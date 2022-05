Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Alle Ergebnisse im News-Ticker

Von: Kim Hornickel, Nail Akkoyun

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zeigt sich Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) siegessicher. Infos und Ergebnisse zur Wahl 2022 gibt es hier.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen wählen am 15. Mai 2022 einen neuen Landtag.

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen entscheiden sie mit, wer die Landesregierung stellt.

CDU und SPD liegen im Wahlkampf nahezu gleichauf.

+++ Update 13. Mai, 17.30 Uhr: Startschuss für den Wahlkampf-Endspurt: Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) geht nach jüngsten Umfragen mit Rückenwind in die letzten Stunden bis zur Landtagswahl am Sonntag (15. Mai) in Nordrhein-Westfalen. „Die Stimmung ist gut“, sagte der 46-Jährige am Freitag (13. Mai) bei einer Wahlkampfveranstaltung auf dem Firmengelände der Schmitz Cargobull AG in Altenberge im Münsterland.

Unterstützung erhielt der NRW-Regierungschef von seinem Amts- und Parteikollegen aus Schleswig-Holstein, Daniel Günther, der bei der vergangenen Wahl rund 40 Prozent der Stimmen holte. Wüst sprach von dem „Rückenwind aus dem Norden.“ Letzten Umfragen zufolge liegt Wüst, der das Amt erst im vergangenen Oktober von Armin Laschet übernommen hatte, knapp vor seinem Herausforderer und SPD-Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty. Am Sonntag wird ein Kopf-an-Kopfrennen der beiden Rivalen und ihrer Parteien erwartet.

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Enges Rennen zwischen CDU und SPD

Düsseldorf – Am Sonntag, dem 15. Mai, findet die Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen statt. Bürgerinnen und Bürger können ihre Stimmen im Zeitraum von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr in den Wahllokalen abgeben oder zuvor per Briefwahl von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahlsonntag das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens dem 16. Tag vor der Wahl in NRW wohnen und nicht anderweitig vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Nach den Wahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein handelt es sich dabei um das dritte Votum der Landtagswahlen 2022. Wann das Ergebnis feststehen wird, lässt sich jedoch nicht genau sagen. Denn im Anschluss der Wahl werden die Ergebnisse noch einmal überprüft, ehe das endgültige Resultat feststeht. Erste Aussagen zur Wahlbeteiligung können im Verlauf des Sonntags erwartet werden.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Bleibt Hendrik Wüst Ministerpräsident?

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen treten neben dem amtierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU*) unter anderem dessen Stellvertreter Joachim Stamp (FDP*) sowie SPD-Politiker* Thomas Kutschaty – der Amtsinhaber und der Sozialdemokrat gelten als Spitzenkandidaten.

Bundesland Nordrhein-Westfalen Fläche 34.098 km² Bevölkerung 17.925.570 (Stand: 2020) Hauptstadt Düsseldorf Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) Stellvertreterin des Ministerpräsidenten Joachim Stamp (FDP) Termin der Landtagswahl 15.05.2022

Den meisten Umfragen zufolge liegen Wüst und Kutschaty häufig gleichauf, beziehungsweise knapp voreinander. Eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap, welche vom WDR in Auftrag gegeben wurde, sah die CDU am 3. April 2022 bei 31 Prozent, die SPD hingegen bei 30 Prozent. Andere Institute sehen wiederum die SPD vor den Christdemokraten. Es dürfte spannend werden.

SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty (l) fordert Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) heraus. © Oliver Berg/dpa

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Ein enges Rennen zwischen SPD und CDU

Obwohl auch andere Parteien wie die Linke, die Grünen oder die FDP Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen geschickt haben, wird sich die Wahl aller Voraussicht nach zwischen der CDU und der SPD entscheiden. Mit den ersten Prognosen kann am Wahlsonntag ab 18.30 Uhr gerechnet werden. Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen kann live im TV und im Live-Stream verfolgt werden.