD macht ordentlich Druck. Nicht nur mit Plakaten auf Mallorca.

In den aktuellen Umfragen zur NRW-Wahl liegen CDU und SPD Kopf an Kopf um die 30-Prozent-Marke. In einer Erhebung von infratest dimap am 24. April kamen die Sozialdemokraten auf 30 Prozent, die CDU erreichte 31. Nummer drei im bevölkerungsreichsten Bundesland sind in Umfragen die Grünen. Sie kommen auf 14 bis 17 Prozent und werden aller Voraussicht nach an der nächsten Regierung beteiligt sein. Die FDP liegt knapp unter zehn, die AfD etwas über fünf Prozent. Die Linke wird wohl an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. (as)