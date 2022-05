Landtagswahl in NRW: Wüst und Kutschaty spotten über Laschet – Knappes Ergebnis erwartet

Von: Kim Hornickel, Nail Akkoyun, Sophia Lother

Teilen

Seit 08.00 Uhr sind die Wahllokale in NRW geöffnet. Rund 13 Millionen Menschen sind wahlberechtigt: der News-Ticker zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen.

Ausgang ist völlig offen : Die Menschen in Nordrhein-Westfalen wählen am 15. Mai 2022 einen neuen Landtag.

: Die Menschen in wählen am 15. Mai 2022 einen neuen Landtag. 13 Millionen Wahlberechtigte entscheiden bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen , wer die Landesregierung stellt.

, wer die Landesregierung stellt. Welche Koalitionen sind nach der Landtagswahl NRW möglich? CDU und SPD liegen nahezu gleichauf, doch Umfragen liefern erste Einblicke.

liegen nahezu gleichauf, doch Umfragen liefern erste Einblicke. Alle Ergebnisse der Landtagswahl NRW finden Sie hier im News-Ticker.

+++ 16.00 Uhr: Nun haben bei der Landtagswahl in NRW alle Spitzenkandidaten der fünf aussichtsreichsten Parteien ihre zwei Kreuze gemacht. Wie der WDR berichtet, hat die Spitzenkandidatin der Grünen, Mona Neubaur ihre Stimme in Düsseldorf abgegeben. FDP-Spitzenkandidat Joachhim Stamp wählte in Bonn. Per Briefwahl soll AfD-Kandidat Markus Wagner seine Stimme abgegeben haben.

+++ 15.00 Uhr: Offenbar hat es bei der Landtagswahl in NRW auch kritische Stimmen vonseiten der beiden Spitzenkandidaten von CDU und SPD gegeben. Demnach soll Ministerpräsident Hendrik Wüst ebenso wie sein Herausforderer Kutschaty das Falten der Stimmzettel thematisiert und darüber Witze gemacht haben. „Der ist aber schwer zu falten, dass keiner was sehen kann“, soll der SPD-Spitzenkandidat laut dpa betont haben. Ziel dieser Aussagen ist offenbar kein Geringerer als Wüsts Vorgänger Armin Laschet. Bei der Stimmabgabe bei der Wahl 2021 hatte Laschet seinen Zettel so abgegeben, dass erkennbar war, wo der damalige NRW-Ministerpräsident sein Kreuz gesetzt hatte.

Landtagswahl in NRW: Welche Koalitionen sind möglich? Umfrage-Ergebnisse liefern Einblicke

+++ 14.15 Uhr: Auch welche möglichen Koalitionen müssen sich die Bürgerinnen und Bürger nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen einstellen? Erste Prognosen lassen sich bereits angesichts der aktuellen Umfrage-Ergebnisse treffen. Möglich wären folgende Koalitionen nach der NRW-Wahl:

CDU und SPD

CDU und Grüne

CDU, Grüne und FDP

SPD, Grüne und FDP

NRW-Ministerpräsident Wüst würde nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gern mit der FDP weiterregieren, die Liberalen halten sich jedoch – wie auch die Grünen – alle Optionen offen. Der NRW-SPD-Chef und ehemalige Landesjustizminister Kutschaty, kann sich die Bildung einer Ampel-Koalition wie im Bund vorstellen.

Landtagswahl NRW 2022: Stimmen Sie mit ab!

+++ 13.20 Uhr: Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen könnte die Wahlbeteiligung 2022 höher ausfallen als bei der vorhergehenden Wahl. Bis Sonntagmittag haben bereits knapp 36 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihre Kreuze gesetzt. Bei der NRW-Wahl 2017 waren es 34 Prozent. Die aktuellen Werte basieren auf den Ergebnissen von Stichproben und auch die Briefwahlstimmen sind bereits miteinbezogen.

Welche Koalitionen sind nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen möglich? © Oliver Berg/dpa

Landtagswahl NRW: Knappes Ergebnis erwartet – Kutschaty wird emotional

+++ 12.55 Uhr: Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen verspricht spannend zu werden. Laut den letzten Umfragen könnte es ein äußerst knappes Ergebnis geben. Inzwischen haben auch die Spitzenkandidaten Hendrik Wüst (CDU) und Thomas Kutschaty (SPD) ihre Stimmen abgegeben.

Wüst appellierte auf Twitter nach seiner Stimmabgabe bei der Landtagswahl in NRW: „Bitte gehen Sie auch wählen und stärken Sie unsere Demokratie mit Ihrer Stimme.“ SPD-Spitzenkandidat Kutschaty wurde in seiner Twitter-Botschaft dagegen emotional und schrieb: „Vor Jahrzehnten bin ich in der Schule eingeschult worden. Heute darf ich hier, mit der Frau, die ich liebe, das #NRWvonMorgen wählen. Ich nehme ein gutes Gefühl mit in den Tag.“

Bundesland Nordrhein-Westfalen Fläche 34.098 km² Bevölkerung 17.925.570 (Stand: 2020) Hauptstadt Düsseldorf Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) Stellvertreterin des Ministerpräsidenten Joachim Stamp (FDP) Termin der Landtagswahl 15.05.2022

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Umfragen sagen knappes Ergebnis voraus

+++ 12.15 Uhr: In mehreren Umfragen zeichnete sich bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zuletzt ein enges Rennen zwischen CDU und SPD ab. Die CDU lag mit etwa 30 bis 32 Prozent knapp vor der SPD mit 28 bis 29 Prozent. In den meisten Erhebungen hat die CDU einen Vorsprung von zwei bis drei Prozentpunkten vor der SPD - eine Aussage zur Rangfolge der beiden Parteien ist wegen der statistischen Fehlerquote damit nicht möglich. Außerdem waren bis zuletzt laut Umfragen viele Stimmberechtigte noch unentschieden, wen sie wählen.

Landtagswahl NRW: Ausgang ist völlig offen

+++ 11.00 Uhr: Auch in Berlin schaut die Politik gespannt nach Westen. Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gilt unter den Landtagswahlen 2022 als wichtigster Gradmesser für die Bundesparteien und die regierende Ampel-Koalition unter SPD-Kanzler Olaf Scholz. Wegen der hohen Zahl der Wahlberechtigten wird sie auch als „kleine Bundestagswahl“ bezeichnet.

Update vom Sonntag, 15. Mai, 08.00 Uhr: Nordrhein-Westfalen steht vor einer spannenden Landtagswahl mit völlig offenem Ausgang: Am Sonntag sind rund 13 Millionen Wahlberechtigte im einwohnerstärksten Bundesland zur Abstimmung aufgerufen. Bis zuletzt lieferten sich die CDU mit Ministerpräsident Hendrik Wüst (46) und die SPD mit Herausforderer Thomas Kutschaty (53) in Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Wahllokale in NRW sind von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Landtagswahl NRW: Massive Störungen bei Lindner-Rede

+++ 21.40 Uhr: Bei einer Rede des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner kam es in Düsseldorf zu massiven Störungen. Unter anderem wurden dem Bundesfinanzminister „Kriegstreiber“ und „Lügner“ entgegengerufen, während dieser zum NRW-Wahlkampffinale versuchte, letzte Stimmen für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zu mobilisieren. „Wenn Ihr glaubt, dass Ihr mich aus der Ruhe bringen könnt, habe Ihr Euch getäuscht“, sagte Lindner.

An die kleine Störergruppe gewandt, rief der Politiker unter großem Beifall der Zuhörer zu: „Die tapferen Ukrainerinnen und Ukrainer verteidigen sogar die Freiheit von denen da, die sie mit Füßen treten.“

Die FDP bildet in Nordrhein-Westfalen aktuell eine Koalition mit der CDU. Letzte Umfragen sehen die FDP überwiegend bei sieben bis acht Prozent, für eine Neuauflage einer schwarz-gelben Regierung in NRW würde es nicht reichen. Bei der Landtagswahl 2017 hatte die FDP noch 12,6 Prozent geholt.

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Friedrich Merz und Ricarda Lang äußern sich

+++ 15.55 Uhr: Friedrich Merz und Ricarda Lang haben sich kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen geäußert und dabei erste, vorsichtige Prognosen abgegeben. „Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir diese Landtagswahl gewinnen, und zwar im Sinne von: Wir werden die stärkste Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag bleiben und bekommen auch damit den Auftrag zur Bildung der Landesregierung“, sagte CDU-Chef Merz.

Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang sprach, ebenfalls im WDR, hingegen von einer spürbaren „Wechselstimmung“ – bei den Grünen schaue man daher „optimistisch auf den Tag“. Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubar wurde bei Kundgebungen in Düsseldorf und Köln der Rücken von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gestärkt. In mehreren Umfragen zeichnete sich zuletzt ein enges Rennen zwischen CDU und SPD ab. „Für mich ist es wichtig, dass es keine Koalition ohne die Grünen geben kann“, sagte Grünen-Vize Lang im WDR.

Landtagswahl NRW: Bundesfinanzminister Lindner buhlt um Stimmen

Update vom Samstag, 14. Mai, 08.00 Uhr: Einen Tag vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen werben die Parteien am Samstag (14. Mai) noch einmal um jede Wählerstimme. Nachdem CDU, SPD und Grüne schon am Freitag ihre zentralen Abschlusskundgebungen abhielten, kommt für die FDP am Samstag (ab 17.00 Uhr) Bundes- und Landesprominenz zum Finale nach Düsseldorf. In der NRW-Landeshauptstadt werben Bundesfinanzminister Christian Lindner sowie der stellvertretende NRW-Ministerpräsident und Spitzenkandidat Joachim Stamp um Wählerstimmen.

CDU und SPD liefern sich ein enges Rennen in den Umfragen – mit leichtem Vorsprung für die Christdemokraten. CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst und sein SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty machen am Samstag Straßenwahlkampf. Kutschaty wirbt in Essen, Düsseldorf und Gelsenkirchen um Stimmen. CDU-Spitzenkandidat Wüst reist zum Haustür-Wahlkampf ins ostwestfälischen Lübbecke sowie nach Bad Salzuflen, Wiedenbrück und Lippstadt.

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Endspurt im Wahlkampf

Update vom Freitag, 13. Mai, 17.30 Uhr: Startschuss für den Wahlkampf-Endspurt: Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) geht nach jüngsten Umfragen mit Rückenwind in die letzten Stunden bis zur Landtagswahl am Sonntag (15. Mai) in Nordrhein-Westfalen. „Die Stimmung ist gut“, sagte der 46-Jährige am Freitag (13. Mai) bei einer Wahlkampfveranstaltung auf dem Firmengelände der Schmitz Cargobull AG in Altenberge im Münsterland.

Unterstützung erhielt der NRW-Regierungschef von seinem Amts- und Parteikollegen aus Schleswig-Holstein, Daniel Günther, der bei der vergangenen Wahl rund 40 Prozent der Stimmen holte. Wüst sprach von dem „Rückenwind aus dem Norden.“ Letzten Umfragen zufolge liegt Wüst, der das Amt erst im vergangenen Oktober von Armin Laschet übernommen hatte, knapp vor seinem Herausforderer und SPD-Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty. Am Sonntag wird ein Kopf-an-Kopfrennen der beiden Rivalen und ihrer Parteien erwartet.

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Alle Ergebnisse zum Rennen zwischen CDU und SPD

Erstmeldung vom Freitag, 13. Mai: Düsseldorf – Am Sonntag, dem 15. Mai, findet die Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen statt. Bürgerinnen und Bürger können ihre Stimmen im Zeitraum von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr in den Wahllokalen abgeben oder zuvor per Briefwahl von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahlsonntag das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens dem 16. Tag vor der Wahl in NRW wohnen und nicht anderweitig vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Nach den Wahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein handelt es sich dabei um das dritte Votum der Landtagswahlen 2022. Wann das Ergebnis feststehen wird, lässt sich jedoch nicht genau sagen. Denn im Anschluss der Wahl werden die Ergebnisse noch einmal überprüft, ehe das endgültige Resultat feststeht. Erste Aussagen zur Wahlbeteiligung können im Verlauf des Sonntags erwartet werden.

Auch die aktuellen Prognosen und Hochrechnungen der NRW-Wahl werden live getickert.

Landtagswahl NRW: Bleibt Hendrik Wüst Ministerpräsident?

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen treten neben dem amtierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) unter anderem dessen Stellvertreter Joachim Stamp (FDP) sowie SPD-Politiker Thomas Kutschaty – der Amtsinhaber und der Sozialdemokrat gelten als Spitzenkandidaten.

Den meisten Umfragen zufolge liegen Wüst und Kutschaty häufig gleichauf, beziehungsweise knapp voreinander. Eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap, welche vom WDR in Auftrag gegeben wurde, sah die CDU am 3. April 2022 bei 31 Prozent, die SPD hingegen bei 30 Prozent. Andere Institute sehen wiederum die SPD vor den Christdemokraten. Es dürfte spannend werden.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Ein enges Rennen zwischen SPD und CDU

Obwohl auch andere Parteien wie die Linke, die Grünen oder die FDP Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen geschickt haben, wird sich die Wahl aller Voraussicht nach zwischen der CDU und der SPD entscheiden. Mit den ersten Prognosen kann am Wahlsonntag ab 18.30 Uhr gerechnet werden. Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen kann live im TV und im Live-Stream verfolgt werden. (slo/nak/kh mit AFP/dpa)