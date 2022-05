Landtagswahl NRW: Wann kommen die Ergebnisse im Wahlkreis Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III?

Von: Max Schäfer

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Die Ergebnisse im Wahlkreis Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III finden Sie hier.

Hagen –

Am 15. Mai 2022 ist die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen. Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty ab. Für wen stimmen die Wähler:innen im Wahlkreis Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III?

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen statt. Die Wähler:innen entscheiden, wer sie in den kommenden fünf Jahren im Landesparlament vertritt und die besten Chancen hat, die neue Landesregierung zu stellen –auch die Menschen im Wahlkreis Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III. Bisher regiert eine Koalition aus CDU und FDP. Ministerpräsident Hendrik Wüst geht als der Spitzenkandidierende der Union in die NRW-Wahl. Ob er das Amt behält, ist jedoch unklar. Die SPD mit Thomas Kutschaty kann ebenfalls auf eine Regierungsbeteiligung hoffen.

Bei der NRW-Wahl sind alle Deutschen wahlberechtigt, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens dem 16. Tag vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen wohnen und nicht aus anderen Gründen vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Sie können am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal abstimmen oder bereits im Vorfeld ihre Kreuze setzen und per Briefwahl teilnehmen. Der Wahl-O-Mat kann helfen, die eigenen Präferenzen mit den Positionen der Parteien zu vergleichen.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Wer kandidiert im Wahlkreis Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III?

Bei der NRW-Wahl 2022 haben die Menschen im Wahlkreis Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen sie eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus ihrem Wahlkreis, die oder der direkt in den Landtag einzieht. Wer die meisten Erststimmen erhält, gewinnt das Direktmandat. Im Wahlkreis Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III stehen bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2022 folgende Bewerber:innen zur Auswahl:

Alexander Ebbert (CDU)

Ina Blumenthal (SPD)

Daniel Böhler (FDP)

Petra Backhoff (Grüne)

Ralf Sondermeyer (Linke)

Carl-Dietrich Korte (AfD)

Mit der Zweitstimme entscheiden die Wahlberechtigten bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen darüber, welche Parteien oder politischen Vereinigungen ins Landesparlament einziehen. Die Wähler:innen wählen dabei die Landesliste einer Partei. Insgesamt 29 Landeslisten wurden zugelassen. Das Ergebnis bestimmt, wie viele Sitze die Parteien im Landtag bekommen.

Zwischen 8 und 18 Uhr haben die Wahllokale im Wahlkreis Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III geöffnet. Kurz danach gibt es bereits die ersten Hochrechnungen der NRW-Wahl. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Wahlkreis Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III: Die Ergebnisse der Landtagswahl NRW 2022

Mit der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr beginnen die Wahlhelfer:innen mit der Auszählung der Stimmen. Zu dieser Zeit werden bereits die ersten Prognosen und Hochrechnungen der Landtagswahl veröffentlicht. Die Hochrechnungen werden im Laufe des Abends immer genauer. Mit den Ergebnissen der Wahl ist jedoch erst am Abend zu rechnen. Sobald das Ergebnis der Landtagswahl NRW 2022 im Wahlkreis Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III feststeht, finden Sie es an dieser Stelle.

Die landesweiten Ergebnisse können Sie in unserem Live-Ticker zur NRW-Wahl 2022 verfolgen.

NRW-Wahl: Was gehört zum Wahlkreis Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III?

Der Wahlkreis Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III setzt sich aus Teilen der Stadt Hagen sowie aus Gemeinden des Ennepe-Ruhr-Kreises zusammen. Folgende Wahlbezirke Hagens gehören dazu:

Wehringhausen-Stadtgarten

Wehringhausen-Kuhlerkamp

Eilper Feld/Delstern

Dahl/Volmetal

Geweke/Spielbrink

Haspe-Mitte/Kückelhausen

Hestert/Steinplatz

Westerbauer/Quambusch

Diese Gemeinden im Ennepe-Ruhr-Kreis gehören zum Wahlkreis Wahlkreis Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III:

Breckerfeld

Ennepetal

Gevelsberq

Die übrigen Stadtteile Hagens gehören zum Wahlkreis Hagen I. Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist zudem aufgeteilt in den Wahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis I und den Wahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis II.

Wahlkreis Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III: Das Ergebnis der NRW-Wahl 2017

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 konnte Hubertus Kramer von der SPD mit43 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III gewinnen. Weitere Kandidat:innen waren Christian Brandt (CDU, 33,9 Prozent), Ulrich Schilling (FDP, 10,1 Prozent), Karlheinz Berger-Frerich (Linke, 5,5 Prozent), Nils Kriegeskorte (Grüne, 4,3 Prozent) und Christian Specht (Piraten, 3,2 Prozent).

Die SPD erhielt außerdem die meisten Zweitstimmen. Das Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 im Wahlkreis Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III im Überblick:

Partei Zweitstimmen in Prozent SPD 36,1 CDU 28,5 Grüne 4,8 FDP 12,1 Linke 4,2 AfD 9,2

