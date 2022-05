Landtagswahl NRW: Ergebnisse des Kopf-an-Kopf-Rennens mit Spannung erwartet

Von: Max Schäfer

Die Landtagswahl NRW verspricht spannend zu werden. Wird die CDU stärkste Kraft oder wird es die SPD? Die Ergebnisse werden mit Spannung erwartet.

Die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen findet am 15. Mai 2022 statt.

In Umfragen zeigt sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Hendrik Wüst (CDU) und Thomas Kutschaty (SPD).

Wann ist mit den Ergebnissen der Landtagswahl NRW zu rechnen?

+++ 11.00 Uhr: Einen Tag vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen werben die Parteien am Samstag (14. Mai) noch einmal um jede Wählerstimme. Nachdem CDU, SPD und Grüne schon am Freitag ihre zentralen Abschlusskundgebungen abhielten, kommt für die FDP am Samstag (ab 17.00 Uhr) Bundes- und Landesprominenz zum Finale nach Düsseldorf. In der NRW-Landeshauptstadt werben Bundesfinanzminister Christian Lindner sowie der stellvertretende NRW-Ministerpräsident und Spitzenkandidat Joachim Stamp um Wählerstimmen.

CDU und SPD liefern sich ein enges Rennen in den Umfragen – mit leichtem Vorsprung für die Christdemokraten. CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst und sein SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty machen am Samstag Straßenwahlkampf. Kutschaty wirbt in Essen, Düsseldorf und Gelsenkirchen um Stimmen. CDU-Spitzenkandidat Wüst reist zum Haustür-Wahlkampf ins ostwestfälischen Lübbecke sowie nach Bad Salzuflen, Wiedenbrück und Lippstadt.

Erstmeldung vom Samstag, 14. Mai, 08.00 Uhr: Düsseldorf – Für Hendrik Wüst ist die Landtagswahl NRW eine besondere Abstimmung. Der amtierende Ministerpräsident muss sich erstmals als Spitzenkandidat der CDU den Wähler:innen in Nordrhein-Westfalen stellen. Dabei bekommt er jedoch starke Konkurrenz.

In Umfragen liegt die SPD nahezu gleichauf mit der Union und kann sich daher nicht nur gute Chancen auf die Regierungsbeteiligung, sondern auch auf das Amt des Ministerpräsidenten ausrechnen. Spitzenkandidat Thomas Kutschaty steht dafür bereit.

Landtagswahl NRW: Enges Ergebnis prognostiziert

Bei der jüngsten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF liegt die CDU mit 30 Prozent jedoch vor der SPD, die auf 28 Prozent kommt. Platz drei belegen die Grünen mit 18 Prozent. FDP und AfD (jeweils sieben Prozent) folgen. Die Linke (drei Prozent) verpasst laut Umfragen den Einzug in den Landtag.

Partei Umfrageergebnis in Prozent CDU 30 SPD 28 Grüne 18 FDP 7 Linke 3 AfD 7 Übrige 7 Quelle: Forschungsgruppe Wahlen (6. Mai 2022)

Nach den bisherigen Umfragen vor der Landtagswahl NRW ist eine Fortsetzung der bisherigen Regierung aus CDU und FDP nicht möglich. Die CDU kann dagegen eine Koalition mit den Grünen bilden. Auch Thomas Kutschaty (SPD) und Mona Neubaur (Grüne) können ihre Parteien nach der ZDF-Umfrage in eine gemeinsame rot-grüne Regierung führen.

Die Ergebnisse der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen können Sie im Live-Ticker mitlesen. Auch die aktuellen Prognosen und Hochrechnungen der NRW-Wahl werden live getickert.

Landtagswahl NRW: Wann stehen die Ergebnisse fest?

Die Entscheidung, wer in den nächsten fünf Jahren Nordrhein-Westfalen regiert, fällt daher erst bei der Landtagswahl NRW am 15. Mai 2022. Konkret liegt sie bei den Wahlberechtigten, also allen Deutschen, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens 16 Tagen in Nordrhein-Westfalen wohnen und nicht aus anderen Gründen vom Wahlrecht ausgeschlossen wurden. Sie können zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal oder im Vorfeld per Briefwahl ihren Willen ausdrücken. Mit dem Wahl-O-Mat können sie ihre Ansichten mit den Positionen der Parteien vergleichen.

Bundesland Nordrhein-Westfalen Fläche 34.098 km² Bevölkerung 17.925.570 (Stand: 2020) Hauptstadt Düsseldorf Bisheriger Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) Stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) Wahltermin 15. Mai 2022

Doch wann stehen die Ergebnisse der Landtagswahl NRW fest? Sobald die Wahllokale um 18 Uhr schließen, beginnen die Wahlhelfer:innen mit der Auszählung der Stimmen. Zugleich werden die ersten Prognosen und Hochrechnungen veröffentlicht. Diese beruhen jedoch einerseits auf Nachwahlbefragungen, sogenannten „Exit Polls“, und ersten ausgezählten Wahlkreisen. Mit den ersten wirklich aussagekräftigen Ergebnissen der NRW-Wahl ist erst am späten Abend oder in der Nacht zu rechnen.

Landtagswahl NRW: Endgültige Ergebnisse können erst spät feststehen

Gerade bei einem knappen Ergebnis der Landtagswahl NRW kann es also dauern, bis feststeht, ob Hendrik Wüst und seine Parteifreund:innen von der CDU die neue Landesregierung bilden können oder ob Thomas Kutschaty nach fünf Jahren Pause die SPD wieder an die Regierungsspitze bringt. Die Landtagswahl NRW können Sie live im TV und Live-Stream verfolgen.

Thomas Kutschaty (SPD), Mona Neubaur (Grüne) und Hendrik Wüst (CDU): Am Wahlsonntag warten alle gespannt auf die Ergebnisse der Landtagswahl NRW. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Landtagswahl NRW ist bereits die Dritte von vier Landtagswahlen 2022. Zuvor konnte die SPD bei der Saarland-Wahl eine absolute Mehrheit gewinnen, bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein gewann die CDU deutlich. (ms)