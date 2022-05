Landtagswahl NRW: Wann kommen die Ergebnisse im Wahlkreis Gütersloh I – Bielefeld III?

Von: Max Schäfer

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Die Ergebnisse im Wahlkreis Gütersloh I – Bielefeld III finden Sie hier.

Bielefeld – Am 15. Mai 2022 ist die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen. Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty ab. Für wen stimmen die Wähler:innen im Wahlkreis Gütersloh I – Bielefeld III?

Bei der Landtagswahl NRW am 15. Mai 2022 entscheiden die Menschen in Nordrhein-Westfalen über den neuen Landtag. Bisher führt Ministerpräsident Hendrik Wüst eine Koalition aus CDU und FDP an. Eine Wiederwahl ist jedoch unsicher, denn die SPD mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty liegt in Umfragen gleichauf mit der Union. Andere Parteien haben ebenfalls Spitzenkandidaten nominiert. Auch die Menschen im Wahlkreis Gütersloh I – Bielefeld III mit der Nummer 94 entscheiden bei der NRW-Wahl 2022 mit, wer die neue Regierung stellen kann.

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sind alle Deutschen wahlberechtigt, die mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens dem 16. Tag vor der Wahl in NRW wohnen und nicht aus anderen Gründen vom Wahlrecht ausgeschlossen wurden. Sie können im Vorfeld per Briefwahl abstimmen oder am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal ihre Kreuze setzen. Der Wahl-O-Mat kann helfen, eigene Interessen mit den Positionen der Parteien abzugleichen.

NRW-Wahl: Wer kandidiert im Wahlkreis Gütersloh I – Bielefeld III?

Bei der Landtagswahl NRW haben die Menschen im Wahlkreis Gütersloh I – Bielefeld III zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen sie eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus ihrem Wahlkreis, die oder der direkt in den Landtag einzieht. Wer die meisten Erststimmen erhält, gewinnt das Direktmandat. Im Wahlkreis Gütersloh I – Bielefeld III stehen bei der NRW-Wahl 2022 folgende Kandidierende zur Auswahl:

Mechthild Frentrup (CDU)

Thorsten Klute (SPD)

Martina Schneidereit (FDP)

Romy Mamerow (Grüne)

Meike Taeubig (Linke)

Maic Gröppel (AfD)

Ann-Kathrin Hanneforth (Die PARTEI)

Torben Schellenberg (Die Basis)

Mit der Zweitstimme entscheiden die Wahlberechtigten bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen darüber, welche Parteien oder politischen Vereinigungen ins Landesparlament einziehen. Die Wähler:innen wählen dabei die Landesliste einer Partei. 29 Landeslisten wurden vom Landeswahlausschuss zugelassen.

Wer zieht über das Direktmandat im Wahlkreis Gütersloh I – Bielefeld III in den Landtag Nordrhein-Westfalens ein? Die Entscheidung fällt bei der NRW-Wahl am 15. Mai 2022. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Wahlkreis Gütersloh I – Bielefeld III (94): Die Ergebnisse der Landtagswahl NRW 2022

Mit der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr beginnen die Wahlhelfer:innen mit der Auszählung der Stimmen. Zu dieser Zeit werden bereits die ersten Prognosen und Hochrechnungen der Landtagswahl veröffentlicht. Die Hochrechnungen werden im Laufe des Abends immer genauer. Mit den Ergebnissen der Wahl ist jedoch erst am Abend zu rechnen. Sobald das Ergebnis der Landtagswahl NRW 2022 im Wahlkreis Gütersloh I – Bielefeld III feststeht, finden Sie es an dieser Stelle.

Die landesweiten Ergebnisse können Sie in unserem Live-Ticker zur NRW-Wahl 2022 verfolgen.

NRW-Wahl: Was gehört zum Wahlkreis Gütersloh I – Bielefeld III?

Der Wahlkreis Gütersloh I – Bielefeld III umfasst Gemeinden im Kreis Gütersloh sowie Bezirke der Stadt Bielefeld. Folgende Gemeinden gehören zum Wahlkreis 94:

Bergholzhausen

Halle (Westfalen)

Steinhagen

Versmold

Werther (Westfalen)

Der Wahlkreis umfasst folgende Bezirke Bielefelds:

Dornberg

Jöllenbeck

Die übrigen Städte und Gemeinden des Kreises Gütersloh gehören zum Wahlkreis Gütersloh II oder zum Wahlkreis Gütersloh III. Die Stadt Bielefeld umfasst den Wahlkreis Bielefeld I sowie den Wahlkreis Bielefeld II.

Wahlkreis Gütersloh I – Bielefeld III: Das Ergebnis der NRW-Wahl 2017

Bei der Landtagswahl NRW 2017 konnte Georg Fortmeier (SPD) mit 37,7 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Gütersloh I – Bielefeld III gewinnen. Der Sozialdemokrat setzte sich damit nur knapp gegen die CDU-Bewerberin Birgit Ernst durch, die 37,4 Prozent erhielt. Weitere Kandidierenden waren Björn Kerbein (FDP, 9,2 Prozent), Thorsten Schmolke (Grüne, 7,9 Prozent), Bernd Vollmer (Linke, 5,7 Prozent) und Sabine Klein (Piraten, 2,2 Prozent).

Die SPD gewann außerdem die meisten Zweitstimmen. Das Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 im Wahlkreis Gütersloh I – Bielefeld III im Überblick:

Partei Zweitstimmen in Prozent SPD 33,1 CDU 31,1 Grüne 8,6 FDP 12,5 Linke 5,0 AfD 5,9

Bei der NRW-Wahl 2017 lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Gütersloh I – Bielefeld III bei 68,2 Prozent. (ms)