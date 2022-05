Vor NRW-Landtagswahl: Baerbock mit rohem Ei beworfen

Von: Lukas Zigo

Teilen

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung ihrer Partei zur Landtagswahl Nordrhein-Westfalen. © Marius Becker/dpa

Annalena Baerbock ist eine der beliebtesten Politikerinnen in Deutschland. Aber nicht alle finden die Außenministerin gut.

Berlin – Bei einem Wahlkampfauftritt der Grünen-Fraktion in Nordrhein-Westfalen ist es zu einem Eierwurf auf Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gekommen. Das Ei habe bei der Veranstaltung am Sonntagnachmittag (08. Mai 2022) in Wuppertal sein Ziel verfehlt, wie der Polizeisprecher am Montagmorgen mitteilte. Die Personalien der Eierwerferin seien aufgenommen worden und es sei eine Strafanzeige ausgestellt worden, wie der WDR zuvor berichtete.

Sicherheitsbeamte liefen nach dem Eierwurf auf die Bühne, um die Ministerin abzuschirmen. Kurz darauf setzte die Politikerin ihren Aufritt jedoch fort und hielt der Werferin vor, beim Recht auf Meinungsfreiheit einen zweifelhaften Weg zu gehen.

Landtagswahl in NRW: Grüne wegen Lieferung schwerer Waffen in der Kritik

Aus Kreisen der Friedensaktivisten wie auch aus anderen Teilen der Bevölkerung wird derzeit schwere Kritik an der Bundesregierung geübt, weil sie die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine befürwortet. Die Grünen waren jahrzehntelang gegen Waffenlieferungen.

Obwohl diese Haltung diverse Kriege, auch in Europa, überdauerte, hat Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen die Ukraine für ein Umdenken bei den führenden Grünen-Vertretern geführt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) musste Ende April ein Pfeifkonzert bei einem Wahlkampfauftritt in Bielefeld über sich ergehen lassen. Er hatte während des Wahlkampfes für die Bundestagswahl 2021, kurz vor Kriegsbeginn, die Ukraine besucht. Von dieser Reise kehrte er mit der Überzeugung zurück, man müsse der Ukraine Waffen für ihre Verteidigung zukommen lassen.

Habeck musste sich für diese Haltung auch innerhalb der eigenen Partei einiges an Kritik anhören und konnte seine Ansicht damals nicht durchsetzen. Annalena Baerbock war zum damaligen Zeitpunkt noch klar gegen die Lieferung jeglicher Waffen an die Ukraine. Die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen findet am kommenden Sonntag (15. Mai 2022) statt. (lz/dpa)