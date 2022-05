Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Das sind aktuelle Prognosen und Hochrechnungen

Von: Max Schäfer

CDU und SPD machen sich Hoffnungen auf das Amt des Ministerpräsidenten. Wann kommen Prognosen und Hochrechnungen zur Landtagswahl Nordrhein-Westfalen?

Nordrhein-Westfalen entscheidet über einen neuen Landtag.

CDU und SPD hoffen darauf, künftig den Ministerpräsidenten stellen zu können.

Wann gibt es die Prognosen und Hochrechnungen der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen?

Düsseldorf – Nach der Landtagswahl ist vor der Landtagswahl: Am 15. Mai 2022 wählen die Menschen in Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag. Eine Woche zuvor hat die CDU in Schleswig-Holstein einen deutlichen Sieg eingefahren. Dennoch zeigt sich SPD-Parteichef Lars Klingbeil siegessicher.

„Ich bin mir auch recht sicher, dass am Ende Thomas Kutschaty der nächste Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen wird“, erklärte Klingbeil am Montag (9. Mai 2022). Die Niederlage in Schleswig-Holstein führte er auf eine landesspezifische Konstellation zurück.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Wann kommen Prognosen und Hochrechnungen?

Die Umfragen vor der NRW-Wahl geben Klingbeils Optimismus recht. Die SPD liegt laut einer ZDF-Umfrage vom 6. Mai 2022 kurz vor der Wahl mit 28 Prozent lediglich zwei Prozentpunkte hinter der CDU (30 Prozent). Durch das starke Abschneiden der Grünen (18 Prozent) ist derzeit auch eine rot-grüne Koalition möglich. Diese ist rechnerisch wahrscheinlicher als ein Bündnis aus Union und Grünen.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen Wahltag 15. Mai 2022 Öffnungszeit der Wahllokale 8 bis 18 Uhr Erste Prognose 18 Uhr Hochrechnungen ab etwa 18.30 Uhr

Die in Umfragen knapp führende CDU sieht sich nach dem Wahlsieg in Schleswig-Holstein jedoch auch vor der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen mit Rückenwind. „Die Volkspartei CDU ist voll da. Und eine gute Regierungsarbit, die für mehr Sicherheit sorgt, für moderne Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze wird von den Menschen auch honoriert“, erklärte Nordrhein-Westfalens amtierender Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Montag (9. Mai 2022).

Landtagswahl NRW: Wie aussagekräftig sind die Prognosen und Hochrechnungen?

Bis spätestens am Wahlsonntag um 18 Uhr haben die Parteien und ihre Spitzenkandidierenden noch die Gelegenheit, die Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen. Zu dieser Zeit schließen die Wahllokale und alle Stimmzettel, egal ob herkömmlich im Wahllokal oder im Vorfeld per Briefwahl ausgefüllt, müssen abgegeben sein.

SPD-Kandidat Thomas Kutschaty (l.) oder CDU-Bewerber Hendrik Wüst: Wer gewinnt die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen? Prognosen und Hochrechnungen am Wahlabend geben die Antwort. (Archivbilder) © Oliver Berg/dpa

Ab 18 Uhr werden auch die ersten Prognosen und Hochrechnungen zur Landtagswahl NRW veröffentlicht. Die Prognosen beruhen auf sogenannten Exit Polls, also anonymen Umfragen vor repräsentativen Wahllokalen. In die Ergebnisse der Hochrechnungen fließen dagegen erste ausgezählte Wahlkreise ein, die auf ganz Nordrhein-Westfalen hochgerechnet werden. Im Laufe des Abends werden sie immer aussagekräftiger und kommen den tatsächlichen Ergebnissen immer näher.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Dritte Wahl 2022

Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen lässt sich im TV und im Live-Stream verfolgen. Sie ist bereits die dritte von vier Landtagswahlen 2022. Zuvor konnte die SPD bei der Saarland-Wahl eine absolute Mehrheit gewinnen. Die CDU verzeichnete dagegen den deutlichen Sieg bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Am 9. Oktober folgt die Niedersachsen-Wahl. (Max Schäfer mit dpa)