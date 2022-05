Landtagswahl NRW: Wann kommen die Ergebnisse im Wahlkreis Olpe?

Von: Max Schäfer

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Die Ergebnisse im Wahlkreis Olpe finden Sie hier.

Olpe – Die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen steht an. Die Menschen in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland entscheiden am 15. Mai 2022, in welche Richtung sich die Landespolitik in den nächsten fünf Jahren entwickelt. Ministerpräsident Hendrik Wüst, der das Amt von Armin Laschet übernommen hat, geht erstmals als Spitzenkandidat der CDU ins Rennen und will sein Amt verteidigen. Thomas Kutschaty (SPD), Mona Neubaur (Grüne) und Joachim Stamp (FDP) streben selbst eine Regierungsbeteiligung an.

Auch im Wahlkreis Olpe, der die Nummer 128 trägt, können die Wahlberechtigten bei der Landtagswahl NRW 2022 mitbestimmen. Wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsbürger:innen, die mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens dem 16. Tag in Nordrhein-Westfalen wohnen und nicht aus anderen Gründen vom Wahlrecht ausgeschlossen wurden. Sie alle können am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal oder bereits im Vorfeld per Briefwahl abstimmen. Wer sich unsicher ist, welche Partei passt, kann den Wahl-O-Mat nutzen.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Wer kandidiert im Wahlkreis Olpe?

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben die Menschen im Wahlkreis Olpe zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen sie eine Person, die für ihren Wahlkreis direkt in den Landtag einzieht. Das Direktmandat gewinnt, wer die meisten Stimmen erhält. Die relative Mehrheit ist dabei also ausreichend. Im Wahlkreis Olpe treten folgende Bewerber:innen zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2022 an:

Jochen Ritter (CDU)

Christin-Marie Stamm (SPD)

Colin Stamm (FDP)

Gregor Kaiser (Grüne)

Thomas Bock (Linke)

Ursula Regine Stephan (AfD)

Engelbert Prevorcic (DKP)

Thorsten Scheen (Freie Wähler)

Bei der Zweitstimme haben die Wahlberechtigten im Wahlkreis Olpe die Auswahl aus den Landeslisten von Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen. Bei der NRW-Wahl 2022 treten insgesamt 29 Parteien an. Das Ergebnis der Zweitstimmen entscheidet darüber, wie viele Sitze eine Partei im Landesparlament erhält. Damit eine Partei dort überhaupt vertreten ist, muss sie jedoch landesweit mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erhalten.

Wahlkreis Olpe (128): Die Ergebnisse der NRW-Wahl 2022

Sobald die Wahllokale bei der NRW-Wahl 2022 im Wahlkreis Olpe am Wahlsonntag um 18 Uhr schließen, beginnen die Wahlhelfer:innen mit der Auszählung der Stimmen. Ab 18 Uhr gibt es auch bereits die ersten Prognosen und Hochrechnungen zum Ergebnis der Landtagswahl NRW. Je später der Abend wird, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse, da immer mehr Stimmen und Wahlkreise ausgezählt sind. Das Ergebnis der NRW-Wahl 2022 im Wahlkreis Olpe (128) können Sie am Wahlabend an dieser Stelle verfolgen.

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai 2022 haben die Wahllokale im Wahlkreis Olpe zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet.

Die landesweiten Ergebnisse und Entwicklungen zur Abstimmung finden Sie in unserem Live-Ticker zur NRW-Wahl 2022.

NRW-Wahl 2022: Was gehört zum Wahlkreis Olpe?

Der Wahlkreis Olpe ist einer von 128 Wahlkreisen bei der NRW-Wahl 2022. Er umfasst das Gebiet und die Gemeinden des Kreises Olpe. Folgende Gemeinden gehören daher zum Wahlkreis Olpe (128):

Attendorn

Drolshagen

Finnentrop

Kirchhundem

Lennestadt

Olpe

Wenden

Wahlkreis Olpe (128): Die Ergebnisse der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 konnte Jochen Ritter von der CDU das Direktmandat im Wahlkreis Olpe (128) gewinnen. Mit 54,7 Prozent erhielt Ritter sogar eine absolute Mehrheit. Weitere Kandidaten waren Wolfgang Langenohl (SPD, 24,5 Prozent), Gregor Kaiser (Grüne, 4,2 Prozent), Joachim Hoffmann (FDP, 8,1 Prozent), Ralf Knocke (Linke, 2,4 Prozent), Jörg Feller (AfD, 4,2 Prozent) und Willi Hempelmann (Piraten, 1,3 Prozent)

Die CDU gewann auch die meisten Zweitstimmen. Das Ergebnis der NRW-Wahl 2017 im Wahlkreis Olpe (128) im Überblick:

Parteien Zweitstimmen in Prozent SPD 23,8 CDU 49,4 Grüne 3,3 FDP 12,5 Linke 2,4 AfD 5,3

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Olpe (128) bei 66,5 Prozent. (ms)