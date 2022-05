NRW-Wahl: Wer gewinnt in Nordrhein-Westfalen?

Von: Max Schäfer

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen entscheiden am 15. Mai 2022, wer künftig die Landespolitik lenkt. Wer gewinnt die Landtagswahl?

Am 15. Mai 2022 entscheiden die Menschen in NRW über den neuen Landtag.

Wer gewinnt die Wahl? Welche Parteien die Regierung am Ende stellen, ist völlig offen.

Bei der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen könnte es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen kommen.

Update vom Sonntag, 15. Mai, 08.00 Uhr: Die Wahllokale in Nordrhein-Westfalen haben sei 08.00 Uhr geöffnet. Bis 18.00 Uhr ist sowohl die Abgabe von Briefwahl-Unterlagen als auch der Gang zur Urne möglich. Bei der Landtagswahl in NRW sind rund 13 Millionen Menschen wahlberechtigt.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Wer gewinnt die Wahl?

Erstmeldung vom Sonntag, 15. Mai: Düsseldorf – Mit der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen steht bereits eine Woche nach der Wahl in Schleswig-Holstein die nächste Landtagswahl an. Angesichts der Bevölkerungszahl und der zu vergebenden Sitze im Bundesrat kommt der NRW-Wahl eine enorme Bedeutung hinzu. Aber wer gewinnt eigentlich die Wahl?

Vor der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen ist die Gewinnerin bzw. der Gewinner noch völlig offen. Derzeit regiert eine Koalition aus CDU und FDP. Die Union mit Spitzenkandidat Hendrik Wüst will auch weiterhin den Ministerpräsidenten stellen. Die Chancen dazu stehen gut, schließlich liegt die CDU eine Woche vor der Wahl auf Platz eins. 30 Prozent der von der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF befragten Menschen würden die Union wählen.

Die CDU steht dennoch nicht als Gewinnerin der Landtagswahl NRW fest. Denn auch die SPD kann gute Umfrageergebnisse vorweisen und liegt seit Wochen mehr oder weniger gleichauf mit der Union. In der ZDF-Umfrage vom 6. Mai 2022 trennen sie nur zwei Prozentpunkte von der CDU. Auch der sozialdemokratische Spitzenkandidat Thomas Kutschaty kann sich also berechtigte Hoffnungen auf das Amt des Ministerpräsidenten machen.

Partei Umfrageergebnis in Prozent CDU 30 SPD 28 Grüne 18 FDP 7 Linke 3 AfD 7 Übrige 7 Quelle: Forschungsgruppe Wahlen (6. Mai 2022)

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Grüne und FDP können Gewinner krönen

Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wird daher nicht zuletzt die Partei gewinnen, der es gelingt, die Grünen mit Spitzenkandidatin Mona Neubaur für eine Koalition zu gewinnen. Diese stehen mit 18 Prozent in der ZDF-Umfrage ebenfalls gut dar und können sowohl mit CDU als auch mit der SPD eine Koalition bilden.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen Datum 15. Mai 2022 Wahlzeit 8 bis 18 Uhr Amtierender Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) Aussichtsreichster Herausforderer Thomas Kutschaty (SPD)

Die rot-grüne Mehrheit ist jedoch knapp, so dass auch die FDP (sieben Prozent) mit ihrem Spitzenkandidaten Joachim Stamp zur Königsmacherin werden könnte. Die Linke (drei Prozent) verpasst nach aktuellen Umfragen dagegen den Einzug in den Landtag. Alle Parteien schließen dagegen eine Kooperation mit der AfD aus, die sieben Prozent bekäme.

Die Ergebnisse der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen können Sie im Live-Ticker mitlesen. Auch die aktuellen Prognosen und Hochrechnungen der NRW-Wahl werden live getickert.

Etwa 13 Millionen Menschen entscheiden über den Gewinner der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen

Über die Gewinnerinnen und Gewinner der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen entscheiden letztendlich die Wählenden am 15. Mai 2022. Abstimmen dürfen alle Deutschen, die mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens 16 Tagen in NRW wohnen und nicht aus anderen Gründen vom Wahlrecht ausgeschlossen wurden. Das sind etwa 13,2 Millionen Menschen.

Zahlreiche Parteien und Kandidierende werben vor der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen um die Gunst der Wahlberechtigten. Aber wer gewinnt die Wahl? © Roberto Pfeil/dpa

Sie können die Frage, wer die Landtagswahl NRW gewinnt, bereits im Vorfeld der Abstimmung per Briefwahl oder am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal beeinflussen. Wer sich unsicher ist, welche Partei am besten zur eigenen Meinung passt und daher die Landtagswahl gewinnen sollte, kann den Wahl-O-Mat nutzen.

Wann steht fest, wer die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen gewinnt?

Ab 18 Uhr gibt es am Wahlsonntag die ersten Prognosen und Hochrechnungen. Im Laufe des späten Abends oder der Nacht kommen dann die Ergebnisse der Wahl und es zeichnet sich ab, wer die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gewinnt. Anschließend müssen die Parteien Koalitionen bilden. Traditionell obliegt das Recht, zuerst zu Sondierungsgesprächen einzuladen, der Partei mit den meisten Stimmen. Interessierte können das Geschehen live im TV und Live-Stream verfolgen. (ms)