Landtagswahl NRW: Wann kommen die Ergebnisse im Wahlkreis Essen II?

Von: Max Schäfer

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Die Ergebnisse im Wahlkreis Essen II finden Sie hier.

Essen – Am 15. Mai 2022 ist die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen. Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty ab. Für wen stimmen die Wähler:innen im Wahlkreis Essen II? Derzeit regiert eine Koalition aus CDU und FDP das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands. Umfragen räumen jedoch auch der SPD gute Chancen ein, mit Thomas Kutschaty den künftigen Ministerpräsidenten zu stellen.

Auch im Wahlkreis Essen II können die Wahlberechtigten ihre Stimmen abgeben. Alle Deutschen, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens dem 16. Tag vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen wohnen und nicht aus anderen Gründen vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, sind bei der Abstimmung über den neuen Landtag wahlberechtigt. Die Stimmabgabe ist am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr oder im Vorfeld per Briefwahl möglich.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Wer kandidiert im Wahlkreis Essen II (66)?

Alle Wahlberechtigten haben bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen sie eine Person, die direkt in den Landtag einzieht. Das sogenannte Direktmandat gewinnt, wer die meisten Stimmen erhält. Im Wahlkreis Essen II (66) stehen folgende Kandidierende zur Auswahl:

Thomas Ziegler (CDU)

Frank Müller (SPD)

Heiko Müller (FDP)

Gönül Eğlence (Grüne)

Hendrik Suthor (Linke)

Jens Schmitz (AfD)

Jürgen Lukat (Die PARTEI)

Daniel Grüger (DKP)

Gabriele Fechtner (MLPD)

Klaus-Dieter Hähnel (Die Basis)

Margarethe Giesler (Volt)

Andreas Walter (Freie Wähler)

Bei der NRW-Wahl 2022 haben die Wahlberechtigten zudem die Auswahl aus 29 Landeslisten von Parteien und politischen Vereinigungen, die sie mit der Zweitstimme wählen. Das Ergebnis der Zweitstimmen entscheidet, wie viele Sitze eine Partei im neugewählten Landtag erhält. Um jedoch ins Landesparlament einzuziehen, müssen die Parteien mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erhalten.

NRW-Wahl 2022: Die Ergebnisse im Wahlkreis Essen II (66)

Am Wahlsonntag schließen die Wahllokale um 18 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt beginnen die Wahlhelfer:innen im Wahlkreis Essen II mit der Auszählung der Stimmen und die ersten Prognosen und Hochrechnungen werden veröffentlicht. Noch am Wahlsonntag zeigt sich, wer das Direktmandat gewinnt und welche Partei die meisten Wähler:innen überzeugen konnte. Die Ergebnisse der Landtagswahl NRW im Wahlkreis Essen II (66) finden Sie am Wahltag an dieser Stelle.

Die landesweiten Ergebnisse und aktuelle Entwicklungen rund um die Abstimmung können Sie in unserem Live-Ticker zur NRW-Wahl 2022 verfolgen.

Landtagswahl NRW: Was gehört zum Wahlkreis Essen II (66)?

Die Stadt Essen ist bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen in vier Wahlkreise aufgeteilt. Zum Wahlkreis Essen II (66) gehören folgende Stadtteile:

Südostviertel

Huttrop

Steele

Kray

Frillendorf

Schonebeck

Stoppenberg

Katernberg

Freisenbruch

Horst

Leithe

Wahlkreis Essen II (66): Die Ergebnisse der NRW-Wahl 2017

Bei der Landtagswahl NRW 2017 konnte Frank Müller von der SPD mit 39,9 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Essen II gewinnen. Weitere Bewerber:innen waren Dirk Vogt (CDU, 30 Prozent), Günter Weiß (AfD, 11,4 Prozent), Eduard Schreyer (FDP, 8,3 Prozent), Ezgi-Bilge Güyildar (Linke, 5,3 Prozent) und Marion Köster (DKP, 0,3 Prozent).

Die SPD bekam auch die meisten Zweitstimmen. Die Ergebnisse der NRW-Wahl 2017 im Wahlkreis Essen II (66) im Überblick:

Partei Zweitstimmen in Prozent SPD 35,5 CDU 27,0 Grüne 4,9 FDP 9,8 Linke 5,1 AfD 12,0

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Essen II bei der Landtagswahl 2017 lag bei 60,2 Prozent. (ms)