Landtagswahl NRW: Wann kommen die Ergebnisse im Wahlkreis Gütersloh II?

Von: Max Schäfer

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Die Ergebnisse im Wahlkreis Gütersloh II finden Sie hier.

Gütersloh – Am 15. Mai 2022 ist die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen. Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty ab. Für wen stimmen die Wähler:innen im Wahlkreis Gütersloh II?

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen entscheiden die Wähler:innen, wer in den nächsten fünf Jahren die politischen Geschicke in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland lenkt. Bisher steht Hendrik Wüst als Ministerpräsident an der Spitze einer Regierung aus CDU und FDP. Doch auch die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty kann sich gute Chancen auf eine Regierungsbeteiligung ausrechnen. Auch die Menschen im Wahlkreis Gütersloh II mit der Nummer 95 entscheiden bei der NRW-Wahl mit, wer die Landesregierung bilden darf.

Bei der Landtagswahl NRW sind alle Deutschen wahlberechtigt, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens dem 16. Tag vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen wohnen und nicht aus anderen Gründen vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Sie können am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal abstimmen oder bereits im Vorfeld ihre Kreuze setzen und per Briefwahl teilnehmen. Der Wahl-O-Mat kann helfen, die eigene Position mit den Standpunkten der Parteien zu vergleichen.

NRW-Wahl 2022: Welche Kandidierenden stehen im Wahlkreis Gütersloh II zur Wahl?

Bei der NRW-Wahl 2022 haben die Menschen im Wahlkreis Gütersloh II zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen sie eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus ihrem Wahlkreis, die oder der direkt in den Landtag einzieht. Wer die meisten Erststimmen erhält, gewinnt das Direktmandat. Im Wahlkreis Gütersloh II stehen bei der Landtagswahl in NRW 2022 folgende Bewerber:innen zur Auswahl:

Raphael Tigges (CDU)

Stefan Schneidt (SPD)

Daniel Loermann (FDP)

Wibke Brems (Grüne)

Franz Dowhan (Linke)

Maxim Dyck (AfD)

Karen van Laak (Die Basis)

Jan Philipp Fredebeul (Volt)

Mit der Zweitstimme entscheiden die Wahlberechtigten bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen darüber, welche Parteien oder politischen Vereinigungen ins Landesparlament einziehen. Die Wähler:innen wählen dabei die Landesliste einer Partei. Insgesamt 29 Landeslisten wurden zugelassen. Das Ergebnis bestimmt, wie viele Sitze die Parteien im Landtag bekommen.

Die Wahlberechtigten im Wahlkreis Gütersloh II (95) entscheiden bei der NRW-Wahl am 15. Mai 2022, wer im Landtag Platz nehmen darf.

Wahlkreis Gütersloh II (95): Die Ergebnisse der NRW-Wahl 2022

Mit der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr beginnen die Wahlhelfer:innen mit der Auszählung der abgegebenen Stimmen. Zu dieser Zeit werden bereits die ersten Prognosen und Hochrechnungen der Landtagswahl NRW veröffentlicht. Die Hochrechnungen werden im Laufe des Abends immer genauer. Mit den Ergebnissen der Wahl ist jedoch erst am Abend zu rechnen. Sobald das Ergebnis der Landtagswahl NRW 2022 im Wahlkreis Gütersloh II feststeht, finden Sie es an dieser Stelle.

Die landesweiten Ergebnisse können Sie in unserem Live-Ticker zur NRW-Wahl 2022 verfolgen.

NRW-Wahl: Was gehört zum Wahlkreis Gütersloh II?

Der Wahlkreis Gütersloh II ist einer von insgesamt 128 Wahlkreisen bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Er umfasst folgende Städte und Gemeinden des Kreises Gütersloh:

Gütersloh

Harsewinkel

Herzebrock-Clarholz

Die übrigen Gemeinden und Städte im Kreis Gütersloh gehören zum Wahlkreis Gütersloh I – Bielefeld III oder zum Wahlkreis Gütersloh III.

Wahlkreis Gütersloh II (95): Das Ergebnis der NRW-Wahl 2017

Bei der Landtagswahl NRW 2017 konnte Raphael Tigges (CDU) mit 42,4 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Gütersloh II gewinnen. Weitere Kandidat:innen waren Susanne Kohlmeyer (SPD, 34,5 Prozent), Wibke Brems (Grüne, 7,5 Prozent), Rainer Gellermann (FDP, 5,7 Prozent), Rainer Johanterwage (Linke, 3,8 Prozent), Uta Opelt (AfD, 4,8 Prozent) und Eric Püschel (Piraten, 1,4 Prozent).

Die meisten Zweitstimmen gewann ebenfalls die CDU. Das Ergebnis der Landtagswahl NRW 2017 im Wahlkreis Gütersloh II (95) im Überblick:

Partei Zweitstimmen in Prozent SPD 31,8 CDU 35,3 Grüne 7,4 FDP 11 Linke 4,0 AfD 6,6

Bei der NRW-Wahl 2017 lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Gütersloh II bei 62,8 Prozent. (ms)