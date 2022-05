Landtagswahl NRW: Wann kommen die Ergebnisse im Wahlkreis Kleve II?

Von: Max Schäfer

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Die Ergebnisse im Wahlkreis Kleve II finden Sie hier.

Kleve – Am 15. Mai 2022 ist die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen. Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty ab. Für wen stimmen die Wähler:innen im Wahlkreis Kleve II? Auch die anderen Spitzenkandidierenden der anderen Parteien stehen bereit, um Verantwortung zu übernehmen.

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist auch im Wahlkreis Kleve II wahlberechtigt, wer am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat, seit mindestens dem 16. Tag vor der Wahl in NRW wohnt und nicht aus anderen Gründen vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. Die Stimmabgabe ist am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal oder bereits im Vorfeld per Briefwahl möglich. Der Wahl-O-Mat hilft, die eigenen Ansichten mit den Positionen der Parteien zu vergleichen.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Wer tritt im Wahlkreis Kleve II an?

Die Wahlberechtigten im Wahlkreis Kleve II haben bei der NRW-Wahl zwei Stimmen. Mit der Zweitstimme wählen sie eine von 29 zugelassenen Landeslisten der Parteien und politischen Vereinigungen. Das landesweite Ergebnis der Zweitstimmen entscheidet, wie viele Sitze eine Partei im Landtag erhält. Dazu müssen die Parteien jedoch mindestens fünf Prozent erreichen.

Bei der NRW-Wahl 2022 entscheiden auch die Menschen im Wahlkreis Kleve II (55) mit, wer in den Landtag einzieht.

Mit der Erststimme entscheiden die Wählenden, wer mit dem Direktmandat in den Landtag einzieht und ihre Region dort vertritt. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Ein Überblick über die Direktkandidat:innen im Wahlkreis Kleve II (55):

Markus Mähler (CDU)

Alexander Vogt (SPD)

Thomas Nück (FDP)

Fabian Mayel (Grüne)

Wiebke Köllner (Linke)

Sven Pietas (Freie Wähler)

Michael Weber (Die Basis)

Peter Wispfenning (MLPD)

Landtagswahl NRW 2022: Die Ergebnisse im Wahlkreis Kleve II (55)

Sobald die Wahllokale am Wahlsonntag um 18 Uhr schließen, beginnen die Wahlhelfer:innen mit der Auszählung der Stimmen. Zu dieser Zeit werden bereits die ersten Prognosen und Hochrechnungen veröffentlicht. Bis aussagekräftige Ergebnisse der Landtagswahl NRW veröffentlicht werden, kann es bis zum späten Abend oder bis in die Nacht dauern. Sobald das Ergebnis der NRW-Wahl 2022 im Wahlkreis Kleve II feststeht, können Sie es in der Karte nachverfolgen.

Wie ganz Nordrhein-Westfalen gewählt hat, können Sie in unserem Live-Ticker zur NRW-Wahl 2022 verfolgen. Zudem besteht die Möglichkeit, die NRW-Wahl live im TV und Live-Stream anzuschauen.

NRW-Wahl 2022: Welche Gemeinden gehören zum Wahlkreis Kleve II (55)?

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist der Kreis Kleve in zwei Wahlkreise aufgeteilt. Zum Wahlkreis 55 gehören diese Gemeinden und Städte:

Bedburg-Hau

Emmerich am Rhein

Goch

Kleve

Kranenburg

Rees

Die übrigen Gemeinden, darunter die Stadt Geldern, gehören zum Wahlkreis Kleve I.

Wahlkreis Kleve II (55): Die Ergebnisse der Landtagswahl NRW 2017

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 konnte CDU-Kandidat Günther Bergmann mit 44,4 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Kleve II (55) gewinnen. Thorsten Rupp von der SPD landete mit 31,4 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz. Weitere Kandidierende waren Stephan Haupt (FDP, 9,1 Prozent), Birgitt Höhn (Grüne, 5,4 Prozent), Christoph Kukulies (AfD, 4,5 Prozent), Herbert Derksen (Linke, 4,0 Prozent) und Michele Marsching (Piraten, 1,3 Prozent).

Die meisten Zweitstimmen im Wahlkreis Kleve II (55) gewann ebenfalls die CDU. Das Ergebnis der Landtagswahl NRW 2017 im Überblick:

Partei Zweitstimmen in Prozent SPD 29,9 CDU 39,8 Grüne 5,2 FDP 12,5 Linke 3,5 AfD 5,8

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Kleve II lag 2017 bei 62,4 Prozent. (ms)