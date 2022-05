Landtagswahl NRW: Wann kommen die Ergebnisse im Wahlkreis Hagen I?

Von: Max Schäfer

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Die Ergebnisse im Wahlkreis Hagen I finden Sie hier.

Hagen – Am 15. Mai 2022 ist die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen. Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty ab. Für wen stimmen die Wähler:innen im Wahlkreis Hagen I?

Die Wähler:innen entscheiden, wer sie in den kommenden fünf Jahren im Landesparlament vertritt und die besten Chancen hat, die neue Landesregierung zu stellen –auch die Menschen im Wahlkreis Hagen I. Bisher regiert eine Koalition aus CDU und FDP. Hendrik Wüst ist zwar Ministerpräsident, jedoch bewirbt er sich selbst zum ersten Mal auf das Amt, das er von Armin Laschet übernommen hatte. Ob sein erster Wahlkampf als CDU-Spitzenkandidierender erfolgreich ist, bleibt jedoch unklar. Die SPD mit Thomas Kutschaty liegt in Umfragen immer wieder gleichauf.

Alle Deutschen, die am Wahlsonntag mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens dem 16. Tag vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wohnen und nicht aus anderen Gründen vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, dürfen an der Abstimmung teilnehmen. Sie können im Vorfeld der Wahl per Briefwahl abstimmen oder am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal ihre Kreuze setzen. Wer sich unsicher ist, welche Partei mit den eigenen Positionen übereinstimmt, kann den Wahl-O-Mat nutzen.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Die Kandidierenden im Wahlkreis Hagen I

Bei der NRW-Wahl 2022 haben die Menschen im Wahlkreis Hagen I zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen sie eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus ihrem Wahlkreis, die oder der direkt in den Landtag einzieht. Wer die meisten Erststimmen erhält, gewinnt das Direktmandat. Im Wahlkreis Hagen I stehen bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2022 folgende Bewerber:innen zur Auswahl:

Dennis Rehbein (CDU)

Wolfgang Jörg (SPD)

Lars-Peter Hegenberg (FDP)

Alexandra Gerull (Grüne)

Marvin Hasenberg (Linke)

Andreas Geitz (AfD)

Sara Buschner (Freie Wähler)

Reinhard Funk (MLPD)

Mohammad Ikram (Team Todenhöfer)

Bei der Zweitstimme wird die Landesliste einer Partei oder einer politischen Vereinigung gewählt. Die Wahlberechtigten im Wahlkreis Hagen I haben die Wahl zwischen 29 Landeslisten, die bei der Landtagswahl NRW zugelassen wurden. Das Ergebnis der Zweitstimmen entscheidet über die Sitzverteilung. Die Parteien erhalten anteilig Sitze, wie sie Stimmen bekommen haben. Damit eine Partei jedoch im Landtag vertreten ist, muss sie mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erhalten.

Wähler:innen haben bei der Landtagswahl NRW zwei Stimmen. Mit der Erststimme entscheiden die Menschen im Wahlkreis Hagen I, wer das Direktmandat gewinnt.

Wahlkreis Hagen I: Die Ergebnisse der Landtagswahl NRW 2022

Mit der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr beginnen die Wahlhelfer:innen mit der Auszählung der Stimmen. Zu dieser Zeit werden bereits die ersten Prognosen und Hochrechnungen der Landtagswahl veröffentlicht. Die Hochrechnungen werden im Laufe des Abends immer genauer. Mit den Ergebnissen der Wahl ist jedoch erst am Abend zu rechnen. Sobald das Ergebnis der Landtagswahl NRW 2022 im Wahlkreis Gütersloh III feststeht, finden Sie es an dieser Stelle.

Die landesweiten Ergebnisse können Sie in unserem Live-Ticker zur NRW-Wahl 2022 verfolgen.

NRW-Wahl: Was gehört zum Wahlkreis Hagen I?

Der Wahlkreis Hagen I umfasst bei der NRW-Wahl 2022 einen Großteil der Stadt Hagen. Folgende Wahlbezirke gehören dazu:

Mittelstadt

Altenhagen-Süd

Altenhagen-West

Altenhagen-Ost

Fleyerviertel

Eppenhausen

Ernst

Remberg

Boele/Hengstey/Brockhausen

Kabel/Bathey/Garenfeld

Helfe/Fley

Boelerheide

Vorhalle/Eckesey

Hohenlimburg

Eilpe-Zentrum/Oberhagen

Die übrigen Wahlbezirke Hagens gehören zum Wahlkreis Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III.

Wahlkreis Hagen I: Das Ergebnis der NRW-Wahl 2017

Bei der Landtagswahl NRW 2017 konnte Wolfgang Jörg von der SPD mit 39,4 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Hagen I gewinnen. Weitere Kandidat:innen waren Helmut Diegel (CDU, 34,1 Prozent), Sylvia Olbrich (Grüne, 3,8 Prozent), Ernst-Ulrich Alda (FDP, 8 Prozent), Ingo Hentschel (Linke, 4,7 Prozent), Michael Eiche (AfD, 8 Prozent) und Frank Mazny (Piraten, 1,9 Prozent).

Die SPD erhielt außerdem die meisten Zweitstimmen. Das Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 im Wahlkreis Hagen I im Überblick:

Partei Zweitstimmen in Prozent SPD 34,1 CDU 29,9 Grüne 4,4 FDP 11,4 Linke 4,6 AfD 10,0

